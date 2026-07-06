La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazza Samira Lui per il look: “È un po’ corta”, poi doppio regalo (speciale) per entrambi L'intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui è massima, ma nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 6 luglio il presentatore la "striglia" per un outfit decisamente sexy

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 6 luglio 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", destinata a fare compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. I Fortuna Five accolgono in studio Gerry Scotti con la loro musica, lui apprezza: "Che sound, bravo Marco, questo funziona come l’aria condizionata, bello, fresco, vi piace così? Alzo un po’? Che bella, ancora una volta ragazzi passiamo un’altra ora della nostra vita, questa è da acchiappio, io vi avviso, se tu la canti le donne ti saltano addosso, non fare il furbo, c’è un bel rischio. Va bene, questo è il nostro modo di dirvi benvenuti, buona settimana, buon lunedì sera con ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Francesco, architetto di Milano, che in due sere ha vinto 80.350 euro. Gerry lo stuzzica facendo riferimento all’amico che lo accompagna: "Senti, come è andata con quello là che vuole la percentuale?", gli chiede. Lui risponde: "Stiamo contrattando", Scotti prosegue: "Per adesso te la sei cavata con due pizze, ma se ti porta fortuna anche stasera direi che merita un bel regalo. Luigi, non si può portare fortuna così a vuoto". A sfidarlo sono Martina, avvocato di Roma, e Chicco, geologo/geometra di Capo d’Orlando (Messina).

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A loro si unisce Samira Lui, ovviamente con tanto di stacchetto nuovo come sempre a inizio settimana, la scelta è caduta proprio su "Amore di contrabbando" di Cristiano Malgioglio, come ventilato nei giorni scorsi. Gerry lo sottolinea subito: "Cristiano Malgioglio l’ha presentata qui, noi abbiamo ceduto alle sue lusinghe, il nuovo magnifico stacchetto", lei ribatte: "Speriamo sia contento, altrimenti mi chiama e mi dice: ‘Amore, dovevi essere più sensuale", Gerry prosegue: "Dovevi scendere meglio le scale, io avrei fatto meglio".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Insalata Pantesca", la frase è "Ingredienti a chilometro zero", indovinata dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry evidenzia: "E’ logico, è Pantesca, solo se fatta con gli ingredienti di Pantelleria".

Scotti ne approfitta per presentare una signora presente tra il pubblico, Pilar, che "ha questo nome perché suo padre, reduce dalla Guerra in Spagna, l’ha chiamata come la Madonna del Pilar. E’ gentilissima, ha portato a me e a Samira due piccoli presepi. L’ho dato a Paolino, che l’ha scambiato per una roba da mangiare e se l’è mangiato", Samira ribatte: "Paolino è sempre colpa tua". Il presentatore invita quindi la giovane a conservarlo in vista del Natale.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1960", a dare la soluzione è ancora Francesco, che sale a 5.900 euro, mentre entrambi gli avversari sono ancora a zero. Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "La Isla Bonita", la frase viene indovinata da Chicco, che guadagna i suoi primi 2.200 euro.

Tra un gioco e l’altro non è mancato un piccolo ammonimento simpatico per Samira, un classico del game show: "È un po’ corta quella minigonna lì", ha notato Scotti riferendosi al look scelto dalla Lui. "Bè, è mini…". Ma dietro al suo ammonimento c’è un pizzico di invidia: "C’ha ragione anche lei. Mi fa invidia, anche io mi metterei fresco".

Tutto è però ancora apertissimo con "Ciak, si gira", che contiene due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro, ma anche un Ciak con i pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tema è "ET, L’Estaterrestre", Samira lo annuncia facendo la voce tipica del film, cosa che spinge Gerry a dire: "Oh mamma, anche oggi ha bevuto". A dare la risposta esatta è ancora il campione, che raggiunge quota 9.400 euro.

La serata de "La Ruota della Fortuna" prevede poi il "Traghetto Express", con un tabellone dal titolo "Prelibatezze". A trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria è il campione, lui ne approfitta e dà ancora la soluzione raggiungendo quota 15.500 euro. Il tempo rimasto consente di fare un’altra manche analoga, dal titolo "Professionista Inaffidabile", è ancora il campione a indovinare salendo a 16.900 euro.

Gerry mostra poi il libro de ‘La Ruota della Fortuna’ che è attualmente in vendita, sottolineando come possa essere una compagnia preziosa da portare con sé in vacanza.

Gli sfidanti possono provare a scarinare il dominio del campione con il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Villaggi Turistici", al termine ci si trova con Francesco in testa a 18.900 euro, segue Chicco a 4.200 euro, chiude Martina a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Consigli per gli acquisti". Gerry fa il consueto giro di ruota per determinare il valore di ogni lettera, ma trova il "Bancarotta", per questo dice: "Niente, quando esce mi dovete 500 euro a testa, alla fine pesca solo 100 euro, cosa che sta a determinare 1.100 euro come valore singolo. A dare l’ultima soluzione è ancora Francesco, che raggiunge 24.400 euro, cifra che gli permette di restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Saggio" (in caso di en plein può vincere anche la macchina). Le cose non vanno però bene, Francesco non riesce a indovinarne nemmeno una, si trova così con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la busta numero 1, dove ci sono 1.000 euro, si passa alla numero 3, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 2? Scotti si rivolge all’amico: "Funziona questo amuleto o non funziona? Fino ad adesso ha funzionato", il ragazzo sottolinea: "Io direi che ha funzionato benissimo", il presentatore nota una somiglianza con Massimo Troisi nel modo di parlare, per poi dirgli: "Mo’ ti tocca, te lo dico, sono solo 800 chilometri da fare in bicicletta", nella busta ci sono infatti le due biciclette elettriche a pedalata assistita, che vengono conquistate comunque. "In cinque o sei giorni ce la fanno ad arrivare a Salerno, anche una settimana", precisa il conduttore.

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