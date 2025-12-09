La Ruota della Fortuna, Samira Lui e la sua vecchia passione: "Amavo farlo". Finale amarissimo per il campione È stata davvero ricca di colpi di scena la puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 9 dicembre 2025, la compagna di avventura di Gerry Scotti ha svelato un suo lato che pochi consoscevano

Il periodo delle feste è ufficialmente iniziato, ma "La Ruota della Fortuna" non abbandona le tante persone che si sono affezionate al game nei mesi passati, così da permettere loro di trascorrere un’ora della propria serata in allegria e divertendosi, provando a indovinare insieme ai concorrenti le frasi inserite nel tabellone. Anche la puntata di questa sera, martedì 9 dicembre 2025, sarà quindi interessante e ricca di colpi di scena.

Gerry Scotti entra in studio galvanizzato dal ritmo rock della band, sottolineando come si senta orgoglioso dei risultati che sta ottenendo: "Il mio stadio, tutte le sere, signori, che Dio manda in terra, da questa estate fino all’anno prossimo l’unico nostro scopo è stato e sarà quello di farvi compagnia un’ora con La Ruota della Fortuna".

Gerry Scotti e i regali del pubblico

All’ingresso di Samira Gerry Scotti ringrazia parte del pubblico presente in studio, che fa parte della Pro Loco di Battagliosi e Ovada, amici di Pellicano, uno dei loro collaboratori. Li ringrazia quindi per un dono ricevuto: "Mi hanno portato con una felpa con il disegno del vino, mi ha colpito che abbiano azzeccato la misura".

La manche di apertura "La Ruota nel tempo" è l’occasione per la consueta domanda che Samira fa al conduttore, a cui chiede cosa significhi mettere le posate sul piatto a triangolo facendo toccare le punte secondo le regole del bon ton. Questo evoca un messaggio ben preciso, spetta a lui dirlo. Una delle opzioni è la richiesta di vino, che la ragazza spiega attraverso il gesto con la mano che si tende a fare, per questo lui le chiede subito perché lo abbia fatto, visto che lo ritiene poco indicato per una cena di gala. "Non è bello, non sono tutti come a Ovada, se lì fai questo segno hanno già pronto un bottiglione. La sua risposta è ‘mettiamo il pasto in pausa’, che si rivela corretta". A quel punto il presentatore lancia un suggerimento agli autori: "Nella settimana di Natale potremmo trattare di tutte le cose da non fare a tavola con i parenti. Ho anche letto che non si deve dire più ‘Buon appetito’, ci si deve sedere e basta. L’unico verso accettato è quello del bottiglione".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 dicembre 2025: cosa è successo

In gara c’è un nuovo campione, che ha conquistato il titolo proprio ieri sera, Alessandro di Milano, che ha vinto 7.200 euro e la spesa per un anno da LIDL, sponsor del programma. A sfidarlo ci sono Mattia, che arriva da Ferrara e fa l’igienista mentale, ma anche studente in Odontoiatria, e Martina da Trevi (Perugia), impiegata nelle risorse umane.

Il primo a indovinare la prima manche è Alessandro, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, anche se la cosa può comunque variare velocemente. Martina sembra destreggiarsi al meglio, ma un’esitazione le impedisce di passare la mano a Mattia, che dà così la soluzione al posto suo. Insomma, la partita sembra essere davvero equilibrata.

La band suona poi "Rewind" di Vasco Rossi, che era argomento di una manche, spingendo il pubblico a scatenarsi ballando, al termine Gerry non riesce a non farsi sfuggire una battuta: "Samira, avevo paura che qualcuna ti lanciasse il reggiseno come fanno ai concerti! Ma se me lo lancia quella là (riferito a una signora presente in studio, ndr) mi stordisce".

Da questa settimana una delle manche si intitola "La Ruota delle Feste", in cui è possibile fare un viaggio intorno al mondo, questa volta ci si concentra sul Suriname, Paese che a Gerry evoca qualcuno di caro: "Per me è la patria di Seedorf, è un luogo di culto", dice alzando le mani al cielo. Ne approfitto per salutare Clarence, che ogni tanto è in Italia". Si scopre che qui ci sono due Babbo Natale, per un motivo non casuale: metà della popolazione è olandese, per questo ognuno voleva il suo Babbo Natale, c’è quindi il Babbo Natale olandese e quello della popolazione locale, i bambini per meritarsi i regali devono far vedere di essere bravi e lasciare a casa dalla porta le scarpine lucidate, dopo averle viste dà i regali a chi è bravo". Samira sottolinea come questo sia un messaggio importante: "È giusto, fin da bambino fa capire che per meritare qualcosa di bello è giusto dare un contributo e far vedere che si è stato bravi".

Complici diversi giri sfortunati della ruota, i concorrenti faticano per ad accumulare grandi somme. Samira Lui fa poi un’altra battuta al termine di uan manche dedicata alla pecora con il naso nero, di cui viene mostrata una foto: "Vive in Svizzera, sui pendii scoscesi. In questo caso sia il maschio sia la femmina hanno le corna, non ci sono differenze, sono tutti e due cornuti. In Svizzera c’è anche un detto che dice: ‘Fatti un amico come una pecora vallese e troverai un amico per tutta la vita. Sono quindi davvero fedeli". Non tarda ad arrivare la replica di Gerry: "Io ho un amico che è un caprone, è mio amico da tutta la vita, ma non dico il nome".

La manche finale è invece dedicata alla figura della strega, in cui Samira amava trasformarsi in passato, come rivela lei stessa: "Era il mio gioco preferito da bambina, preparavamo un pentolone, con dentro tutto quello che trovavamo nel bosco e nel giardino, diventava una cosa brutta e puzzolente ma che non volevo buttare". Questa permette però al campione di fare un balzo importante a 21.000 euro in attesa del Triplete. A conservare il titolo è ancora Alessandro, con un bottino di 26.200 euro (oltre allo spicchio della macchina, che potrebbe permettergli di conquistarla).

Nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" il ragazzo indovina solo la terza frase, che era la più difficile. In una delle buste rosse c’erano 5 mila euro, Gerry svela quindi il contenuto dell’unica verde, dove si trovano purtroppo solo 100 euro (totale in due sere 33.500 euro). Nell’altra busta rossa, invece, c’erano addirittura i 200 mila euro, il massimo possibile.

