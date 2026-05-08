La Ruota della Fortuna, finale col brivido e Gerry Scotti perfidissimo: “E’ incredibile”, Samira Lui chiude con uno spavento Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 8 maggio 2026 Gerry Scotti diventa "cattivo" con una concorrente proprio nel finale, Samira Lui non resta in silenzio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera è uno dei momenti più attesi della settimana, identificato come quello in cui ci si può rilassare, farlo davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 8 maggio 2026, può essere certamente ideale. Il ritmo dei Fortuna Five attende ancora una volta in studio Gerry Scotti, che dà il via al suo discorso introduttivo: "Sì, sono ancora io, potete cantarla tutti insieme al nostro Marco, ‘Ancora tu’, benvenuti, che bella. I miei amici dei Fortuna Five tutte le sere si divertono ad andare a prendere angoli del mio cuore, la mia generazione a queste canzoni di Battisti è molto legata, come penso la quasi totalità dei nostri telespettatori. Io ascolterei tutto l’album, ma non abbiamo tempo, allora semplicemente benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Gian Maria di Camaiore (Lucca). che ieri ha vinto 19.900 euro, oltre al viaggio alle Maldive. A sfidarlo sono Teresa, avvocato di Napoli, che dice di avere deciso di partecipare "per la passione per Gerry) e Dorella di Manduria (Taranto), funzionario amministrativo. Dorella svela di essere proprio oggi al primo anniversario di matrimonio, mentre l’altra sfidante, Teresa, si sta per sposare dopo 20 anni di convivenza (il 14 maggio). Scotti ribatte: "E’ il modo giusto per fare le pubblicazioni, adesso 5 milioni di persone lo sanno".

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E’ quindi il momento della discesa delle scale di Samira Lui, ancora con "Ossessione" di Samurai Jay, con un vestito rosa davvero mini. "Sta molto bene", le dice appena la vede. Il conduttore chiede al campione quando lui abbia intenzione di sposarsi, lui tergiversa e dice: "Vediamo, al momento non ancora", Gerry ribatte: "Non vuole esporsi in televisione, il campione è ancora giovane, dimostra un tot di anni, ma ne ha 15".

La Ruota della Fortuna, puntata8 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Kabelsalat", tipica della Germania", che sta a indicare "groviglio inestricabile di fili", come indovinato da Dorella, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti rivela di vivere un problema simile con la Tv: "Partono 50 fili, non so più dove vanno, ogni volta che li tocco devo chiamare uno specialista. Non staccate la spina, voi a casa, state con ‘La Ruota della Fortuna"".

Si continua con "Il Regno degli Animali", a tema "Il gheppio", soluzione indovinata dal campione, che guadagna 2.400 euro. Il programma della serata prevede ovviamente anche il "Round Musicale", a tema "Ballo ballo", altra soluzione indovinata da Gian Maria, che approfitta di un’indecisione di Teresa, questo gli consente di salire a 3.400 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato alla grandissima cifra di 172.600 euro. Anche questa sera il maialino è immerso in una vasca con tantissime monete, per questo Scotti dice: "Sai come si usa in piscina? Sta facendo il morto, lui vuole galleggiare sui suoi soldi". A dare la soluzione è Teresa, che sceglie di non rischiare, questo le permette di guadagnare i suoi primi 5.100 euro, che le consentono di balzare in testa.

Non manca ovviamente "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Atlante del corpo umano: Ossa". Questa volta la risposta esatta viene data da Dorella, che guadagna 2.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone con lo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da tallonare l’altra sfidante.

Tutto è ancora apertissimo, guida Teresa a 5.100 euro, seguita da Dorella a 5 mila euro, chiude Gian Maria a 3.400 euro, si prosegue ora con il "Mistero", dal titolo "Mistero cromatico", ora a dare la risposta è il campione, che sale a 6.700 euro, sufficienti per essere in testa, almeno per ora. La svolta può essere però dietro l’angolo con il "Round Express", dal titolo "Ragazzi di oggi", che può consentire di accumulare non poco denaro se si trova lo spicchio dedicato, e invece il campione perde subito tutto al primo giro di ruota. L’opportunità di sfruttare lo spicchio arriva a Dorella, per poi arrivare a dare la soluzione e a salire a 8.300 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. La frase era "Al venerdì chiacchiere e risate in pizzeria", questo spinge Gerry a fare un discorso che ritiene importante: "Mi sembra strano nel 2026 visto il mio ruolo di padre, zio e nonno d’Italia dire ai ragazzi: ‘Uscite il venerdì sera’. Non ci crederete, ma da una ricerca che il Ministero mi ha mandato oltre 320 mila studenti rinuncia ad uscire in compagnia ogni giorno, si chiudono in casa, usano in modo compulsivo i giochi, i cellulari, è uno stato che mette a rischio anche la salute, si perde il sonno, il buon umore, soprattutto si perdono gli amici e la vostra vita. Uscite con i bostri amici! Ogni tanto mi chiedono di fare questi interventi, ma con 5-6 milioni che ci guardano è importante ricordarsi anche di queste problematiche".

Non manca ovviamente nella sfida serate il "Triplete", a tema "Due ruote". Si arriva a "L’Ultmo Round", la manche che come sempre stabilirà chi conquisterà il titolo, con Dorella in testa a 10.300 euro, seguita da Teresa a 1.000 euro, chiude Gian Maria a zero, spesso però è stato proprio in questo frangente che si sono verificati sconvolgimenti totali. A dare l’ultima soluzione è Dorella, che sale a 11.800 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Scudo". Dorella dà però solo la prima risposta esatta, si ritrova così con solo una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 3, abbinata a una frase sbagliata solo per una parola, qui ci sono 10 mila euro. Si passa ad aprire la sua busta verde, la numero 1, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a 26.800 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 2? Scotti tergiversa prima di svelare il tutto: "No, ragazzi, certe cose solo nei fumetti e al cinema (la frase era collegata a Capitan America), è incredibile, se uno scrive la storia di una puntata non ci può credere, Capitan America, l’eroe degli eroi, ci sono 100 euro". Evidentemente voleva solo far prendere paura alla concorrente, che scoppia così a ridere (con lei anche il marito), mentre Samira dice: "Meno male".

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