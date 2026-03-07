La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti costretto a chiudere in anticipo: puntata ‘tagliata’ e i fan protestano
La puntata di sabato 7 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna è stata decisamente più breve rispetto al previsto, cosa che non tutti i telespettatori hanno però gradito
Il sabato sera "La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi telespettatori più fedeli, per questo il quiz è regolarmente in onda anche oggi, 7 marzo 2026, certi che la scelta di Mediaset possa essere apprezzata da chi si è affezionato al format nel corso dei mesi. Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, che questa volta hanno scelto per lui come sottofondo musicale "All Night Long", motivo che lui gradisce e commenta: "Che bella! Tutta la notte, starei qui tutta la notte, ma abbiamo altro da fare. Grazie signori, che l’atmosfera del sabato entri nelle vostre case, vi faremo compagnia un’ora come tutte le sere, grazie al mio fantastico pubblico, alla band, i ragazzi dei Fortuna Five, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".
Si prosegue presentando i concorrenti, a partire dal campione, Salvatore di Messina, insegnante che ha finora vinto 32.700 euro e la crociera ai Caraibi. Gerry svela di avere scoperto che lui è arbitro di pallavolo, ma anche musicista, lui conferma di essere violinista, avendo fatto il Conservatorio pur senza averlo finito. "Non ti dico più: ‘Se resti campione suoni’, agli ultimi tre a cui l’ho detto hanno perso, meglio non dirlo". A sfidarlo sono Angelique, psicoterapeuta specializzata in sessuologia di Verona, e Cecilia, studentessa di ingegneria biomedica di Ranco (Varese).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata lei si rivolge subito a Gerry dicendo: "Buon sabato, oggi non l’ho vista, ci vediamo qui, un bacino", lui risponde: "Mi riconosce? Sono io, ho cambiato il phard, ma mi riconosce lo stesso".
La Ruota della Fortuna, puntata 7 marzo 2026: cosa è successo
Si parte come sempre con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Gspusi", tipica dell’Austria, che si rivela essere una "relazione sentimentale passeggera", come indovinato da Angelique, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Scotti dice la sua a riguardo, giocando sul dialetto lombardo: "Queste storielle nascono con uno che dice: ‘Te spusi’, e invece il giorno dopo non la sposa".
Si prosegue con il "Round Musicale" a tema "Il Twist", tabellone indovinato da Salvatore, che balza a 2 mila euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che ha raggiunto i 45.500 euro, frase indovinata da Cecilia, che riesce a conquistare 4 mila euro, sufficienti per andare in testa. Il maialino va invece a dormire a quota 49.100 euro.
È il momento del "Round Express", tabellone indovinato da Salvatore, che riesce a prendere il largo balzando a 7.800 euro, anche se ovviamente l’occasione per gli avversari può esserci ancora, a partire dal "Triplete". Dopo questa tornata il campione consolida ulteriormente il vantaggio, salendo a 9.800 euro, menttre Cecilia si ritrova a 1.000 al pari dell’altra sfidante, tutto si decide quindi a "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è Angelique, che riesce ad approfittare di un’indecisione degli avversari, così da salire a 8.200 euro, non sufficienti però per conquistare il titolo, Salvatore riesce a restare campione con 9.800 euro.
La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il bottino per Salvatore, che si ritrova a indovinare tre frasi a tema "Alba". Tutto va davvero benissimo, il siciliano riesce a fare l’en plein e a indovinare tutte e tre le frasi, così da avere tre buste verdi (non ha lo spicchio per la macchina). Il concorrente parte dalla numero 2, facendo suo il detto "La virtù sta nel mezzo", teoria su cui è d’accordo Scotti, che dice di amare sempre quella centrale: "Se dovessi scegliere io sceglierei quella", cosa che fa sorridere Samira, per questo lui replica: "Se c’è scritto 100 euro sono un rimbambito?", lei nega, ma fortunatamente ci sono 15 mila euro. L’insegnante decide di proseguire e passare alla numero 1, facendo riferimento a Samira che ha fatto fatica a infilare la busta, cosa che spinge il conduttore a osservare: "Furbaccio, magari li hanno messi in dentro i contanti i 200 mila euro", non sono così tanti, ma comunque più di prima, 20 mila euro. Lui sottolinea come sia importante riconoscere il valore dei soldi, per questo decide di accettarli. Ma qual è la somma presente nella numero 1? Scotti dice: "Se c’è il 200 me lo mangio", ed effettivamente finge di addentare la busta, ma in realtà ci sono solo 5 mila euro, la decisione presa è stata quindi corretta.
La protesta sui social
La puntata, in realtà, si è svolta in maniera decisamente più frettolosa rispetto al solito, cosa apparsa già evidente con l’assenza del "Cruciruota", che appassiona tanti e che in genere segue il "Giramondo". Questo modo di agire caratterizza "La Ruota della Fortuna" sin da inizio stagione, prima per lasciare posto a "Tu sì que che vales", oggi a "C’è posta per te", atteggiamento che non tutti gradiscono.
Non sono mancati quindi i commenti negativi da parte di alcuni utenti sui social: "Perché il sabato sera Gerry è cosi veloce a chiudere il programma? Paura della De Filippi?", Ogni sabato la stessa storia, mi collego a quest’ora dimenticandomi che la puntata dura meno per via della De Filippi", "Cioè il sabato non c’è nemmeno la solita pubblicità "ve lo dico tra un minuto" pur di finire in anticipo", sono solo alcuni dei pensieri pubblicati in rete.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, puntata speciale e Gerry Scotti fa commuovere Samira Lui: “Non ero pronta”, ma forse c’è un'irregolarità
Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 6 marzo 2026 Samira Lui si è commossa al...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'chiude' con Sanremo ma se la prende con un autore: “Datemi il nome”. E Samira Lui lo stravolge
La Ruota della Fortuna va regolarmente in onda anche sabato 28 febbraio 2026 nonosta...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti vede Samira Lui alla Rai: "Purtroppo rimarrò solo”, ma lei replica in diretta
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 5 marzo 2026 Gerry Scotti vede Sa...
La Ruota della Fortuna, contro Sanremo c'è un miracolo. Ma Samira Lui fa infuriare Gerry Scotti: “Stasera non gioco”
La Ruota della Fortuna ottiene ascolti tv ottimi nonostante il Festival, anche se ve...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira Lui: "Mi hanno scambiato per te", ma la serata è un flop
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 marzo 2026 Gerry Scotti si tr...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui promuove Gerry Scotti: "Voto Dieci". E lui svela il suo esordio imbarazzante
La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 21 febbraio 2026 ha spinto Gerry Scot...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui svela il suo periodo più nero: "Un incubo nella realtà". La solidarietà di Gerry Scotti
Gerry Scotti racconta di avere subito un furto in camerino nella puntata de La Ruota...
La Ruota della Fortuna, tra Samira Lui e Gerry Scotti scintille in diretta: “Vogliamo litigare?”, cosa è successo
A sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 25 febbraio 2026 è e...