La Ruota della Fortuna, la campionessa trionfa grazie al VAR (dopo il ricorso): "C'era un'imprecisione". E Gerry Scotti è stravolto da Samira Lui Nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 9 aprile Gerry Scotti è estasiato da Samira Lui. Al quiz sbarca il var, che consente alla campionessa di vincere

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, giovedì 9 aprile 2026, subito dopo il Tg5. Ad accogliere in studio Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five, che hanno scelto un brano che provoca il suo apprezzamento: "‘I segni dell’amore’, che bella canzone, loro sono in cinque, invece i Tears For Fears erano in due, ma voi li avete fatti benissimo, i Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore si rivolge al cantante della band, Marco, chiedendogli se sia emozionato, lui risponde affermativamente, per questo Scotti dice: "C’è un motivo, in prima fila abbiamo la sua fidanzata (che viene inquadrata, ndr), si chiama Beatrice che, mi dicono, è una splendida e bravissima cantante". In realtà, come molti telespettatori potrebbero avere notato, si tratta della corista di "Sarabanda".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Veronica, infermiera di Terrasini (Palermo), che ha vinto 37 mila euro, oltre a un viaggio alle Maldive. Prima di procedere il padrone di casa fa riferimento a un discorso che deve fare e che ritiene serio perché si riferisce a un ricorso, che ritiene doveroso spiegare: "In una puntata di novembre Stefania e Giovanni, che sono gli sfidanti di questa sera, ci hanno fatto notare in maniera molto educata un’imprecisione del tabellone che poteva cambiare il senso della frase. Abbiamo avuto il piacere di esaminare la loro richiesta e di riammetterli a giocare con noi. Come vedete, quando le cose sono fatte in maniera carina…". Stefania viene da Bussolengo (Verona) ed è un controllore del traffico aereo, mentre Giovanni è di Padova ed è un ingegnere. Una presa di posizione importante da parte degli autori, che dimostra la volontà di agire con trasparenza e che potremmo paragonare al VAR a cui siamo ormai abituati nel calcio.

E’ quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, sulle note di "Mi ami o mi odi" di Elodie con un vestito lungo nero in pizzo con un lungo spacco sul davanti. Lei ci tiene a precisare la presenza della fodera nel suo abito, lui ribatte: "Però sta benissimo, un urlo, anche quello che ha fatto il pubblico quando l’ha vista".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Pinolillo", tipica del Nicaragua, che si rivela essere una "bevanda nutriente con mais e cacao", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "L’istrice", frase indovinata da Stefania, che sale a 1.100 euro. La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Top Gun", soluzione data da Giovanni, che guadagna 1.300 euro, mentre nel frattempo Stefania è finita a zero. Non manca una battuta a riguardo da parte del conduttore che, precisa, può essere ascoltata anche dai bambini. "Come fanno l’amore gli istrici?", domanda al pubblico. "Con cautela" spiega, a quel punto tutti non possono che ridere.

L’equilibrio può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 76.900 euro, dal titolo "Dire o non dire". A dare la risposta esatta è Stefania, che si ritrova a 2.200 euro, sufficienti per andare in testa, visto che entrambi i suoi avversari si ritrovano a bocca asciutta. Il maialino va quindi a dormire con 79.700 euro.

Non può ovviamente mancare "Se la sai raddoppi", manche tutti conoscono e che è dedicata ai libri, per questo prima di dare il via Gerry vuole fare una confessione: "Voglio essere sincero, se avessi avuto da ragazzo, al liceo o all’università, una bibliotecaria come lei sarei diventato un topo da biblioteca, una pantegana da biblioteca". Il tema è "Il Dottor Jekyll e il Signor Hyde", risposta data da Veronica, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, anche se purtroppo lei non riesce a indovinare. Samira confessa di avere anche lei a volte due personalità che convivono, Gerry ribatte: "Io mi sono confuso negli anni, chi è il cattivo? Viene da dire Jekyll perché c’è la parola ‘kill’, invece è Mr Hyde, che vuol dire ‘Il signor Nascosto'".

I valori finora sono estremamente bassi, la svolta può esserci con il "Round Express", tabellone dal tema "Inconvenienti sul treno". A dare la risposta è Stefania, che approfitta del "Passa" trovato da Giovanni arrivato quando aveva trovato gran parte delle lettere e accumulato non pochi soldi, questo le consente di salire a 3.200 euro. Si continua con il "Triplete" (in realtà c’è tempo per un tabellone supplementare), altro elemento imprescindibile de "La Ruota della Fortuna’, si arriva a "L’Ultimo Round" ancora con numeri ravvicinati, Stefania guida con 5.200 euro, seguita da Veronica a 3 mila, chiude giovanni è ancora a zero, il titolo è quindi ancora in bilico. A dare l’ultima soluzione è Stefania, che sale a 11.200 euro, sufficienti per diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ora la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Scatola". Tutto va davvero benissimo, Stefania riesce a fare l’en plein, ritrovandosi con tre buste verdi. Si parte dalla numero 3, su suggerimento del compagno, dove ci sono 5 mila euro, lei rifiuta e si passa alla numero 1, prima di aprirla Gerry tergiversa con un discorso sibillino: "Pensa, aveva giocato, quella sera aveva perso, in maniera molto garbata, lo ripeto, ha fatto ricorso, è stata riammessa, è tornata quasi cinque mesi dopo, è diventata campionessa e guardate se non c’è qualcuno che scrive il copione, vince 100 euro". Samira ribatte: "Ci ha illuso tutti". La campionessa ovviamente passa alla numero 2, dove trova 20 mila euro, per un totale di 31.200 euro.

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