La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti "striglia" Samira Lui: "La campionessa ti ha superato". Poi rivela la sua stranezza La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 6 febbraio 2026 inizia con una piccola "strigliata" di Gerry Scotti a Samira Lui, ma il divertimento non manca

Il venerdì sera la voglia di relax può essere più forte, resa più forte del bisogno di distendere i pensieri dagli impegni della settimana, perché non farlo divertendosi guardano "La Ruota della Fortuna"? Il quiz è regolarmente in onda anche oggi, 6 febbraio 2026, senza dover gestire la concorrenza di "Affari Tuoi" che riposa per lasciare spazio alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano-Cortina, certo di fare un regalo gradito a chi si sintonizzerà davanti alla Tv.

Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, subito saluta il pubblico a cui dice: "Vi voglio bene". per poi dire a tutti: "Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, a cui lui dice subito: "Splendida". Poco dopo il conduttore chiede ai Fortuna Five chi faccia la vocina in falsetto che si sente, per poi capire che si tratta del cantante Marco: "Ormai sei specializzato, sai fare tutto", gli dice. Non manca un saluto al gruppo presente proveniente da Alpignano, cosa che gli permette di precisare che: "Noi è come se avessimo la fortuna di fare il giro d’Italia stando qua, ogni sera conosciamo un paese della nostra Italia". A questo aggiunge una frecciata alla campionessa: "Per paura di non farsi riconoscere ha messo un fiocco (si riferisce al suo outfit, ndr), ma ti avremmo vista lo stesso. Questo è superiore a quello che tu, Samira, hai messo due settimane fa".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 febbraio 2026: cosa è successo

A entrare al volante della Fiat 500 che i concorrenti possono vincere questa volta è Gerry, questa è l’occasione per fare un appunto importante: "Alcuni mi dicono: ‘Per fare tre metri state lì a mettere le cinture’, è una cosa da non dire mai nella vostra vita, voi le cinture le dovete mettere sempre. Vedo certi servizi ai telegiornali".

A difendere il titolo è Valeria, nata in Calabria, ma che oggi è insegnante in una scuola primaria a Civitavecchia, diventata campionessa ieri con un bottino di 14 mila euro. A sfidarla sono Ludovica, originaria della Puglia ma che vive a Milano da dodici anni dove lavora in banca, e Michele, originario della Sicilia ma che vive a Sesto San Giovanni (Milano), dove è responsabile di redazione in una casa editrice di saggistica.

Si parte con il "Giramondo", incentrato sulla parola dell’Austria "Jause", che si rivela essere una "sostanziosa merenda come rito sociale", come indovinato dallo sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere. In uno scatto viene mostrato un esempio di quello che si mangia, Scotti sottolinea che "per mangiare tutto quello bisogna andare a lavorare e fare fatica per smaltire, da loro il rito è quello della grande merenda, poi non fanno cena sostanziosa come la nostra".

Si prosegue con il "Cruciruota" a tema "Pugilato", tabellone indovinato da Ludovica, che prende i suoi primi 1.000 euro approfittando di un’indecisione di Alessio, che ha nel frattempo perso quanto aveva guadagnato precedentemente. È ancora la sfidante a indovinare il "Round Musicale", salendo a 10.200 euro, mentre gli avversari restano ancora a bocca asciutta.

La situazione può ovviamente cambiare del tutto con il "Round Jackpot", arrivato a quota 70.700 euro. A dare la risposta è Valeria, che guadagna 9.500 euro, in una frase dedicata alla Giornata dei Calzini Spaiati, che si celebra oggi per favorire l’inclusione. Gerry sottolinea come questa sia "una bellissima iniziativa", se l’avesse saputo anche lui avrebbe indossato i due calzini diversi, mentre Samira ha un altro trascorso: "Io lo facevo senza saperlo", cosa che faceva anche Einstein, come evidenziato da Scotti. Il maialino ha nel frattempo accresciuto il suo valore ed è arrivato a 76.400 euro.

La campionessa riesce poi a consolidare ulteriormente il suo bottino con il "Round degli Animali", che le permette di salire a 11.600 euro. La partita prosegue, si arriva a "L’Ultimo Round", manche che ha spesso ribaltato gli equilibri a "La Ruota della Fortuna", con Ludovica a 18.200 euro, Valeria a 11.600 euro e Michele a 5.000 euro. A dare la soluzione è Valeria , che sale a 16.800 euro, non sufficienti a conservare il titolo, a laurearsi campionessa è Ludovica.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", che può consentire di incrementare il bottino, con tre frasi a tema "Fermo". Purtroppo, però, la giovane bancaria non riesce a indovinarne nemmeno una, si ritrova quindi con ben tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si passa poi alla numero 3 (frase sbagliata per una lettera), che contiene 10 mila euro, mentre nella numero 1 troviamo 15 mila euro. Ludovica torna quindi a casa con 18.200 euro.

