La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si pavoneggia con lo share: “30 per cento”. Poi gela Samira Lui con una frecciata Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 7 luglio 2026 Gerry Scotti mette in evidenzia il successo del programma, ma non manca una stoccata a Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, martedì 7 luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono come da programma in studio Gerry Scotti, con una musica che lo esalta: "E vai, è roba dura se non erro, si romperà la voce prima o poi a farmele tutte. Va bene, signori, un po’ di rock per caricare la vostra serata, per darvi la forza di sopravvivere al caldo che arriva, un’ora di freschezza insieme a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si rivolge poi al pubblico: "Grazie per avere scelto il nostro programma televisivo, l’Italia è un Paese particolare, ha gratuiti 250 canali, pensare che il 30% della gente scelga noi vuol dire che vi dobbiamo dire grazie".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Francesco, architetto di Milano (originario di Salerno), che in tre sere ha vinto 104.700 euro e due biciclette elettroniche. A sfidarlo sono Elisa, studentessa di Economia e Management di Bergamo e Tommaso, assistente informatico in ambito ospedaliero di Pesaro.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito verde come annunciato da Gerry. Una volta arrivata, lui non può che stuzzicarla sul brano in sottofondo: "Malgioglio può essere contento, la sua coreografia la fai non bene, ma benissimo", lei ribatte: "Sarà fiero di noi". Scotti prosegue: "Io sono fiero del suo verde portafortuna e porta speranza".

La Ruota della Fortuna, puntata 7 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Gelo di Mellone", che sta a indicare "si chiama così, ma è a base di anguria", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "Un’estate fa", tabellone dal titolo "Estate 1903", a dare la soluzione è lo sfidante, che sale a 2.500 euro, così da andare leggermente in vantaggio.

Spazio a "Tormentoni", dal tema "Giovani Wannabe", è invece Elisa questa volta a dare la soluzione arrivando a 10.100 euro, mentre nel frattempo Tommaso è finito a zero. Tutto può però ancora accadere con "Ciak, si gira", che prevede due ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma anche uno con il pop corn, che porta a distribuire quanto accumulato agli avversari. Il tabellone ha come titolo " Una poltrona per due ", questa volta è Francesco a mettersi in evidenza e a dare la soluzione, così da ridurre lo svantaggio arrivando a quota 7.400 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Traghetto Express", che può consentire a tutti di allungare se si trova lo spicchio dedicato grazie a cui si può giocare in solitaria, anche se in caso di errore si finisce con il perdere tutto. Il tabellone è a tema "E’ capitato in Italia". A sorpresa, nel corso della manche il campione trova il "Bancarotta", anche se sappiamo bene che tutto può ancora accadere fino alla fine. A trovare invece lo spicchio è Elisa, probabilmente sapendo la risposta lei tenta di snocciolare le varie lettere, ma Gerry la invita a essere più lenta: "Aspetta, comincia ad avere una certa età, l’anno scorso andava di brutto, ma quest’anno ha rallentato", in riferimento a Samira, che ribatte: "Quest’anno vado al risparmio", a quel punto la giovane dà la risposta esatta, così da salire a 16.100 euro. La frase era riferita a Dua Lipa , che ha scelto Palermo per il suo matrimonio, Gerry ne approfitta per lanciare un aneddoto: "Palermo era la prima scelta, al secondo posto, se non avessero avuto il permesso di andarci, c’era Camporinaldo, in provincia di Pavia (il suo paese,ndr), Samira quindi ribatte: "Sicuramente si stava tranquilli, ma hanno scelto Palermo", Scotti precisa: "Non si sono messi d’accordo bene con il Comune".

Il conduttore fa però un altro annuncio importante: "Nei prossimi giorni i nostri autori saranno in Sicilia, Toscana, Piemonte e Lombardia, chi ha mandato la mail per essere provinato stia in campana perché sarà richiamato. Mi raccomando, poi vi voglio vedere qua".

E’ quindi il momento del "Triplete", a tema "Paris", al termine ci si trova con Elisa in testa a 16.100 euro, segue Francesco a 2 mila euro, chiude Tommaso a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", dove gli stravolgimenti non possono comunque essere esclusi, per un tabellone dal titolo "Prima della vacanza", a dare l’ultima soluzione è Elisa, che sale a 28.700 euro, cifra che le permette di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Caro". Le cose non vanno però troppo bene, la giovane studentessa non riesce a indovinare nemmeno una frase, si trova così con tre buste rosse. Scotti parte aprendo la busta numero 3, dove ci sono 5 mila euro, si continua con la numero 2, che contiene 1.000 euro. Ma cosa c’è nella numero 1? C’erano solo 10 mila euro, la vincita complessiva è quindi di 28.700 euro.

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