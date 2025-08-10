Gerry Scotti scioccato da Simone, vincita mostruosa (e miracolosa): cos'è successo a La Ruota della Fortuna Il nuovo campione incassa 115mila euro con un colpo di genio che spiazza il conduttore: "Una cosa pazzesca”. È la seconda maxi-vincita in due giorni. Cosa è successo

Ascolti super e vincite faraoniche. Il magic moment de La Ruota della Fortuna continua anche nella puntata di sabato 9 agosto, che ha regalato uno dei momenti più emozionanti della stagione: Simone, concorrente originario di Ozzano in provincia di Bologna, ha centrato una vittoria clamorosa, incassando un montepremi complessivo di 114.900 euro grazie a un colpo di genio nel gioco finale che ha lasciato Gerry Scotti a bocca aperta.

Si tratta della seconda vincita monstre in appena due giorni: venerdì sera, infatti, la campionessa Sara da Roma aveva incassato un totale di 105.000 euro. Due serate consecutive che hanno infiammato il pubblico e confermato – ormai definitivamente – che La Ruota della Fortuna è il cult televisivo dell’estate 2025.

La Ruota della Fortuna (9 agosto), Simone incassa 100mila euro: Gerry Scotti a bocca aperta

Fin dalle prime battute della puntata di ieri, Simone ha dimostrato una padronanza impressionante del gioco. Nella Ruota del Tempo ha indovinato subito "Il Padrino" per il 1969, aprendo la strada a una serie di risposte corrette. Nella manche musicale ha pescato il jolly con il volto di Gerry Scotti e risolto il pannello "Coinvolgenti danze piccanti sulle spiagge brasiliane", mettendo da parte 11.000 euro.

Il dominio è proseguito nella manche del Mistero, dove ha individuato la soluzione "Disegni sul terreno di antiche civiltà", salendo a 12.900 euro. Un errore della campionessa in carica nella manche Express gli ha fruttato altri 1.000 euro, mentre la manche Triplete ne ha aggiunti ulteriori 1.000. Ha chiuso la fase a gironi con 14.900 euro, qualificandosi al gioco finale.

La sfida decisiva, con il tema "Frasi da film", è stata un’altalena di emozioni: Simone ha sbagliato le prime due citazioni (piuttosto facili), perdendo 30.000 euro complessivi, ma ha trovato la battuta iconica di Dirty Dancing "Nessuno può mettere Baby in un angolo" con pochissime lettere sul tabellone. Quel colpo di genio, unito a un pizzico di fortuna, gli è valso il jackpot di 100.000 euro e ha spiazzato Gerry Scotti, che visibilmente sorpreso ha commentato:

"Io non so cosa governi questo mondo, io non so cosa governi la ruota, io non so cosa governi il fato da sempre, ma il nostro Simone da Bologna in questo momento ha preso 100mila euro. È una cosa pazzesca".

Chi è Simone, il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

Simone, 38 anni, vive a Ozzano con la moglie Daniela, con cui è sposato da sei anni. Durante la puntata ha divertito il pubblico rivelando che suo padre si chiama Jerry, creando un simpatico siparietto con Gerry Scotti.

Il suo mix di calma, intelligenza e prontezza di riflessi gli ha permesso di entrare subito nel cuore degli spettatori. La sua vittoria, oltre a portarlo a un montepremi di 114.900 euro in una sola puntata, è già entrata tra i momenti memorabili di questa edizione 2025, scatenando una valanga di applausi in studio e commenti entusiasti sui social.

C’è chi ha scritto: "Frase difficilissima, poco nota, per non far vincere i 100K. E invece Simone la sa", oppure: "Due puntate pazzesche", e ancora: "Di nuovo 100.000 euro vinti. Soldi a raffica. LA RUOTA GIRA, ECCOME SE GIRA". E qualcuno, infine, ha ironizzato sugli effetti della doppia vincita monstre sulle casse di Canale 5: "Qui a breve Mediaset in bancarotta con tutti ‘sti soldi che regalano".

La Ruota della Fortuna, ascolti record

Il successo de La Ruota della Fortuna si conferma anche nei numeri Auditel: nella puntata di sabato 9 agosto la trasmissione di Gerry Scotti ha sfiorato picchi impressionanti, con una media di circa 4,1 milioni di telespettatori e uno share del 28,8 % in fascia access prime time. Numeri che seguono un trend di forte crescita per il game show estivo, che sta dominando la classifica degli ascolti dalla prima puntata (14 luglio). Già il 3 agosto aveva registrato 4,07 milioni di spettatori con un solido 28,4 % di share. Un successo strepitoso e per certi versi inaspettato, tanto da costringere la Rai ad anticipare la ripartenza di Affari Tuoi al 2 settembre (con la novità del pacco nero) per tamponare in fretta la preoccupante migrazione del pubblico verso Canale 5.

