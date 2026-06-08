La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'sgrida' Samira Lui: "Non farlo più". E anticipa una novità estiva Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 8 giugno 2026 Gerry Scotti è arrivato a 'tirare le orecchie' a Samira Lui per un suo gesto davvero inaspettato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 8 giugno 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", ormai diventata una compagnia imperdibile per tantissime persone che la seguono ogni sera. Gerry Scotti entra accolto dai Fortuna Five, per poi lasciarsi andare al suo consueto discorso introduttivo: "Vai, inizia a girare. Dai Diego (Fornaciari, il batterista), spaccala sta batteria. E andiamo, buona sera, ben trovati, buona settimana, un’altra setitimana dove l’unico momento di frescura è qua, in questo studio. . Mamma mia, e chi li tiene più? Questi sono matti. Ok, un modo direi piuttosto aggressivo di darvi la buona settimana, e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna. E che sarà mai, ma siete matti!'".

A rispondere è Marco, il cantante della band: "Era dovere". Scotti replica: "Adesso dopo un inizio di settimana così io sono già stanco come se fosse venerdì. Possiamo dirlo? Tutta colpa di Fornaciari!".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Simone, insegnante di Sarzana, che ieri ha vinto 11.400 euro. ll conduttore lo stuzzica: "Immagino qualche commento da amici, professori studenti. Ue, prof hai fatto bella figura. Com’è la Samira?". A sfidarlo sono Claudia, ostetrica di San Giovanni La Punta (Catania), che lui definisce "uno dei lavori più belli del mondo", e Lorenzo, graphic designer di Terni, che si occupa di realizzare caschi per i piloti del Motomondiale (Bezzecchi, Bagnaia, Bastianini, Martin, tra gli esempi).

Non può quindi mancare Samira Lui, con il suo nuovo stacchetto musicale come sempre a inizio settimana, la scelta è ricaduta su "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia. Lei si presenta facendo svolazzare la gonna del suo abito lungo nero, per questo Gerry non può stare in silenzio: "Ma lei è pazza? Già fa caldo, poi fa quelle robe lì. Mi ha fregato, io non ho la gonna e non posso. Domani metto la gonna e la frego". Il pubblico appare scatenato, il conduttore le dice: "Hai scatenato una tribù di gente che abbaia".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato alla parola "Omamori" tipica del Giappone, che sta a indicare "amuleti che contengono un messaggio", come indovinato da Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira ne ha un esempio rosso tra le mani, che indica "salute ed energia", all’interno c’è un messaggio, che non può essere aperto, altrimenti svanirebbe. Scotti chiede alla giovane se glielo regalerebbe, lei tentenna: "Ne ho solo uno", ma lui non si arrende: "Lei è molto più giovane di me, io ho bisogno. Ci pensa", a quel punto replica: "Sono gelosa".

Alla ripresa dopo la pubblicità Scotti si rivolge ancora a Samira dopo avere avvertito il calore del pubblico: "Quel verso con la gonna non farlo più, altrimenti a loro dobbiamo buttare l’acqua fredda", lei ribatte: "Non ce l’abbiamo".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Vasco Rossi", a dare la soluzione è il campione, che sale a 3.400 euro. E’ la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "Il pesce trombetta", frase indovinata dallo sfidante, che guadagna 3.500 euro, così da avere un lieve vantaggio. Si scopre che il pesce trombetta "crea con la forza delle branchie una depressione, così da aspirare il cibo, come faccio con il tiramisù. Io quindi sono un po’ trombetta", sottolinea Gerry, Samira concorda.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", la manche più ricca, arrivato a quota 60.200 euro, con un tabellone dal titolo "Non solo nel regno animale" . Ancora una volta però nessuno indovina, lo spicchio era arrivato più volte, ma quando nessuno aveva la soluzione.

Si arriva al "Triplete" a tema "Pioggia" (vengono in realtà fatte quattro manche). Al termine ci si trova con Lorenzo in testa a 32 mila euro dopo avere fatto il colpaccio al "Round Express", segue Simone a 5.400 euro, chiude Claudia a 2.000 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a dare l’ultima soluzione è Simone, che arriva a 12.600 euro, non sufficienti per confermarsi, il nuovo campione o Lorenzo, una cifra di tutto rispetto, pari a 32 mila euro. Prima di congedarsi il conduttore fa una promessa a Claudia: "Abbiamo fatto un asterisco sul tuo bel viso, quando tornerà ‘La Seconda Chance’ sicuramente chiameremo anche te". Non si tratta però dell’unico annuncio: "Arrivano grandi novità per gli appassionati de ‘La Ruota’, potrete portare l’atmosfera con voi in spiaggia, in montagna, al lago, vi diremo come fare, ma potrete giocare con noi".

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Colonna". Il concorrente riesce a indovinare solo l’ultima, paradossalmente la più difficile, così da garantirsi una busta verde. Gerry parte aprendo la busta numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si continua mostrando l’altra rossa, la numero 1, che era riferita alla "colonna di traffico", per questo Scotti dice: "Ammazza, questa è una bella multa, da 20 mila euro". Ma cosa c’ nella sua busta verde? Questa contiene 10 mila euro, così da arrivare a un totale di 42 mila euro.

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