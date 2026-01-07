La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti blinda Samira Lui: “Tu non vai via”, ma in studio cambia tutto La Ruota della Fortuna va in onda anche mercoledì 7 dicembre 2026, con un cambiamento rilevante allo studio e una richiesta di Gerry a Samira

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Oggi è il 7 gennaio 2026, giorno che chiude ufficialmente le feste natalizie, ma "La Ruota della Fortuna" continuerà comunque a tenere compagnia al pubblico pur non avendo lo studio addobbato. Gerry Scotti entra accolto dalla band, con il cantante che lo definisce la "star del game show", accompagnato da una musica blues che lui gradisce: "Lo fanno apposta perché sanno che io mi commuovo con questi sound, giunga anche nelle vostre case questa ventata di buona musica, ancora una volta i Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

La promessa di Gerry Scotti al pubblico

Il conduttore si rivolge così al pubblico: "Vedo le facce dei signori della mia età, si ballavano ancora i lenti, anche di pomeriggio, si tirava già la tapparella e si metteva questo disco, Sono passati 40-50 anni, l’importante è che siamo ancora qui e che ci sia con noi Samira".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa volta la giovane indossa un abitino corto con piccole balze di un colore rose gold con una piccola fantasia, cosa che scatena il commento di Gerry: "Complimenti, ma la prossima volta che prende la tenda del mio camerino per fare un vestito me lo dica". Il padrone di casa sottolinea l’assenza delle varie decorazioni, per poi fare una promessa da non sottovalutare: "Hanno tolto tutto, ma noi come vi avevamo promesso siamo di nuovo qui perché ‘La Ruota della Fortuna’ sarà per sempre nelle vostre case. Ovviamente ‘per sempre’ è un modo di dire, diciamo ‘per un po'".

La Ruota della Fortuna, puntata 7 gennaio 2026 – Cosa è successo

Prima di dare il via alla sfida Gerry Scotti fa un’osservazione importante: "Anche senza albero è uno più bei studi della Tv europea. E poi Samira Lui ce l’abbiamo sempre, sarebbe stato brutto se fosse andata via lei insieme all’albero". Lei ribatte: "Come andavo via io?". C’è l’ulteriore risposta del presentatore, che la rassicura: "No, tu no. E poi abbiamo i Fortuna Five".

A difendere il titolo è Martina, marescialla attualmente in servizio a Pesaro, che si è laureata campionessa ieri, con un bottino di 30.300 euro. A sfidarla sono Silvia di Milano, dove fa la hostess per eventi, e Alessio di Bagheria (Palermo), studente di Medicina al sesto anno, con l’obiettivo di diventare il geriatra come il papà. Questa dichiarazione scatena la battuta di Gerry, che dice: "Quando lo dicono si illuminano, io spero di avere dottore bravi come voi, ci allungate la vita".

A indovinare la prima manche è Martina, che ottiene così i suoi primi 1.000 euro. Ben presto è però Silvia a prendere le redini del gioco, non solo indovinando la manche successiva, ma anche accumulando una discreta somma grazie ad alcune giocate fortunate. Il distacco si rivela però sempre più ampio, per questo si registra un altro cambio della guardia a distanza di una sola sera, è Silvia la nuova campionessa con un bottino di 24.100 euro,

La giovane ha ovviamente la possibilità di aumentare ulteriormente quanto vinto a "La Ruota delle Meraviglie", dove si ritrova a dover indovinare tre frasi a tema "Zero". La neo campionessa indovina solo la seconda frase, senza avere quindi la possibilità di scegliere tra le varie buste a disposizione. Scotti mostra inizialmente il contenuto della busta numero 1, dove ci sono 5 mila euro, mentre nell’altra rossa, la 3, ci sono fortunatamente solo 100 euro. Nella sua ci sono 10 mila euro, una cifra che Gerry definisce bellissima, visto che le permette di superare i 30 mila euro in una sola sera.

Potrebbe interessarti anche