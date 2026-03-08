La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti festeggia Samira Lui: "La nostra primadonna". Poi si trasforma in cantante Gerry Scotti ha voluto rendere omaggio a Samira Lui e a tutte le donne che compongono il gruppo di lavoro nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 8 marzo 2026

Siamo arrivati alla domenica sera, la voglia di rilassarsi e ricaricare le pile in vista della nuova settimana può essere più forte, farlo davanti a "La Ruota della Fortuna" può essere ideale, in onda anche oggi, 8 marzo 2026. Gerry Scotti entra in studio accompagnato come sempre dalla band, si rivolge quindi subito al pubblico: "Buona domenica a voi, accompagnati dai nostri Fortuna Five, buonasera pubblico, ben trovati, non è una domenica qualsiasi, è una domenica particolare e tra poco la celebreremo chiaramente, per adesso vi dico solo benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Una volta arrivato alla sua postazione, il conduttore mostra di avere davanti alcuni mazzi di mimosa, per questo dice: "Che profumo meraviglioso, non potevamo non celebrare la giornata della donna, auguri, auguri, auguri! Questo è un simbolo, ma valgono di più le parole, poche e dette dal profondo del cuore, io ho la fortuna facendo questo lavoro di vivere circondato da tantissime professioniste che sono donne, ritengo che la bellezza del mio lavoro e i risultati che stiamo ottenendo siano dovuti alla componente femminile del nostro gruppo di lavoro. Ora ho solo due mazzi, ma vorrei regalare un mazzo a tutti, grazie di cuore a tutte le donne, quelle che abbiamo a casa e quelle che abbiamo qui al lavoro".

Si prosegue consegnando una mimosa a una delle concorrenti, Martina, ginecologa di Torino. A difendere il titolo è ancora Salvatore, insegnante di Messina, che ha vinto finora 62.500 euro e la crociera. A sfidarlo c’è anche Francesco, operaio di Ferrara.

L’altro mazzo disponibile spetta ovviamente a Samira Lui, con Scotti che prova però a fare il vedo-non vedo, nascondendosi dietro ai fuori. Una volta arrivata lei dice: "La vedo", anche se lui dice: "Come fa a vedere la faccia? A nome del nostro gruppo di lavoro alla nostra prima donna", dandole quindi la mimosa. La giovane replica: "Grazie, oggi è una giornata molto bella e importante, ci sarebbero tante cose da dire, io dico solo auguri a tutte noi, auguri di forza, di amore e tanta libertà".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Smacafam" tipica del Trentino Alto Adige, che si rivela essere una "torta salata rustica per chi ha fame", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con il "Cruciruota", a tema "Uccelli", tabellone indovinato dallo sfidante, che approfitta di un’indecisione del campione, così da indovinare i suoi primi 1.000 euro. È quindi il momento del "Round Musicale", tabellone a tema "Zucchero", soluzione data da Martina, che fa un balzo in avanti salendo a 8.100 euro . La frase era dedicata alla canzone "Donne", Gerry non si fa pregare e sale con la band a cantare insieme a loro, per poi dare la mimosa anche alla cantante Nica. Subito dopo dice: "Grazie, non avevo mai cantato con loro, è un onore averlo fatto proprio nel giorno della Festa delle Donne, non avevo mai provato, avrò sbagliato tutto, ma sono lieto di averlo fatto. Era da un po’ di mesi che pensavamo di fare una canzone con loro, magari non mi è venuta bene, ma mi è venuta dal profondo del cuore".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot" a quota 49.100 euro. A dare la risposta è Martina, che non se la sente di rischiare girante la ruota, ma questo le consente di incrementare il suo vantaggio salendo a 9.100 euro. Il maialino va a dormire con 55 mila euro. È ancora Martina a dare la risposta esatta al "Round degli Animali", arrivando a 13 mila euro, dimostrandosi una concorrente davvero di talento.

La partita prosegue, si sta rivelando almeno finora un dominio della sfidante, che indovina anche il "Mistero" salendo a 17.400 euro, in una frase dove si distngue tra chi preferisce il petto o il pollo della coscia. Gerry si rivolge quindi a Samira per conoscere la sua opinione a riguardo, anche se teme di averglielo già chiesto, lei risponde: "Non andiamo d’accordo, preferiamo la stessa cosa", quindi lui replica: "Preferisci la coscia anche tu?". Lei conferma: "Dobbiamo prendere due polli e portarci qualcuno che mangia il petto", anche se nessuno di loro conosce qualcuno che possa scegliere il petto. C’è però una precisazione di Samira: "Anche le alette però…", dimostrando amarle, a quel punto Scotti risponde: "Possiamo metterci d’accordo", ma lei dice ancora di no.

Si arriva al "Round Express", altra manche in cui è la dottoressa ad avere lo spicchio fortunato che le permette di tenere il timone, così da dare la risposta esatta e arrivare a 24.400 euro. il "Triplete" cambia poco la situazione, la sfidante indovina una frase e conquista altri 1.000 euro, Salvatore due, sale quindi a 3 mila euro. La partita termina come sempre con "L’Ultimo Round", con i due uomini che faranno il possibile per provare a invertire la rotta superando la cifra elevata a cui è arrivata la loro avversaria. A dare la soluzione è Salvatore, che arriva a 6.900 euro, non sufficienti a mantenere il titolo, è Martina la nuova campionessa con 25.400 euro.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove la giovane ginecologa si ritrova a indovinare tre frasi a tema "Bacchette". La campionessa riesce a dare la risposta corretta alala seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove fortunatamente ci sono solo 1.000 euro. La campionessa sceglie la busta numero 2, dove ci sono 5 mila euro, lei decide di rischiare e passare alla numero 3, dove ci sono 10 mila euro, scelta che si rivela quindi corretta, così da conquistare 35.400 euro in una sola sera.

