La Ruota della Fortuna, Samira Lui vestita da Oscar stravolge Gerry Scotti: "Ma dove deve andare?", poi le mostra un regalo speciale Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 7 maggio 2026 Gerry Scotti resta incantato dal look di Samira Lui, per poi condividere con lei qualcosa di inaspettatoG

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova come ogni sera l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", considerata ormai qualcosa di imperdibile per chi si trova davanti alla Tv intorno all’ora di cena, compreso oggi, giovedì 7 maggio 2026. Gerry Scotti viene accolto come di consueto in studio dai Fortuna Five, con un ritmo che sembra apprezzare, come appare dal suo discorso introduttivo: "Fatevi stregare! Chi sono? Gli Eagles? Riconosco la chitarra, streghine come va? State bene? Siete pronti a godervi una bella serata in nostra compagnia. Questa sera la nostra band ci accompagna con le note stellari degli Eagles, la ricetta non cambia, ci sono i concorrenti, c’è il tabellone, c’è il pubblico, ci sono tutti gli ingredienti per iniziare un’altra puntata de ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Cinzia, pensionata di Merate (Lecco, )che ha conquistato il titolo proprio ieri, vincendo 31 mila euro. Gerry la definisce: "Una pensionata di lusso, se la può godere, abbronzata, con una sorella blu (per il colore con cui è vestita, ndr), che viene qui solo per guardare me, del resto non gliene frega niente". A sfidarla sono Veronica di Quartu Sant’Elena (Cagliari), in attesa di occupazione reduce da un lavoro nel retail di lusso nell’abbigliamento o nella cosmesi, e Gian Maria di Camaiore (Lucca), impiegato nel modenese, abituato a viaggiare, soprattutto nel Medio Oriente.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abito in total black con un ampio spacco, sempre al ritmo di "Ossessione" di Samurai Jay. Una volta arrivata, Gerry Scotti la stuzzica subito in merito al suo outfit: "Dove deve andare? Alla cerimonia degli Oscar?"- le dice. Lei replica: "Alla ‘Ruota’ si viene eleganti". Lui le dice ancora: "Oggi mi sono arrivate e glieli ho girati, una poesia meravigliosa, un quadro bellissimo (faremo foto e video per il signore che l’ha mandato) e una caravella del Milan. Noi ringraziamo, dai disegnini alle sculture, abbiamo i camerini che sembrano dei musei", mentre ce n’è una dell’Udinese per Samira.

La Ruota della Fortuna, puntata 7 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Il Giramondo", dal titolo "Tsundoku", tipica del Giappone, che sta a indicare "l’arte di circondarsi di molti libri", come indovinato da Gian Maria, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Chuckwalla", tabellone indovinato ancora da Gian Maria, che sale a 5.800 euro. La sfida continua con il "Round Musicale", dal titolo "Rocco Hunt", risposta data ancora dallo sfidante, che si conferma un concorrente di livello, così da arrivare a 1,800 euro (nel frattempo aveva trovato lo spicchio "Bancarotta), mentre entrambe le avversarie sono a zero.

La situazione può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 167.400, cifra talmente elevata che, a detta di Gerry, spinge il maialino a essere chiamato Maialon de Maialoni (sulla falsariga di Paperone) perché fa letteralmente il bagno nei soldi. La campionessa non trova lo spicchio Jackpot, ma il "Raddoppia", cosa che le consente di incrementare non di poco quanto accumulato, superando i 12 mila euro, il "Passa" le impedisce di dare la risposta, cosa che invece fa Gian Maria, che sale a 3.700 euro. Il maialino va a dormire con 172.600 euro.

Non manca ovviamente "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Misery di Stephen King", altra risposta data da Gian Maria, che guadagna 6.200 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo steso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, pur contribuendo a incrementare il suo vantaggio fino a 9.900 euro.

La serata prosegue con il "Round Express", altra manche che può consentire di svoltare se si trova lo spicchio dedicato, questa volta a dare la soluzione è Veronica, che guadagna i suoi primi 1.400 euro. La partita si chiude in maniera frenetica arrivando già a "L’Ultimo Round", che consentirà di capire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è Cinzia, che guadagna 7 mila euro, che non sono però sufficienti per restare campionessa, a diventare campione è infatti Gian Maria con 9.900 euro.

Il concorrente ha ovviamente come sempre la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Blu", qualora dovesse dare tutte le risposte esatte lui potrebbe conquistare la Fiat 600 grazie allo spicchio dedicato trovato in gara. Prima di procedere Scotti però sottolinea: "Noto che quando li carico di questo peso vanno un po’ in tensione, quindi non ci pensare". Purtroppo questa opportunità sfugge, Gian Maria indovina la prima e la seconda frase, così da trovarsi con due buste verdi. Scotti apre subito l’unica rossa, la numero 3, dove ci sono 1.000 euro. Il giovane sceglie la numero 1, che contiene la vacanza alle Maldive, che consegna alla mamma, per questo il conduttore gli dice: "Illudila", lui ha quindi diritto anche a quando c’è nella numero 2, pari a 10 mila euro, così da arrivare a 19.900 euro.

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