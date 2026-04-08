La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Io ne avevo una così e mi stava da Dio" Le battute tra Gerry Scotti e Samira Lui sono costanti, ci sono anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 8 aprile 2026, lui la stuzzica sull'outfit

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, mercoledì 8 aprile 2026, con l’obiettivo di regalare un’ora di intrattenimento a chi è davanti alla Tv, che può approfittarne anche per affinare le proprie conoscenze. Gerry Scotti viene accolto come di consueto dal ritmo dei Fortuna Five, che questa volta hanno scelto un classico come "Purple Rain". Lui non può che commentare: "Che meraviglia, signori, ‘Purple Rain’, Prince, il Diavolo di Minneapolis rivive nelle note dei Fortuna Five. Troppo bella, non la fermo, la lascio andare fino alla fine. Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Miriam, che ieri ha vinto 30 mila euro. Questa è l’occasione per rivelare che lei è di Copertino (Lecce), in Puglia, dove insegna, ma ha studiato in Trentino, dove ora vivono suo marito e i suoi figli. Scotti dice la sua su questa rivelazione: "E’ dura per una signora che sceglie di seguire la sua passione per l’insegnamento, siete a più di 1.000 chilometri lontano", lei sottolinea di fare avanti a indietro ogni fine settimana per vederli. Il conduttore sottolinea: "La tua passione è così forte che ti fa fare più di 2 mila chilometri a settimana". A sfidarla sono Federico, studente di Computer Science di Milano ma originario di Pescara, e Veronica, infermiera di Terrasini (Palermo).

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che sorride non appena vede il presentatore ballare il suo stacchetto sulle note di Elodie. La giovane si presenta con un abitino celeste che le dona davvero, cosa che osserva lo stesso padrone di casa: "Nella sua semplicità è proprio bella, non parlo di lei ma della sottoveste. Io ne avevo una così e mi stava da Dio, adesso mi segna un po'".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Fanciappino", tipica dell’Umbria, che si rivela essere un "bambino birichino e vivace", come indovinato da Federico, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Si continua con "Il Regno degli Animali", dal titolo "Faraona da ciuffo", tabellone indovinato da Veronica, che guadagna anche lei 1.000 euro. Non manca una foto dell’animale, che suscita il parere di Gerry: "Sembra Tony Pitony, in fondo lui mi ha fatto una canzone, ‘Gerry Scotti’. E’ bella, ha un bel ciuffo, sono un po’ invidioso, mi piacerebbe avere un ciuffo così. Anche se starebbe bene con delle patate attorno". La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Tullio De Piscopo", frase indovinata da Miriam, che approfitta di un piccolo errore dello sfidante, così da arrivare a sua volta a 1.000 euro, come Federico, mentre nel frattempo Veronica è finita a zero.

Il gioco può diventare comunque ricchissimo con il "Round Jackpot", arrivato a quota 71 mila euro. E’ Federico a dare la soluzione senza correre rischi, così da salire a 10.600 euro, mentre nel frattempo entrambe le sue avversarie sono a zero. Il maialino va a dormire con 76.900 euro.

Non manca ovviamente nemmeno questa sera "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il Conte di Montecristo". A dare la soluzione è la campionessa, che guadagna 2.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere.

Si prosegue con il "Round Express", tabellone dedicato a "Le Iene" e indovinato da Federico, che incrementa il suo vantaggio salendo a 12.200 euro. Anche in questa partita troviamo il "Triplete" (in realtà vengono fatte quattro manche per il maggiore tempo a disposizione), che può ovviamente scardinare di poco la situazione in corso, si arriva a "L’Ultimo Round" che deciderà chi conquisterà il titolo con Federico in vetta a 14.200 euro, seguito da Miriam a 2.900 euro, chiude Veronica a 2 mila euro. A dare l’ultima soluzione e a fare l’affondo decisivo per diventare campionessa è proprio la sfidante, che conquista 37 mila euro.

La partita si conclude ovviamente come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare ulteriormente il bottino per la giovane siciliana, indovinando tre frasi a tema "Radici". La concorrente sfiora l’en plein, sbaglia solo la terza, per questo Scotti decide di svelare subito il contenuto della sua busta rossa, che è di 10 mila euro. Veronica, su suggerimento del fidanzato, decide di partire dalla busta numero 1, che contiene 15 mila euro, lei decide di rischiare e la scambia con la numero 2, qui non troviamo dei soldi ma una settimana di vacanza alle Maldive.

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