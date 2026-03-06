La Ruota della Fortuna, puntata speciale e Gerry Scotti fa commuovere Samira Lui: “Non ero pronta”, ma forse c’è un'irregolarità Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 6 marzo 2026 Samira Lui si è commossa alla sorpresa fatta per lei da Gerry Scotti, c'è l'ipotesi VAR per un concorrente

La settimana lavorativa per molti si è conclusa, per questo questa sera, venerdì 6 marzo 2026, può esserci il bisogno di rilassarsi e mettere da parte i pensieri, farlo davanti a "La Ruota della Fortuna" può essere ideale, così da allenare allo stesso tempo la mente. I Fortuna Five hanno scelto il ritmo della canzone "Relax" per accompagnare l’ingresso in studio di Gerry Scotti, che non si tira indietro e la canticchia, arrivando a prendere spunto dal cantante per il suo discorso introduttivo: "Addirittura Frankie Goes To Hollywod, non andate a Hollywood, state con noi, perché pronta per voi con questo ritmo c’è un’altra grande puntata de ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore prosegue parlando del brano, che conosce bene: "Era la canzone più proibita delle radio negli anni ’80, io alla radio la suonavo, non mi rendevo conto che il tema fosse così scottante, poi con Deejay Television è arrivato il video e abbiamo capito che l’argomento era altro che relax, ma tutta un’altra cosa".

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta accompagnata da un sottofondo apposito, "Tanti auguri a te", visto che oggi lei festeggia il suo compleanno. Lei ovviamente ringrazia subito con un moto di commozione visibilmente emozionata, con Gerry che canta a sua volta il brano e le porge un mazzo di fiori. Lei dice subito: "Non me lo aspettavo", a questo Scotti replica: "Vabbè, sapevi che era il tuo compleanno o non te lo ricordavi?", lei dice: "Non ero pronta psicologicamente". Samira dice quindi: "Grazie mille davvero, è un onore per me festeggiare con voi, mi sento circondata da affetto e amore".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 marzo 2026: cosa è successo

Si parte dalla presentazione dei concorrenti, a iniziare dal campione, Salvatore, insegnante siciliano che vive in Veneto, che ieri ha vinto 7.400 euro e la crociera ai Caraibi. A sfidarlo sono Lorenzo che vive a Colleferro (Roma), impegnato in un esperimento spaziale, e Paola di Barletta, di professione agente di viaggio.

La partita inizia come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Boubou", tipica dell’Africa, che si rivela essere "un’ampia tunica simbolo di prestigio, come indovinato da Paola, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Prima di lanciare la pubblicità Gerry chiede a Samira: "Se la sente di fare tutta la puntata?", lei risponde: "Sì, ma tengo i fiori", per poi ovviamente dire di volerli mettere in un vaso.

Si procede con il "Cruciruota", a tema "Voci femminili", indovinato da Paola, che conquista i suoi primi 1.000 euro, che approfitta di un’indecisione del campione. È poi il momento del "Round Musicale", a tema "Mentre tutto scorre", soluzione data questa volta da Salvatore, che balza subito in testa a 7.500 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 43.200 euro. Spicca un momento divertente, Lorenzo pesca per due volte consecutive lo spicchio "Jackpot", per questo Gerry gli dice: "Con tutti i soldi che abbiamo speso per farla studiare perché non dà la soluzione'", anche se in realtà sul tabellone non c’è ancora nemmeno una lettera. Non solo, il concorrente lo pesca anche successivamente, Scotti non può non dirgli: "Adesso non puoi dirmi che non ci sono lettere", ma ce n’era comunque una sola. A dare la soluzione è comunque Lorenzo, che sale a 4.300 euro. Il maialino va invece a dormire a 45.500 euro.

La partita prosegue, Paola riesce a conquistare altri 1.000 euro, arrivando a 2 mila euro dopo avere dato la risposta esatta al "Round degli Animali". Salvatore riesce a salire a 8.500 euro nella manche "Mistero", mentre nel frattempo Lorenzo è finito a zero.

Lo sfidante si riscatta al meglio con il "Round Express" tenendo il timone del gioco e arrivando a 6.600 euro, non però ancora sufficienti per balzare in testa. Lorenzo si rivela davvero talentuoso, riesce infatti anche a fare il "Triplete", conquistando altri 3 mila euro. A questo punto è proprio il giovane ingegnere a guidare il gioco a 11.600 euro, seguito da Salvatore a 8.600, mentre chiude Paola rimasta a zero. Tutto può però cambiare con "L’Ultimo Round", come sa bene chi segue "La Ruota della Fortuna", visto che è spesso questa la manche che ha deciso chi può conquistare il titolo. A dare la soluzione è Salvatore, che arriva a 15.300 euro, sufficienti per diventare campione, purtroppo Lorenzo stava dando la soluzione al punto tale da dire "Provo", ma nel frattempo è passata la mano all’avversario che ne ha approfittato. Gerry lo ha provato a rassicurare, evidentemente dispiaciuto, sottolineando che si proverà a riguardare il filmato, se ci saranno gli estremi potrà partecipare nuovamente.

La puntata si conclude con "La Ruota delle Meraviglie", dove il campione deve indovinare tre frasi a tema "Mosca", ma indovina solo l’ultima, cosa che gli permette di avere almeno una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si passa poi a svelare la busta numero verde, numero 3, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a un totale di 32.700 euro in due sere. Ma qual è la cifra presente nela numero 1? Gerry tergiversa, facendo riferimento alla soluzione della frase che si legava al modo di dire "Zitto e mosca", dicendo che questa situazione corrisponde appieno, qui infatti c’erano ben 100 mila euro. Al termine della puntata Gerry e Samira ricordano di voler bene al pubblico e si dicono pronti a fare un brindisi per il compleanno della ragazza insieme agli altri colleghi.

