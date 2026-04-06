La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti suona (malissimo) e Samira Lui lo sovrasta col flauto: “Ora l’ho capito”, ma il finale è atroce La Ruota della Fortuna è in onda anche il 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, con una campionessa con un nome scritto nel destino, Gey Scotti e Samira Lui sempe complici

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, 6 aprile 2026, ricorre il Lunedì dell’Angelo, ma anche in questa giornata di festa che molti hanno trascorso con le persone più care, "La Ruota della Fortuna" non lascia solo il suo pubblico più fedele. L’ingresso in studio di Gerry Scotti è scandito come sempre dalle note dei Fortuna Five, con il presentatore che dà poi il benvenuto a tutti alla puntata di Pasquetta.

Si parte con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Pasqua, che ha vinto la puntata di Pasqua, ma per l’occasione accetta di farsi chiamare Pasquetta, anche se il suo soprannome sarebbe Pasquita. Il conduttore ne approfitta per rivelare un aneddoto che lo riguarda: "I miei parenti mi hanno detto: ‘Ma avete fatto apposta?’. Hanno persino pensato che non ti chiami Pasqua, per questo ti devo presentare un amico che si chiama Natale", con un bottino di 13.800 euro. A sfidarla sono Mattia, addetto marketing di Aprilia (Roma) e Giovanni di Varano dei Melegari (Parma), junior designer.

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È quindi il momento di Samira Lui, che Gerry introduce dicendo che "sembra una uscita dal tunnel del vento, dove disegnano le cose belle della vita, e invece è così naturale", con tanto di nuovo stacchetto musicale, "Mi ami mi odi" di Elodie. A riguardo lei coglie l’occasione per fare una domanda a Scotti: "Lei mi ama o mi odia?", lui replica: "Io, insieme a tutti gli italiani, la amiamo", lei conferma di provare altrettanto.

La Ruota della Fortuna, puntata 6 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto dal "Giramondo", dedicato alla parola "Kula" tipica della Papua Nuova Guinea, prima di partire Scotti rivela: "Ogni tanto senti gridare quella parola dal mio camerino, ma per altri motivi". Questa si rivela essere uno "scambio simbolico di doni", come indovinato dalla campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Prima di andare avanti con la gara Samira rivela di avere un dubbio: "Ieri abbiamo aperto l’uovo, l’abbiamo mangiato, ma la sorpresa non c’è, non l’ho vista", il conduttore risponde: "L’ho tenuta io, oggetto maschile, è uno strumentino, con un principio simile al fischietto, si chiama kazoo, io ne sono maestro". A quel punto lui si mette a suonare, ma con un effetto che non è dei migliori, non può quindi che essere Samira a suonare, ovviamente sempre con il flauto come ha fatto molte altre volte, lui ribatte cantando "Fra’ Martino Campanaro", per poi dire: "Ho capito perché si chiama Kazoo. Eppure io lo vedo suonare dai ragazzi per strada".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Vombato", soluzione data ancora da Pasqua, che sale a 2 mila euro. La gara prosegue con il "Round Musicale", dal titolo "Angelo", frase indovinata da Giovanni, che guadagna 3.200 euro. La manche era ovviamente incentrata sulla canzone omonima di Renga, Samira rivela: "Da bambina la adoravo, ogni volta che andavo in vacanza con mia mamma le chiedevo di dire ai cantanti di strada se me la suonassero".

Si passa al "Round Jackpot", arrivato a quota 64,800 euro, dal titolo "Professioni"- A dare la soluzione è Mattia, che arriva alla pari dell’altro sfidante, a 3.200 euro, il maialino va invece a dormire a 68.500 euro.

Scotti fa poi un’altra rivelazione: "Rovistando nelle tasche ho scoperto perché il kazoo non andava, avevo perso la membrana, suona grazie a questa", ne approfitta così per suonare, questa volta in modo migliore.

Si prosegue con "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta ad "Asterix il Gallico". A dare la risposta esatta è Pasqua, che guadagna 4.500 euro, cifra che ha la possibilità di raddoppiare con il secondo tabellone con lo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da balzare a 11 mila euro. Scotti rivela: "Sai che mi hanno chiesto di fare Obelix? Ma hanno preso Depardieu, io ero troppo magro in quel periodo. In realtà l’avevamo fatto con Michelle Hunziker a ‘Paperissima’. Ero più credibile io come Obelix che la Hunziker come Asterix con i baffi".

La serata continua con il "Round Express", a tema "Il Silenzio", frase indovinata da Mattia, che sale a 6.200 euro. Non può ovviamente mancare il "Triplete", obiettivo centrato dalla campionessa, che incrementa il suo vantaggio salendo a 16 mila euro. La partita si chiude ovviamente con "L’Ultimo Round", che ha spesso scardinato gli equilibri e provocato veri ribaltoni. A dare l’ultima soluzione è Mattia, che arriva a 11.400 euro, purtroppo non sufficienti per conquistare il titolo, è Pasqua a restare campionessa con 16 mila euro.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Disco". Pasqua ne indovina una sola, la terza, ma si garantisce almeno una busta verde. Scotti parte mostrando la prima delle due buste rosse, la numero 2, dove ci sono 15 mila euro, si continua aprendo la verde, che contiene altri 10 mila euro, così da arrivare a 39.800 euro in due sere. Ma nell’altra busta rossa cosa troviamo? Prima di svelare il tutto Gerry dice: "Ieri sera hai lasciato 200 mila euro, non può capitare due sere di seguito, stai tranquilla, è quasi matematico, la legge di Murphy dice: ‘Non può capitare due volte di seguito’, infatti questa sera lasci 200 mila euro, esattamente come ieri".

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