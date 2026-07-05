La Ruota della fortuna, Samira Lui si allea con la compagna di Gerry Scotti. E poi sbotta: "È una persecuzione" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 5 luglio Samira Lui trova un sostegno inaspettato nella compagna di Gerry Scotti, ma alla fine non trattiene la sua reazione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ domenica sera, ma anche nei gionri di festa "La Ruota della Fortuna" tiene compagnia al pubblico, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 5 luglio 2026. I Fortuna Five presentano come di consueto Gerry Scotti, dando una definizione calzante del programma, ovvero "il tormentone televisivo dell’estate", ben sapendo quanta gente ami il programma, lui poi entra e dà il via al suo consueto discorso introduttivo.

"E vai, tanto è domenica, trullallero trullalallà, ma che è? Buona domenica amici, a voi che assiepate il nostro studio e a voi a casa, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna‘". La canzone in realtà era "French Affair", anche se per lui "era bella anche con "trullallero trullallà, un funghetto eccolo qua".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Francesco, architetto di Milano, che ieri ha vinto 57.350 euro, vittoria arrivata proprio in extremis. A sfidarlo sono Alessia, ingegnere di Milano, progettista di impianti fotovoltaici (originaria dell’Abruzzo) e Sandro, grafico con un’agenzia impegnata nel packaging di San Sepolcro (Arezzo).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, definita "la ciliegina sulla torta della domenica", con un abitino blu che esalta i suoi lineamenti. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica subito:"Da domani cosa ci sarà? Lo stacchetto di Malgioglio?", lei vuole restare misteriosa, per questo lui ribatte: "Non so, io continuo ad avere Malgioglio fuori dal camerino, o fai lo stacchetto o..", è quindi la ragazza a completare la frase dicendo: "O non troviamo pace". Questa è l’occasione per indicare una presenza particolare tra il pubblico, Scotti infatti le dice: "Stai attenta, stasera c’è qui la Gabri a guardarti", il riferimento è alla sua compagna, Gabriella Perino, per poi dire: "Quindi non trattarmi troppo male", ma Samira va avanti imperterrita: "Perché? Lei mi appoggia, vero Gabri?", ed effettivamente la donna sembra essere d’accordo.

La Ruota della Fortuna, puntata 5 luglio 2026: cosa è successo

Si parte con i "Piatti estivi", a tema "Patbingsu", che sta a indicare "una fresca granita coreana", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. La ricetta prevede fagioli dolci e latte condensato (oltre alla frutta fresca), per questo Gerry si interroga: "Siamo sicuri che faccia bene? Uno può uscire e stare con altri o deve stare da solo dopo? Io però questo non lo assaggio, te lo dico subito".

Si prosegue con "Cartoline da", a tema "La Graciosa", anche se per Scotti questo "sarebbe un bel nome per una trattoria che fa i fagioli". In realtà, Samira sottolinea che "questo è un posto dove vorrei tanto andare". A dare la soluzione è ancora Francesco, che sale a 6.500 euro. Il conduttore invita gli sfidanti a non demoralizzarsi, ora è il momento di "Tormentoni", a tema "La Paranza". Mentre la manche prosegue Gerry si mette a ballicchiare, per questo dice: "Scusate, sono stato preso dal ballo di Trump. Quando lo fa dice: ‘E la paranza, e la paranza'". La frase viene indovinata ancora una volta dal campione, che raggiunge quota 7.600 euro, incrementando il suo vantaggio.

Il presentatore mostra poi una vera chicca, il mensile di enigmistica dedicato a "La Ruota della Fortuna" che è possibile trovare in edicola, così da tenere allenata la mente anche nel corso dell’estate. "Noi vi facciamo compagnia per tutta l’estate", precisa. Questo sembra quindi smentire la voce che si era diffusa nei giorni scorsi in merito a un possibile stop anticipato del quiz.

Spazio a "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella, ognuno con valore di 5 mila euro, e uno con il pop corn, che porta a distribuire quanto accumulato agli avversari. Il tabellone ha come titolo "Lo chiamavano Trinità". Il campione riesce a trovare il Ciak con la stella, così da accumulare altri 5 mila euro, confermando di essere in una serata fortunata, è ancora lui a dare la soluzione arrivando a 13.300 euro. Anche in questa frase si parla di fagioli, Scotti non si trattiene: "Sono tornati i fagioli, è una cospirazione, ma posso dire che io preferisco quelli di Trinità a quelli ghiacciati di prima? Ogni volta che vedo quei film mi viene voglia di prendere un barattolo e farmi i fagioli".

La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prosegue con il "Traghetto Express", occasione da sfruttare soprattutto per gli sfidanti, che possono provare a risalire se dovessero trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, anche se in caso di errore si arriva a perdere tutto. Il tabellone ha come titolo "C’è chi dice sì e chi dice no". A sorpresa, è però il campione a trovare il "Bancarotta", questo si rivela evidentemente un vantaggio per i suoi avversari, tutti si trovano a zero rendendo la partita ancora apertissima. E’ Sandro a dare la soluzione guadagnando 2.200 euro. La frase era "Il passato e il presente influenzano il futuro", Gerry chiede un parere su questo a Samira: "Assolutamente sì, il futuro dipende dal vissuto di ogni persona. Ad esempio, quando il Milan perde lei è felice?", lui ribatte: "No, ma che c’entra? Non aveva un altro esempio da fare?", lei spiega meglio: "Questo cambia il suo modo di essere". A quel punto lui precisa: "Ha fatto la domanda giusta, quando io vedo il Milan perdere oggi penso al Milan che a vinto ieri e spero che questo avvenga domani. ma senza volerlo abbiamo fatto la scelta giusta".

E’ ora il momento del "Triplete", a tema "Bikini", Gerry ne approfitta per ricordare: "Oggi è la Giornata Mondiale del Bikini", a quel punto Samira lo stuzzica: "Poteva presentarsi con il bikini", lui ribatte: "Non faccia la furba, io ho tirato fuori il mio, ma mi stringe un po’ sopra, il mio primo bikini non lo dimenticherò mai". Vengono però fatte quattro manche, al termine ci si ritrova con Sandro in testa a 4.200 euro, seguono Alessia e Francesco con 1.000 euro a testa. A stabilire chi vincerà la serata sarà come sempre "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Nella tombola", a dare l’ultima risposta è Francesco, che arriva a 8 mila euro, mantenendo così il titolo. In questo caso si parla de "numeri coperti con i fagioli", cosa che non può che spingere Gerry a commentare: "Roba da matti, l’hanno fatto apposta, Samira", lei replica: "E’ una persecuzione, una puntata dedicata ai fagioli", arriva così la proposta del conduttore: "Facciamoci una fagiolada e non se ne parla più".

Il campione ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Autostop". Francesco indovina la prima, questo gli permette di avere una busta verde. Una delle frasi era dedicata al Gioca Joeux di Cecchetto, Gerry fa così una battuta: "Noi tutti conosciamo la sua generosità, vedrai che ti manderà un’auto e offre lui. Claudio, mi raccomando", Samira replica: "Altrimenti gli tocca fare l’autostop". Si parte aprendo la numero 2, dove ci sono solo 100 euro, si passa all’altra rossa, la numero 3, che contiene 5 mila euro. Ma qual è la cifra presente nella numero 1? Qui troviamo 15 mila euro, così da arrivare a 80.350 euro in due sere.

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