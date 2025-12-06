La Ruota della Fortuna, Samira Lui ‘tradisce’ Scotti e svela la sua passione segreta per un vip: “Io lo sogno” La Ruota della Fortuna tiene compagnia al pubblico anche questa sera, sabato 6 dicembre 2025,, Gerry Scotti inizia la serata parlando di quando le donne siano importanti per gli uomini. Colpi di scea nella sfida tra i concorrenti

"La Ruota della Fortuna" tiene compagnia ai suoi fedelissimi anche questo sabato, 6 dicembre 2025, nonostante in genere la puntata sia leggermente più breve per poi lasciare il posto a "Tu sì que vales", giunto alla semifinale. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che suona "It’s a Man’s Man’s Man’s World" di James Brown, uno degli interpreti che apprezza particolarmente, per questo ne approfitta per fare una battuta: "Ascoltate la nostra band, vi dice che questa sembra una terra di uomini, ma se non ci fossero le donne noi uomini non saremmo nulla".

Gerry Scotti e l’inno dedicato alle donne

Il conduttore ci tiene a sottolineare che "Questa canzone è stata scritta più di 50 anni fa da James Brown, ma ancora adesso è un inno all’inclusione e all’eguaglianza, la suonano troppo poco, ve l’abbiamo voluta suonare noi. Benvenuti a La Ruota della Fortuna. Ci ha fatto venire i brividi".

All’ingresso di Samira Lui, sotto le note dello stacchetto scelto in questi giorni, "Man! I feel like a woman" di Shaina Twain consegna una pianta alla ragazza una pianta, parlando poi di qualcosa che lui fa da più di trent’anni a cui tiene davvero: "Questa è la stella di Natale dell’AIL, che aiuta migliaia di persone a sperare e a guardare lontano, sarà fino a domani in tantissime piazze d’Italia".

La Ruota della Fortuna, 6 dicembre 2025: cosa è successo

Gerry presenta la campionessa, Gaia, infermiera piemontese che ha già conquistato 44 mila euro in due serate. A sfidarla è Erika di Creazzo (Vicenza), avvocato, a cui il conduttore confessa di avere rischiato di essere suo collega essendo stato vicino alla laurea in Giurisprudenza. Scotti le chiede come sia possibile che il nome del suo paese non gli risulti nuovo, lei spiega subito che si tratta del paese di origine dello chef Carlo Cracco, oltre alla specialità culinaria tipica arrivata fino alla Casa Bianca, il broccolo Fiolaro, che è stato quello che Michelle Obama ha voluto trapiantare nel suo orto quando lei viveva lì. L’altro sfidante è Andrea, 30enne designer di Monza, che ama anche fare i graffiti.

La prima a indovinare la manche del "Giramondo" è Erika, che si aggiudica i 1.000 euro, anche se è ovviamente ancora presto per fare pronostici. Andrea non sta a guardare e riesce anche a passare in vantaggio, almeno per ora questa non sembra essere una serata fortunata per la campionessa. Gaia prova la risalita pur avendo potuto avere la mano al Round Express, alla fine è Andrea a soffiarle la frase e a indovinare. Questa è l’occasione per parlare del "topper", oggetto della frase misteriosa, di cui si parla da tempo grazie a Bruno Barbieri e alla sua trasmissione "4 Hotel", essendo un accessorio che lui ritiene imprescindibile in un letto per dormire bene. A questo punto è Samira a intervenire e a rivelare. "Io sono una grande fan di Bruno Barbieri, davvero fanissima. Io lo sogno"-

Successivamente la situazione si bilancia, con un dislivello lieve tra i vari concorrenti, ma alla fine a imporsi è Andrea con 6.600 euro. Nella manche finale "La Ruota delle meraviglie" il neo campione riesce a indovinare solo una frase, in una delle due rosse c’erano 20 mila euro, nella sua unica verde ci sono 10 mila euro. È un vero choc scoprire che nella busta numero due ci sarebbero stati ben 200 mila euro.

