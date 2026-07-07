La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si pavoneggia con lo share: “30 per cento”. Poi gela Samira Lui con una frecciata
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 7 luglio 2026 Gerry Scotti mette in evidenzia il successo del programma, ma non manca una stoccata a Samira Lui
Si rinnova anche questa sera, martedì 7 luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono come da programma in studio Gerry Scotti, con una musica che lo esalta: "E vai, è roba dura se non erro, si romperà la voce prima o poi a farmele tutte. Va bene, signori, un po’ di rock per caricare la vostra serata, per darvi la forza di sopravvivere al caldo che arriva, un’ora di freschezza insieme a ‘La Ruota della Fortuna'".
Il conduttore si rivolge poi al pubblico: "Grazie per avere scelto il nostro programma televisivo, l’Italia è un Paese particolare, ha gratuiti 250 canali, pensare che il 30% della gente scelga noi vuol dire che vi dobbiamo dire grazie".
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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Francesco, architetto di Milano (originario di Salerno), che in tre sere ha vinto 104.700 euro e due biciclette elettroniche. A sfidarlo sono Elisa, studentessa di Economia e Management di Bergamo e Tommaso, assistente informatico in ambito ospedaliero di Pesaro.
La Ruota della Fortuna, puntata 7 luglio 2026: cosa è successo
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