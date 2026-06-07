La Ruota della Fortuna, Gerry 'geloso' dell'outfit di Samira Lui: "Dove va così elegante?". Ma lei ha occhi solo per il campione L'intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui è massima, ma a La Ruota della Fortuna domenica 7 giugno 2026 lui si insospettisce pe il suo look, lei invece ha un altro interesse

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a domenica 7 giugno 2026, "La Ruota della Fortuna" occupa il suo consueto posto in palinsesto subito dopo il TG5, ma con un vantaggio in più, non dove avere a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", fermo per lasciare spazio alla partita della Nazionale di calcio. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti in studio, lui si mette subito a canticchiare il brano che loro hanno scelto, "Walking on Sunshine": "Andiamo nel 1993, cosa c’è di più bello di camminare sotto la luce del sole in una bella domenica d’estate. Eh sì, e noi saremo qui tutta l’estate a farvi compagnia camminando sotto la luce dell’ultimo sole, giusto le ore, i minuti prima dell’arrivo nelle vostre case, nei vostri televisori di tutti i colori, di tutti i sapori de ‘La Ruota della Fortuna’. Sembra una sigla dell’estate, una canzone così bella".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Enzo di Potenza, che in due puntate ha vinto 56.700 euro. Il conduttore si rivolge alla figlia del concorrente, che ieri sul finale si era commossa: "Non piangere, ho preso il doppio fazzolettino anche oggi, se dovesse succedere stai tranquilla". A sfidarlo sono Simone, insegnante di italiano e latino di Sarzana, e Giulia, logopedista di Catanzaro.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con un abito lungo rosa shocking, non appena arriva lui la stuzzica sull’outfit: "Dica la verità, dove va o da dove viene, è molto elegante, un matrimonio?", lei replica: "Questo pink? Io li penso tutti per la ‘Ruota, mi scusi", lui ribatte: "Non è che mi viene da una cerimonia così", per poi dirle canticchiando: "Facciamo una rapina insieme, baby".

La Ruota della Fortuna, puntata 7 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Arrunchis", tipica della Colombia, che sta a indicare "accoccolarsi stretti soto le coperte", come indovinato da Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry commenta: "Vale sia con la moglie, con la fidanzata, con l’amico, con il cagnolino, con il gatto. Pensa che là vale anche con la suocera", Samira ribatte: "Perché no? È universale", lei si propone, ma lui si fa negare: "Ho da fare, ho un’oretta de ‘La Ruota della Fortuna'".

Prima di procedere il conduttore ci tiene a fare un saluto a una persona che è tra il pubblico: "Un amico fraterno, il signor Dario Viola, era il mio autore a ‘Il Gioco dei Nove’ quando nel 1991-92 cominciavo a farlo in TV, quante ne abbiamo fatte, quanto ci siamo divertiti. Adesso lui vive a Los Angeles, è un importante autore americano, è già tanto che mi saluti ancora, ma è venuto a trovarmi da lì. Grazie, i migliori anni della nostra vita, abbiamo avuto anche un figlio lo stesso anno".

Si procede con il "Round Musicale", a tema "Amore di plastica", soluzione data ancora da Simone, che sale a 3.600 euro, lasciando entrambi gli avversari a zero. Arriva poi "Il Regno degli Animali", a tema "La Rana Toro", questa volta a dare la soluzione è Giulia, che guadagna subito 6.200 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", occasione da sfruttare per tutti per incrementare il bottino, arrivato a quota 53.300 euro, per un tabellone dal titolo "Città e Colori", Giulia trova il "Jackpot" dopo una serie di "Passa" dei suoi avversari, tenta di dare la soluzione, ma sbaglia, per questo Scotti reagisce: "Svengo sulla Ruota, è come trovare per terra un portafoglio con 50 mila euro per terra e buttarlo via", gli altri ci riprovano, ma senza lo spicchio, Samira non si trattiene: "Una barzelletta, mi sto divertendo molto". Alla fine la frase viene indovinata da Simone, che sale a 4.600 euro. Il maialino va a dormire con 60.200 euro. Il presentatore dice ancora la sua: "Ragazzi, avete dato una dimostrazione di spettacolo meravigliosa, quando io e i miei autori abbiamo studiato la manche del Jackpot pensavamo a uno spettacolo come quello che ci avete offerto voi".

Il menu della sfida prevede anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta "La casa degli spiriti", la frase viene indovinata da Simone, che guadagna 2.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo però fallito, sale comunque a 7.100 euro, cifra che gli consente di andare in testa, mentre il campione è ancora a bocca asciutta.

Tutto può comunque ancora accadere con il "Round Express" e il suo spicchio per giocare in solitaria, il campione si riscatta dando la soluzione così da guadagnare 3.400 euro. È il momento del "Triplete", a tema "Università", al termine ci si trova con Simone in testa a 9.100 euro, seguito da Giulia a 6.200 euro, chiude il campione a 4.400 euro, sarà però "L’Ultimo Round", come sempre a decidere chi conquisterà il titolo. A dare la soluzione è Simone, che raggiunge 10.400 euro, sufficienti per diventare campione. Samira resta conquistata dal suo talento e gli dice urlando: "Sei un fenomeno, bravissimo", giudizio condiviso anche da Gerry".

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di aumentare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Lettera". Simone dà solo l’ultima risposta, così da avere una busta verde. Scotti svela la numero 1, che è rossa, dove ci sono solo 100 euro, si passa alla numero 2, con un valore di 15 mila euro. Ma qual è il valore che può aggiungere? Si tratta di 1.000 euro, così da arrivare a 11.400 euro.

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