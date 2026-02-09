La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbotta: “Sta vincendo l’odio”, ma per Teodora sono lacrime di gioia Gerry Scotti ha fatto un intervento importante nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 9 febbraio 2026, la campionessa per la prima volta conquista il jackpot

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È iniziata una nuova settimana, non può quindi mancare nemmeno oggi, lunedì 9 febbraio, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna, regolarmente in onda su Canale 5 subito dopo il Tg5. Ad accogliere Gerry Scotti come sempre è la band, il conduttore prende spunto dalla colonna sonora che hanno scelto per il suo consueto discorso introduttivo: "Love is in the air, tutti insieme, andiamo, è famosissima, l’amore è nell’aria. Come sempre i Fortuna Five a darci il benvenuto nella nostra trasmissione, nella nostra arena e anche nelle vostre case, a portarvi l’allegria e l’energia de ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore augura poi "buon lunedì" e ribadisce il suo "VI voglio bene" al pubblico, per poi proseguire: "Viviamo in una società dove l’odio sta vincendo un po’ in tutti i campi, ricordiamocelo sempre, staremo sempre quando vincerà l’amore, state tranquilli. E noi vinciamo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che entra con un nuovo stacchetto musicale a fare da sottofondo, apprezzato anche da Gerry: "Sono pazza di me, davvero bella", riferendosi alla celebre canzone "Pazza" di Loredana Bertè.

La Ruota della Fortuna, puntata 9 febbraio 2026: cosa è successo

A entrare al volante della Fiat 500 che i concorrenti possono vincere questa volta è Samira Lui, che Gerry invita a procedere: "Venga, le ho fatto mettere un po’ di nebbia, effettivamente ho esagerato. Cosa ha spruzzato?". Non riuscendo a vedere bene effettivamente la giovane ha attivato il tasto che consente di pulire il parabrezza, anche se in realtà voleva fare le luci al collega.

A difendere il titolo è Teodora di Civitavecchia, diventata campionessa ieri conquistando 25.400 euro. Lei di professione fa la videoprogettista, ma rivela di essere stata in passato imbarcata con la Marina Militare per un anno e mezzo, esperienza archiviata ma formativa. A sfidarla sono Alessandra, medico specializzando in Ginecologia di Nocera Inferiore (Napoli) e Lorenzo di Narni, fisioterapista di Narni (Perugia).

Si parte con il "Giramondo", dedicato alla parola "Yanjat", tipica del Bangladesh,, che si rivela essere il "traffico congestionato della città", frase indovinata da Alessandra quando il tabellone era ormai completo. Questo le consente di ottenere i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Nella consueta domanda che Samira fa al conduttore chiede come si chiami il mezzo utilizzato per spostarsi in città, questo è il risciò cosa che lo stupisce visto che c’è un po’ ovunque. Non manca un filmato dimostrativo, che però non lo convince, per questo dice: "Questa è una via di Napoli", detto ovviamente con tono ironico.

Si prosegue con il "Cruciruota", frase indovinata da Alessandra, che arriva a 1.400 euro, mentre gli avversari sono nel frattempo finiti a zero. È poi la volta del "Round Musicale", soluzione data ancora da Alessandra, che approfitta di una lieve indecisione dello sfidante, arrivando a quota 2.400 euro.

Si arriva al "Round Jackpot", ora a quota 82.200 euro, bottino consistente che nelle scorse sere i concorrenti sono stati vicini a conquistare, ma senza farcela all’ultimo. Teodora riesce sul finire della manche ad arrivare allo spicchio tanto desiderato, lei ne approfitta conquistando 87.800 euro, è la prima volta nella storia de "La Ruota della Fortuna". Se si confermerà campionessa avrà quindi la possibilità di portare a casa anche questo premio, che varrà a parte. Qualora lei non ci riuscisse la cifra tornerà a essere attiva anche domani.

Al termine del "Triplete" la situazione diventa più equilibrata, con Teodora in testa a 5.500 euro, seguita da Alessandra a 3.400 euro, mentre chiude Lorenzo a 2 mila euro, con un grande vantaggio però per Teodora, oltre al porcellino ha anche lo spicchio della macchina. A dare la risposta esatta ne "L’Ultimo Round" è ancora la campionessa, che non solo mantiene il titolo, ma arriva a 103.500 euro sommando quanto guadagnato nelle manche al maialino, la notizia commuove sia lei sia il fidanzato presente tra il pubblico.

Il bottino di Teodora può diventare però ancora più alto con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Vita". Nemmeno questa volta la ragazza riesce a indovinare una frase, pur avendo comunque di che consolarsi. Scotti parte mostrando la prima busta rossa, la numero 3, dove ci sono 20 mila euro, si passa poi alla numero 1, che contiene 15 mila euro. Si chiude con la numero 2, annunciata solo dopo la pubblicitaria per alimentare la sorpresa: che era riferita ala frase "sedentaria fa male alla salute". Il conduttore riferisce che per sua nonna "facevano male solo le botte", in questo caso lui riferisce che lei aveva ragione davvero, questa è effettivamente una grande botta, erano contenuti infatti ben 200 mila euro.

Potrebbe interessarti anche