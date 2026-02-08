La Ruota della Fortuna, Samira Lui diventa un "cigno nero" e Gerry Scotti ferma la puntata: “Grazie per Verissimo” Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 8 febbraio 2026 Gerry Scotti è rimasto incantato dall'outfit di Samira Lui, ormai compagna di viaggio impresciindibile

Il weekend volge al termine, per questo può esserci la voglia di trascorrere le ultime ore di questa domenica 8 febbraio 2026 all’insegna del relax. Perché non farlo davanti alla Tv seguendo una delle trasmissioni più amate come "La Ruota della Fortuna"? Si tratta di un’occasione da non perdere, che consente di divertirsi, ma allo stesso tempo di allenare la mente con un quiz che è davvero senza tempo.

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, per poi rivolgersi al pubblico per il suo consueto discorso introduttivo: "Grazie per avere preferito il nostro santuario, grazie di cuore, buona domenica a voi, ciao amici del pubblico, i Fortuna Five ancora una volta vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore riconosce la musica che il gruppo ha deciso di suonare, la colonna sonora di "Cars", che lui riconosce come "un grande cartone animato", per poi proseguire a introdurre chi definisce la "colonna sonora della nostra vita", ovvero Samira Lui.

La ragazza indossa un abitino davvero delizioso, con una leggera balza sul fondo e del pizzo sul decolletè, scelta che porta Scotti a definirla "un magnifico cigno nero", sottolinea poi che una persona del pubblico per vederla meglio" si è alzato in piedi, come allo stadio".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 febbraio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Ludovica, che si è confermata campionessa in extremis senza però vincere niente a "La Ruota delle Meraviglie", ma nonostante questo vanta un bottino di 23.400 euro in due sere. A sfidarla sono Teodora di Civitavecchia, di professione videoprogettista, e Demetrio di Marsala, dove fa il responsabile commerciale di un’azienda che produce vini.

Si parte con il "GIramondo", incentrata sulla parola "Spoussè", tipica del dialetto della Val d’Aosta, che si rivela essere un termine con il significato "sentirsi stanco al punto tale da non poterne più". Nella domanda che Samira fa come sempre al conduttore lei si concentra su un dolce tipico valdostano, prima di sentire il quesito lui dice: "Stia attenta perché io nella mia vita sono stato maestro di sci in Val d’Aosta. Va bene, sono andato con il prete una volta in Val d’Aosta, il prete ci portava lì a Courmayeur a sciare, io andavo a mangiare". Il riferimento è alle tegole, che lui indovina subito, fatte con le farine di nocciola, che lui ritiene siano "buone pucciate nel vino". A indovinare è Demetrio, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere.

Si prosegue con il "Cruciruota", altra manche indovinata da Demetrio, che arriva a 1.600 euro. Il tabellone era dedicato al "medico", Scotti rivela di essere andato spesso volentieri dal medico, soprattutto perché "sono stato fortunato ad avere anche un buon medico di famiglia, era amato, alcuni sono terrorizzati perché magari si sono trovati male. Una volta si andava da lui anche a chiedere i consigli, anche se non c’entravano con il suo lavoro, era parte della famiglia. Mia mamma andava dal dottore, poi non aveva niente, lui gli chiedeva perché fosse andata e lei diceva: ‘Perché mio marito vuole cambiare la macchina’, lui gli dava consigli anche su quello, risolveva ogni problema".

Si prosegue con il "Cruciruota", dedicato a Shakira, frase indovinata da Teodora, che conduce ora con 7.500 euro. Dopo avere ascoltato la canzone Scotti chiede a Samira perché ridesse mentre lui stava ballando, lui precisa che "quando ci sono le canzoni belle mi gaso", lei replica: "Meraviglioso".

La situazione può comunque cambiare con il "Round Jackpot", arrivato 79.800 euro. Quando si arriva a quota 81 mila euro è la sfidante a finire sullo spicchio dedicato, ma decide di non approfittarne non avendo certezza della soluzione. Successivamente lei finisce sulla "Bancarotta", ma riesce a salvarsi avendo il Jolly e a dare la risposta esatta finendo a 12.500 euro. Il maialino resta quindi ancora intatto, anzi ora è salito a 82.200 euro. Non sono mancate parole speciali da parte del presentatore nei confronti della sua compagna di avventura, che lui ha voluto ringraziare per le parole che ha avuto nei suoi confronti in occasione della sua recente presenza a "Verissimo", "So che è passata una settimana dalle tue parole per me a Verissimo, ma io ti voglio ringraziare, grazie!". Samira ha risposto subito: "Sono io che ringrazio te". "Ti voglio bene".

La campionessa riesce comunque a riscattarsi con il "Round degli animali", che le permette di arrivare a 2.800 euro. La gara prosegue, al termine del "Triplete" è ancora Teodora a dominare a quota 25.400 euro, seguita da Demetrio a 6.600 euro, mentre chiude Ludovina a 2.800 euro. Chi segue sempre "La Ruota della Fortuna" sa però bene come tutto possa cambiare con la manche finale, "L’Ultimo Round", dove si possono vincere cifre ancora più alte. A dare la risposta è Ludovina, che arriva a 6 mila euro, non sono però sufficienti per conservare il titolo, a diventare campionessa è quindi Teodora con un bottino di 25.400 euro.

La puntata si chiude quindi con "La Ruota delle Meraviglie", con un tabellone a tema "Torta", ma la giovane non ne indovina purtroppo nessuna, ritrovandosi con tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 1, dove ci sono 100 euro, nella numero 2 ne troviamo invece 1.000, mentre nella numero 3 troviamo 15 mila euro.

