La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e la gag sulla Befana con Samira Lui: "Da me è venuta una più brutta" La puntata de La Ruota della Fortuna del 6 gennaio 2026 è caratterizzata dai soliti botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui, questa volta riferiti alla Befana

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Oggi è il 6 gennaio 2026, giornata dell’Epifania, oltre a essere quella che chiude le festività natalizie, ma non manca come di consueto l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna". Gerry Scotti entra in studio come di consueto accolto dalla musica della band, per poi rivolgersi al pubblico: "Ecco i concorrenti, ballate anche voi, scaldatevi, forza pubblico! Senti che sound, i Fortuna Five vi danno il benvenuto in uno di quei giorni che può diventare memorabile, non tanto per oggi, ma per quello che è accaduto ieri, una grandissima emozione che abbiamo vissuto tutti insieme e che spero di ripetere anche questa sera. Benvenuti a La Ruota della Fortuna"

Il riferimento è evidentemente al neo campione, che aveva già collezionato una discreta cifra alle manche, intorno ai 30 mila euro, a cui si sono aggiunti i 100 mila euro vinti a "La Ruota delle Meraviglie".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Samira, Gerry e la Festa della Befana

Samira Lui fa poi il suo ingresso con un elegante e sexy vestito rosso dalle punte sfrangiate, scelta che le permette di avere i complimenti di Gerry: "Come sta bene di rosso vestita". Lei risponde: "Oggi mi sento la ragazza di fuoco di Hunger Games", per poi chiedere al conduttore se abbia ricevuto il carbone, lui però dice: "No, sono un po’ emozionato, un po’ per quello che è accaduto ieri sera e un po’ perché 5 o 6 anni fa in questo studio è stata l’ultima volta in cui ho incontrato Adriano Celentano, che oggi compie gli anni, per questo non posso che fargli tanti auguri!".

Prima di iniziare la sfida Scotti chiede a Samira se sia stanca (il riferimento è evidentemente agli impegni della Befana), ma lei sta al gioco: "Sono stanca, ho portato un sacco di doni". Lui ribatte: "Io sono stata lì, ma non ti ho vista, quella che è venuta da me era un po’ più brutta. Sono stato sfortunato".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 gennaio 2026 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Luca, diventato campione proprio ieri sera, con un bottino complessivo di 130.400 euro. A sfidarlo sono Elisa, steward da poco laureata in Biotecnologie Mediche di Collegno (Torino) e Martina, maresciallo di Casalmaggiore (Cremona), ma che attualmente vive a Pesaro, dove sta facendo servizio.

Si parte con "La Ruota del Tempo", manche indovinata da Martina, che si riferisce a quanto avvenuto nel 1985 in Italia quando "la Befana è tornata a volare". Il riferimento è a quanto era accaduto nel 1977, anno in cui il governo aveva eliminato alcune festività, tra cui l’Epifania, reintrodotta proprio in quell’anno.

Con il trascorrere delle manche la marescialla dimostra di avere ottime doti, per questo riesce a condurre a 10.500 euro lasciando gli avversari a zero, anche se chi segue sempre "La Ruota della Fortuna" sa bene come la situazione possa sempre cambiare finale, in vista del "Round Express". I tentativi degli avversari di scalfirla si rivelano però inutili, lei riesce a laurearsi campionessa con 25.300 euro, Luca può comunque concludere la sua esperienza con grande soddisfazione vista la vittoria ottenuta ieri.

Martina si presenta così a "La Ruota delle Meraviglie" con la possibilità di rimpinguare il suo bottino, oltre che di conquistare la 500 Elettrica grazie allo spicchio preso in gara, ma solo se dovesse indovinare tutte e tre le frasi. Questa opportunità però viene meno, lei indovina solo la seconda frase, ma con la garanzia di avere evidentemente una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto della busta 1, dove fortunatamente ci sono solo 100 euro, mentre nell’altra ci sono 15 mila euro. Nella sua busta verde ci sono invece 5 mila euro, così da superare i 30 mila euro al suo esordio.

Potrebbe interessarti anche