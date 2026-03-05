La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti terrorizzato: “Samira Lui andrà alla Rai”. La risposta della showgirl Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 5 marzo 2026 Gerry Scotti vede Samira Lui passare alla concorrenza lasciandolo solo, la partita è davvero deludente

Si rinnova anche questa sera, giovedì 5 marzo 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai diventato qualcosa di imperdibile per milioni di telespettatori da più di sei mesi, con una messa in onda ininterrotta (non c’è stata sosta nemmeno a Natale e Capodanno, a eccezione di due sere fa, quando il quiz si è fermato per lasciare spazio a Como-Inter. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, che apprezza subito la musica scelta: "Sai che mi piaci… – dice subito ripetendo parte della canzone, uno dei pezzi migliori di Pino Daniele -. Mi fate scappare la lacrimuccia, questa sera il Pino Nazionale ad accogliere il mio pubblico, i concorrenti e naturalmente la mia splendida band, che vi dà il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. I Love You". Successivamente dice al cantante: "Non sei riuscito a fare la voce di Pino (simulando il suo tipico falsetto, ma brava alla band".

Si prosegue con con la presentazione dei concorrenti, con il conduttore che dice: "Sarò rapido, ma non ripido, vi piace? È perché ho preso la pastiglia". A detenere il titolo è la neo campionessa, Martina di Jesolo (Venezia), che ieri ha conquistato 9.600 euro. A sfidarla sono Anna, decoratrice di Brescia, e Salvatore di Messina, che lui soprannomina "Renga" per la somiglianza con il cantante, che vive però a Vicenza, dove insegna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un completo composto da gonna lunga con spacco e top chiaro, con strass argento, che la illuminano al massimo. Una volta arrivata, Gerry le fa subito una battuta prendendo spunto dal testo della canzone in sottofondo: "È inutile che dice ‘look around’, è impossibile guardarsi in giro quando arriva lei. È arrivata una lettera di un ragazzo, Diego, che dice di voler fare un film, dove tu sei l’attrice, mentre io metto i soldi. Non si può fare il contrario, scusi Diego?". A quel punto lei ribatte: "Ha ragione Diego, ci pensiamo".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Gigil" tipica delle Filippine, che sta a indicare un "irresistibile impulso di mordicchiare", come indovinato da Salvatore, che dà la soluzione quando ormai era rimasta solo una lettera vuota, dopo che le sue avversarie avevano sbagliato. È lui quindi a conquistare i primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si procede con il "Cruciruota" a tema "In Giappone". Mentre i concorrenti stanno provando a indovinare le varie parole, anche con un po’ di sfortuna e diversi "Bancarotta", Scotti interviene: "Sto dando uno sguardo al tabellone, purtroppo leggo questa notizia, Sam andrà alla Rai", il riferimento è a una delle parole, che ha già alcune lettere, "sam e "rai", intervallata da un’altra ancora da scoprire. Questo spinge ovviamente la ragazza a commentare: "Non ci avevo fatto caso, manca una lettera in mezzo". Il conduttore replica: "È da un po’ che ti hanno messo gli occhi addosso, fai le tue scelte, non badare a me, io sarò qui solo come un poveraccio". lei dice: "Non mi dica così", per questo Scotti dice ancora: "Sennò? Ci va lo stesso". Arrivare alla soluzione si rivela più difficile del previsto, per questo Scotti azzarda: "Forse dopo questo manderemo un episodio de ‘La Casa della Prateria", alla fine a farcela è la campionessa, che conquista 1.000 euro, mentre nel frattempo anche Salvatore è tornato a zero.

Si arriva al "Round Musicale", a tema "Musica Elettronica", risposta data da Salvatore, che conquista 1.600 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jakcpot", occasione per i concorrenti per aumentare il proprio bottino, arrivato a quota 37.300 euro, soldi a cui si era arrivati ieri, quando un concorrente lo aveva conquistato, ma non essendo riuscito a diventare campione il montepremi è stato nuovamente messo in palio. A dare la soluzione è la sfidante, che arriva a 2.400 euro, mentre il maialino va a dormire con 43.200 euro.

La partita prosegue, rivelandosi davvero sfortunata, praticamente tutti trovano almeno una volta il "Bancarotta", al punto tale da finire a zero a oltre mezz’ora di gioco. È Salvatore a dare la soluzione al "Round degli Animali" quando il tabellone era quasi completo, arrivando a conquistare 1.000 euro, mentre le due ragazze sono ancora a bocca asciutta.

Il "Triplete" serve soprattutto a smuovere i valori, Salvatore è a 2.000 euro, seguito dalle due ragazze che hanno 1.000 euro a testa. Si chiude tutto come sempre con "L’Ultimo Round", che potrebbe servire a raggranellare qualche soldo in più, oltre che a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare la risposta è Salvatore, che guadagna 7.400 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

La sfida termina ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie, dove Salvatore deve indovinare tre frasi a tema "Festival". Anche questa tornata si rivela però sfortunata, il campione non riesce a indovinare nessuna frase, si ritrova quindi con tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove si trovano 5 mila euro, nella numero 3 ci sono invece 10 mila euro. Il giovane aveva conquistato il "Bollone MSC Crociere", per questo potrebbe vincere comunque la crociera se ci fosse nell’altra busta, ed effettivamente è quello che accade, così da risollevarsi dopo una serata non così fortunata.

