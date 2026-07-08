La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti va di fretta e Samira Lui pensa alle corna di ‘Temptation Island’: ma si chiude con un bacio bellissimo Puntata ridotta quella de La Ruota della Fortuna di mercoledì 8 luglio 2026, così da dare la linea a Temptation Island, questo spinge Samira a una battuta sul reality

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, così come per tutta l’estate, cosa che non potrà che fare felici le tante persone che amano il quiz. L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come di consueto con la musica dei Fortuna Five, che lo presentano sottolineando come lui sia "elegante come un gentleman inglese, simpatico come un gentleman di Camporinaldo".

A fare da sottofondo è "Listen", lui prende spunto da questo per il suo discorso introduttivo: "Listen, non bevo caffè ma solo thé, sentitelo. Grazie ai nostri Fortuna Five, che hanno voluto ancora una volta dimostrarci la loro bravura e grazie a voi amici telespettatori di cuore benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'", per chiudere il tutto con un "Thank You Diego".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla giovane neo campionessa, Elisa da Bergamo, che ieri ha vinto 28.700 euro. A sfidarla sono Daniele, impiegato tecnico di Mileto (Vibo Valentia) e Luana, informatrice farmaceutica di Lomazzo, ma di origine calabrese.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, con un abito bianco a pois, sempre accompagnata dal nuovo brano di Cristiano Malgioglio.

La Ruota della Fortuna, puntata 8 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Injera", che sta a indicare "un pane che è anche un piatto", come indovinato da Luana, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "Tormentoni", a tema "Mediterraneo", è lo sfidante a dare la risposta esatta, così da guadagnare 1.000 euro.

Gerry mostra anche questa sera il libro dedicato al quiz, "Non smettere mai di sognare – La Ruota della Fortuna", attualmente in vendita, che può essere una compagnia preziosa nel corso di questa estate.

Spazio a una delle manche più ricche, "Ciak, si gira", con due spicchi con il ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, e uno con il pop corn, che porta invece a suddividere il valore accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Inside Out", a dare la soluzione è la sfidante, che sale a 2 mila euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede poi il "Traghetto Express", manche che può cambiare le sorti di tutti, a maggior ragione con i bassi valori accumulati finora, dal titolo "Tendenze 2026", è Luana a dare la risposta esatta salendo a 6.500 euro. E’ ora il momento del "Triplete", dal titolo "Frasi", al termine ci si trova con Luana in testa a 7.500 euro, segue Daniele a 2 mila euro, chiude Elisa a 1.000 euro. La manche che deciderà chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a dare l’ultima soluzione è Luana, che raggiunge 16.500 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover risolvere tre frasi a tema "Corno". Luana indovina le prime due, così da trovarsi con due buste verdi. Gerry parte mostrando l’unica busta rossa, che contiene 15 mila euro, il fidanzato della giovane la invita ad aprire la numero 2, lei sottolinea: "Per questa volta lo ascoltiamo", battuta che suscita l’ironia di Gerry, che le dice: "Insomma, non prendiamo l’abitudine, lei è bella tosta", qui ci sono 5 mila euro, lei decide di cambiarla e passare alla numero 1, qui troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 26.500 euro. Si chiude con un bacio tra i due fidanzati, sollecitato da Gerry, che sottolinea: "Ci tengo al bacio".

Anche questa settimana il mercoledì la puntata è stata ristretta, così da dare la linea a "Temptation Island", Samira ne approfitta dicendo: "A proposito di corno" collegandosi al tema delle frasi finali, mentre Gerry la bacchetta: "Non dire queste robe"

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