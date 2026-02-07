La Ruota della Fortuna, la polemica di Gerry Scotti: "Non faccio il muratore". E fa una cosa mai vista prima La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 7 febbraio 2026 è decisamente breve per dare poi spazio a C'è posta per te, prevista su Canale 5 subito dopo

Si rinnova anche in questo sabato 7 febbraio 2026 l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", anche se in genere la puntata del sabato ha una durata inferiore rispetto al solito per lasciare poi spazio a "C’è posta per te", altro pezzo da novanta del palinsesto di Canale 5. Gerry Scotti entra in studio come di consueto accolto dal ritmo della band, per poi rivolgersi al pubblico: "Eccolo, dai che è sabato, Saturday Night Special! Senti che ritmo, senti che tiro, con la musica dei nostri Fortuna Five anche questo sabato vi dò il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

La Ruota della Fortuna, 7 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte subito presentando la campionessa Ludovica, bancaria che ha conquistato il titolo ieri con un bottino di 18.200 euro, A sfidarla sono Timothy, 21enne studente di Medicina di Piancastagno (Siena) e Annarita, maestra che viene .dal Borgo di Tragliata (Roma).

Solo a questo punto Scotti presenta Samira Lui, che si posiziona subito vicino al tabellone senza troppi preamboli. La partita inizia come di consueto con il "Giramondo", dedicata alla parola "Papakha", tipica dell’Azerbaijan, che si rivela essere il "tipico copricapo caucasico", come indovinato da Tomothy, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al Bollone MSC Crociere. Non manca una foto in cui lo possiamo vedere, con Samira che sottolinea che il pelo è presente sia sopra sia sotto per tenere al caldo, Gerry però sottolinea: "Peccato che il mercato sia quello di Saronno".

È poi il momento del "Round Musicale", dedicata a Bob Marley, altra manche indovinata dal giovane sfidante, che sale a 3.800 euro, mentre le due ragazze sono ancora a zero. Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 76.400 euro, visto che dall’introduzione del maialino nessuno si è mai aggiudicato l’importo stellare. A dominare la manche è la campionessa, desiderosa di prendere lo spicchio apposito, ma purtroppo alla fine pesca il "Passa" lasciando tutto nelle mani della sfidante, che si trova in una situazione simile, conosce la soluzione ma non vuole perdere questa grande occasione. Alla fine Annarita si trova quasi "costretta" a dare la soluzione, così da incamerare i suoi primi soldi. La frase era incentrata sul peso del primo cellulare, che era di quasi un chilo, cosa che consente al conduttore di raccontare un aneddoto: "Era un mattone, era alto 25 centimetri, pesava un chilo, era impossibile da trasportare, una marca l’ha fatto poi simile a un borsello a tracolla, io usavo ancora il gettone in quegli anni,poi sono arrivati quelli portatili". Su questo interviene Samira: "Adesso stiamo tornando un po’ indietro, più andiamo avanti e più diventano grossi". Il maialino va quindi a dormire con 79.400 euro.

La partita prosegue, Tomothy resta a 3.800 euro, la campionessa sale a 1.000, mentre la sfidante è nel frattempo tornata a zero. Non manca una curiosità legata al Carnevale di Rio, oggetto di un tabellone, svelata da Samira: questa è dedicata alla Portela, la scuola di Samba che ha vinto ben 22 Carnevali di Rio.

Il ritmo è davvero spedito, anche per questo le cifre accumulate sono basse: guida Timothy a 3.800 euro, seguito dalla campionessa a 3 mila e da Annarita a 1.000, in attesa di capire come andrà "L’Ultimo Round", che ha spesso scardinato l’equilibrio, come sa bene chi segue sempre "La Ruota della Fortuna". A dare la soluzione è la campionessa, protagonista di un colpo di scena che le permette di conservare il titolo conquistando 5.200 euro.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per rimpinguare ulteriormente il suo bottino, cosa che non le è riuscito ieri sera.

Prima di dare spazio alla concorrente Scotti fa una rivelazione: "Samira, sui social se ne leggono di tutti i colori, io e te sappiamo bene di cosa parliamo, una signora ha fatto un reel dove dimostra che io guardo già, non su. Nei commenti c’è scritto: ‘Perché lì ci sono i monitor’, un altro dice che c’è scritta la cifra delle buste, per ringraziarla dell’attenzione condurrò tutta la manche guardando in altro, non so se ce la faccio, ma ci provo". Samira gli dà un suggerimento: "Per sicurezza terrei gli occhi chiusi", lui replica: "Sarebbe il massimo, conduce a occhi chiusi, dimostro che questo lavoro si può fare anche a occhi chiusi, non faccio il muratore che deve fare i muri dritti".

Questa volta le tre frasi sono a tema "Vittoria", ma nemmeno questa volta la concorrente riesce a indovinare, si ritrova quindi con tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 3, che contiene 20 mila euro, mentre nella numero 1 ci sono fortunatamente solo 100 euro.

