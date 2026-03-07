La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti costretto a chiudere in anticipo: puntata ‘tagliata’ e i fan protestano La puntata di sabato 7 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna è stata decisamente più breve rispetto al previsto, cosa che non tutti i telespettatori hanno però gradito

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

Il sabato sera "La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi telespettatori più fedeli, per questo il quiz è regolarmente in onda anche oggi, 7 marzo 2026, certi che la scelta di Mediaset possa essere apprezzata da chi si è affezionato al format nel corso dei mesi. Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, che questa volta hanno scelto per lui come sottofondo musicale "All Night Long", motivo che lui gradisce e commenta: "Che bella! Tutta la notte, starei qui tutta la notte, ma abbiamo altro da fare. Grazie signori, che l’atmosfera del sabato entri nelle vostre case, vi faremo compagnia un’ora come tutte le sere, grazie al mio fantastico pubblico, alla band, i ragazzi dei Fortuna Five, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue presentando i concorrenti, a partire dal campione, Salvatore di Messina, insegnante che ha finora vinto 32.700 euro e la crociera ai Caraibi. Gerry svela di avere scoperto che lui è arbitro di pallavolo, ma anche musicista, lui conferma di essere violinista, avendo fatto il Conservatorio pur senza averlo finito. "Non ti dico più: ‘Se resti campione suoni’, agli ultimi tre a cui l’ho detto hanno perso, meglio non dirlo". A sfidarlo sono Angelique, psicoterapeuta specializzata in sessuologia di Verona, e Cecilia, studentessa di ingegneria biomedica di Ranco (Varese).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata lei si rivolge subito a Gerry dicendo: "Buon sabato, oggi non l’ho vista, ci vediamo qui, un bacino", lui risponde: "Mi riconosce? Sono io, ho cambiato il phard, ma mi riconosce lo stesso".

La Ruota della Fortuna, puntata 7 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Gspusi", tipica dell’Austria, che si rivela essere una "relazione sentimentale passeggera", come indovinato da Angelique, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Scotti dice la sua a riguardo, giocando sul dialetto lombardo: "Queste storielle nascono con uno che dice: ‘Te spusi’, e invece il giorno dopo non la sposa".

Si prosegue con il "Round Musicale" a tema "Il Twist", tabellone indovinato da Salvatore, che balza a 2 mila euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che ha raggiunto i 45.500 euro, frase indovinata da Cecilia, che riesce a conquistare 4 mila euro, sufficienti per andare in testa. Il maialino va invece a dormire a quota 49.100 euro.

È il momento del "Round Express", tabellone indovinato da Salvatore, che riesce a prendere il largo balzando a 7.800 euro, anche se ovviamente l’occasione per gli avversari può esserci ancora, a partire dal "Triplete". Dopo questa tornata il campione consolida ulteriormente il vantaggio, salendo a 9.800 euro, menttre Cecilia si ritrova a 1.000 al pari dell’altra sfidante, tutto si decide quindi a "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è Angelique, che riesce ad approfittare di un’indecisione degli avversari, così da salire a 8.200 euro, non sufficienti però per conquistare il titolo, Salvatore riesce a restare campione con 9.800 euro.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il bottino per Salvatore, che si ritrova a indovinare tre frasi a tema "Alba". Tutto va davvero benissimo, il siciliano riesce a fare l’en plein e a indovinare tutte e tre le frasi, così da avere tre buste verdi (non ha lo spicchio per la macchina). Il concorrente parte dalla numero 2, facendo suo il detto "La virtù sta nel mezzo", teoria su cui è d’accordo Scotti, che dice di amare sempre quella centrale: "Se dovessi scegliere io sceglierei quella", cosa che fa sorridere Samira, per questo lui replica: "Se c’è scritto 100 euro sono un rimbambito?", lei nega, ma fortunatamente ci sono 15 mila euro. L’insegnante decide di proseguire e passare alla numero 1, facendo riferimento a Samira che ha fatto fatica a infilare la busta, cosa che spinge il conduttore a osservare: "Furbaccio, magari li hanno messi in dentro i contanti i 200 mila euro", non sono così tanti, ma comunque più di prima, 20 mila euro. Lui sottolinea come sia importante riconoscere il valore dei soldi, per questo decide di accettarli. Ma qual è la somma presente nella numero 1? Scotti dice: "Se c’è il 200 me lo mangio", ed effettivamente finge di addentare la busta, ma in realtà ci sono solo 5 mila euro, la decisione presa è stata quindi corretta.

La protesta sui social

La puntata, in realtà, si è svolta in maniera decisamente più frettolosa rispetto al solito, cosa apparsa già evidente con l’assenza del "Cruciruota", che appassiona tanti e che in genere segue il "Giramondo". Questo modo di agire caratterizza "La Ruota della Fortuna" sin da inizio stagione, prima per lasciare posto a "Tu sì que che vales", oggi a "C’è posta per te", atteggiamento che non tutti gradiscono.

Non sono mancati quindi i commenti negativi da parte di alcuni utenti sui social: "Perché il sabato sera Gerry è cosi veloce a chiudere il programma? Paura della De Filippi?", Ogni sabato la stessa storia, mi collego a quest’ora dimenticandomi che la puntata dura meno per via della De Filippi", "Cioè il sabato non c’è nemmeno la solita pubblicità "ve lo dico tra un minuto" pur di finire in anticipo", sono solo alcuni dei pensieri pubblicati in rete.

Potrebbe interessarti anche