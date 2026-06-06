La Ruota della Fortuna, il campione vince ma piange la figlia. Gerry Scotti: "Vuoi il fazzoletto dello zio?". Poi il bluff sulla cifra persa Le emozioni sono parte integrante de La Ruota della Fortuna, sabato 6 giugno 2026 è stata la figlia del campione a scoppiare in lacrime, supportata però da Gerry Scotti al meglio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è ormai diventata una compagnia preziosa per milioni di italiani, per questo è regolarmente in onda anche sabato 6 giugno 2026. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti parlando di "caccia al montepremi aperta", per questo lui entra in studio mettendosi la mano sulla fronte, come in genere si fa quando si sta cercando qualcosa. "Dov’è? Dov’é? Dov’è il montepremi? – dice mettendosi a salutare il pubblico in studio -. Grazie di cuore. Oh, mamma, che sabato, se non erro questo è il sound degli ACDC, dimmi di sì! Andiamo avanti così fino a domani, no dai li devo fermare i ragazzi dei Fortuna Five volevano dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo prosegue: "Arrivando qui cantavo qualcosa di più tranquillo di questa accoglienza spettinante, cantavo ‘Oggi è sabato, e domani non si va a scuola’, che è una canzone di Pino Daniele. Poi mi hanno fatto notare che adesso le scuole chiudono, quindi ogni giorno è come se fosse sabato. Allora ACDC, è tutta un’altra storia".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Enzo di Potenza, definito "all’apparenza molto serioso, ma che nasconde un carattere gioviale", che ha vinto 28.800 euro. A sfidarla sono Fabiana, neo ecobiologa di Albano Laziale (Roma) e Salvatore, agente immobiliare di Firenze, ma originario della Calabria (cresciuto in Sicilia).

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abitino crema con spalline e ampia gonna a ruota. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito: "Non ho commenti, ormai siamo giunti a fine settimana, vedo che fa correttamente i miei passi, il regista sottolinea che io sono il coreografo della trasmissione. C’è il mio assistente, Valeriano, che fa il lavoro più umile, io però ideo tutti i tuoi balletti, anche tutti i tuoi vestiti". Samira commenta: "Anche costumista", lui ribatte: "Sono costumista dentro".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Growler", tipica dell’Antartide", che sta a indicare "piccolo blocco di ghiaccio galleggiante", come indovinato da Enzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry ne approfitta per fare un saluto a un collega, che non può essere in studio, Matteo del bar (viene mostrata una loro foto insieme del 1992): "Avevamo tutti e due 30 anni in meno, oggi il nostro Matteo ne compie 60".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema Tuta Gold", Scotti ricorda di avere fatto un balletto con la tuta gold su Instagram e di avere fatto 5 milioni di visualizzazioni. A dare la soluzione è ancora il campione, che sale a 3.200 euro. Il conduttore prosegue il suo racconto: "Adoro Mahmood, l’ho anche presentato sul palco, lui si ricordava della mia buffa interpretazione, io non avevo capito ‘5 cellulari’, io cantavo ‘5 cereali'". Samira commenta: "Dopo i cileni ripieni di zucchero i 5 cereali".

E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "L’Uirapuri", scelto da Nicla della band. La risposta questa volta viene data ancora da Enzo, che arriva a 4.300 euro (ha approfittato sul finale di quanto fatto dalla sfidante, che ha poi trovato il "Bancarotta".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 50.100 euro, per un tabellone dal titolo "Novità dalla Francia": Il campione sembrava vicino a dare la soluzione, decide però di girare sperando di trovare lo spicchio e invece pesca il "Bancarotta", vanificando quanto accumulato fino a quel momento. E’ invece Salvatore a finire sul "Jackpot", ma non sapendo la frase è costretto a proseguire. Poco dopo riesce però a dare la risposta esatta guadagnando 1400 euro. Il maialino va a dormire con 53.300 euro.

Si prosegue con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, incentrata su "Enciclopedia dell’Arte: Salvador Dalì", soluzione data da Enzo, che guadagna 2.100 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone dedicato sullo stesso tema, purtroppo non ce la fa, anche se resta in testa con un piccolo vantaggio.

Si arriva al "Triplete", triplo tabellone dal titolo "Spirito". Samira commenta: "Che sabato strano", Gerry concorda: "Hanno dovuto lottare, diciamo sudato". E’ Enzo a farlo, così da balzare a 7.100 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Enzo, che sale a 17.900 euro, cifra che gli consente di restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Offerta". La manche non va benissimo, Enzo non riesce a dare le prime due risposte, ma Gerry sì, per questo dice: "Devo andare dal dottore, ne ho già indovinate due", Samira ribatte: "Avrà preso la pastiglia giusta", lui ripete con tono esultante, per poi dire: "Quando ci arrivo io ci possono arrivare tutti". Il campione si rifà però con la terza, così da avere una busta verde. Si parte dalla numero 1, che è rossa, pari a 20 mila euro, si prosegue aprendo la verde, dove troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 56.700 euro. Il conduttore invita la figlia di Enzo a stargli vicino nel finale, lei piange, Scotti dice "E’ emozionata lo stesso, sono tanti soldi in due sere", Samira commenta: "Che carina, che tesoro", il presentatore prosegue nel suo discorso: "Noi siamo abituati a commuoverci solo di fronte alle grandi cifre, ma dobbiamo ricordarci qual è la situazioni in tantissime famiglie italiane, questa è una cifra da capogiro", anche Samira ha gli occhi lucidi. Gerry si avvicina alla ragazza e le dice: "Lo vuoi il fazzoletto dello zio? Eccolo qua, ce l’ho sempre, solitamente piango io". Ma cosa c’è nell’altra busta rossa? Il conduttore tergiversa, per questo il concorrente chiede: "Piango io?", lui continua: "Aspetta, c’è un altro fazzoletto, sì, a volte li porto doppi, adesso lo useremo signori, ma in realtà c’erano 100 euro". A chiudere si rivolge a Samira: "Ci sei cascata".

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