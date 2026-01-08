La Ruota della Fortuna, incidente nel backstage: “Stava morendo”, Gerry Scotti in ansia per la campionessa Gerry Scotti in apertura della puntata de La Ruota della Fortuna dell'8 gennaio 2026 rivela un inconveniente avuto dalla campionessa, che ha rischiato grosso

"La Ruota della Fortuna" è ormai il programma Re dell’access prime time, vero fiore all’occhiello per Mediaset, che non può che valorizzarlo al massimo, per questo dopo la puntata di questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, ne ha già programmata un’altra per domani, ma questa volta si tratta dello speciale a cui il pubblico si è ormai affezionato, "La Ruota dei Campioni".

Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, che parla dei "Fratelli Blues della televisione, la Ruota e Gerry Scotti". Nel momento in cui fa il suo ingresso non può che rivolgersi al pubblico presente e a casa: "Sono in missione per conto di Dio, addirittura abbiamo disturbato il mito dei Blues Brothers insieme ai nostri Fortuna Five. Vedo già schierati i concorrenti, un pubblico bello caldo, vedo che tutto è pronto, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Gerry Scotti annuncia le novità in arrivo

È poi il momento dell’arrivo di Samira Lui, che indossa un abito lungo con scollatura a cuore, che Gerry definisce "elegante come sempre", per poi presentare una parte del pubblico proveniente da Ovada, tra cui la signora Anna, che ha 90 anni, decisamente ben portati.

Scotti si sofferma poi su qualcosa di cui aveva già aveva già parlato nei giorni scorsi: "Come avete visto siamo tornati alla normalità del dopo feste, sono tornate antiche manches, ne arriveranno di nuove, ma ci saranno tante novità anche con i premi e i super premi".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 gennaio 2026 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Silvia di Milano, che si è laureata campionessa ieri sera conquistando 34.100 euro, che Gerry definisce "la concorrente che se non ci fosse bisognerebbe inventare". Tutto questo a causa di un piccolo episodio accaduto prima della diretta: "Lei ci ha chiesto dell’acqua, noi gliel’abbiamo data, ma si è ingozzata, per questo stava morendo. Non morire qua, cerca di goderti quello che hai vinto".

A sfidarla sono invece Leonardo, maestro di tennis di Sant’Arcangelo di Romagna, e Marco, responsabile amministrativo di un’azienda di telecomunicazioni residente a Milano, ma originario di Sassari.

A indovinare la prima manche, relativa alle curiosità del mondo, accumulando i suoi primi 1.000 euro, è Leonardo. La frase è relativa alla Skuffukaka, una torta al cioccolato tipica dell’Islanda. Il nome deriva da "kaka", che ricorda "cake", ovvero "torta" in inglese", mentre lo "skuffu" è un cassetto, visto che quando viene tolta dal forno ricorda quella forma. Dalla foto mostrata sembra un nostro brownie, anche se si cambia parzialmente idea dopo avere conosciuto gli ingredienti, indicati da Samira, ovvero cacao, burro, uova, farina, zucchero, con l’aggiunta di skir, il formaggio islandese, oltre a caffè, cannella e a volte liquirizia tritata. Questo porta il conduttore a dire: "Insomma, sta diventando una schifezza. Diciamo che è una bella torta islandese. Mettete tutto quello che avete in casa e vi esce una skuffukaka".

È proprio Leonardo a mettersi in evidenza anche successivamente, ma chi segue "La Ruota della Fortuna sa come tutto possa cambiare facilmente, specialmente nelle battute finali del gioco, per questo è sempre prematuro fare pronostici. Ed effettivamente è quello che accade, con il passare delle manche sono i due sfidanti a superare i 4 mila euro a testa, mentre la campionessa resta ferma a 1.000.

Il colpo di scena si verifica proprio allo scadere, quando è Marco a laurearsi campione con 15.300 euro, cifra di poco superiore rispetto a quanto quella ottenuta da Leonardo. Come di consueto, anche per lui c’è la possibilità di aumentare il montepremi grazie a "La Ruota delle Meraviglie", che prevede tre frasi a tema "cena". Le cose non vanno però bene, il giovane non riesce a indovinare nemmeno una frase, per questo si ritrova con tre buste rosse. Nella numero 1 c’erano 15 mila euro, si passa poi a mostrare il contenuto della numero 2, dove fortunatamente ci sono solo 100 euro. Nella 3 c’è invece la spesa per un anno da LIDL, che lui si garantisce comunque come da regolamento del programma. Insomma, un epilogo non male.

