La Ruota della Fortuna, la gratitudine di Gerry Scotti: "Un gioco che ci emoziona tutte le sere". Poi svela il suo momento speciale La Ruota della Fortuna è ormai amatissima dagli italiani, nella puntata di venerdì 5 giugno 2026 Gerry Scotti ha voluto mostrare la sua gratitudine al pubblico

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pur essendo vicini all’estate, tanti potrebbero avere voglia di rilassarsi il venerdì sera, per questo questa sera, 5 giugno 2026, poter vedere "La Ruota della Fortuna" può essere ideale. Gerry Scotti entra in studio accompagnato come sempre dai Fortuna Five, che hanno scelto "Una splendida giornata" in sottofondo, canzone che lui canticchia subito: "Alla sera ci siamo noi a concludere una grande serata come spero sia stata la vostra serata, ma ormai da un anno a questa parte non c’è giornata che non si conclude con una splendida serata, come ci suggeriscono i nostri amici dei Fortuna Five, ancora una volta grazie di aver scelto la nostra trasmissione, grazie di cuore, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il suo commento prosegue: "E abbiamo salutato anche Vasco, non poteva mancare il Vasco Nazonale".

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Gianluca di Fiumicino che ci ha "mostrato tutta la sua tenerezza", dice Scotti e ha vinto 36.100 euro, oltre un weekend a Gardaland. Successivamente gli chiede se si sia ripreso dall’emozione (si è commosso dopo avere conquistato il titolo, ndr), lui dice: "Ci ho provato". Il presentatore continua: "E’ bello vedere ragazzi teneri, te l’ho già detto ieri, c’è un errore di cultura dello stereotipo uomo che non deve chiedere mai, non deve piangere e soffrire mai, ha provocato un sacco di danni, giusto vedere anche l’uomo con le sue tenerezze". A sfidarlo sono Nicole, impiegata nel settore bancario di Milano, ed Enzo, impiegato come consulente aziendale di Potenza.

Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, presentata come "esempio di collo lungo" dopo avere osservato questa caratteristica nello sfidante. Scotti rivela: "Salutando il pubblico a casa ieri sera ci siamo congratulati con le emozioni che questo gioco riesce a regalarci da quasi un anno tutte le sere. Non è solo un girare la ruota e indovinare tabelloni, è vedere le reazioni, le emozioni dei concorrenti quando vincono, di questo vi sono profondamente grato".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Ehakapapa" tipica della Nuova Zelanda, che sta a indicare "termine maori che indica la genealogia", frase indovinata da Enzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si procede con il "Round Musicale", a tema "Bon Jovi", frase indovinata da Enzo, che arriva a 8.300 euro. Il conduttore si complimenta con la band per la musica dicendo: "Bisogna far bene tutto", per poi rivolgersi a Diego Fornaciari, il batterista: "Cosa ridi, Fogarina", per poi mettersi a cantare la celebre canzone. E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "Il Furetto", a dare la risposta esatta è ancora Enzo, che incrementa il suo vantaggio salendo a 11.600 euro. Il presentatore rivela: "Quando giocavo a pallone mi chiamavano Il Furetto, ha visto il balzo che fa il furetto? Io lo facevo in area, poi cadevo nella sindrome del furetto morto per tre giorni".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che può scardinare la situazione, arrivato a quota 45.200 euro, a tema "Sul Red Carpet". Gerry saluta tra il pubblico un amico, Salvatore De Pasquale, Depster, uno dei più grandi autori italiani, per poi dire: "Abbiamo un grande appuntamento tra dieci giorni, Università dell’Insubria, ma non diciamo niente, tanto i giornali hanno già fatto la spia. Volete saperlo? Depster sanno tutti chi è, ha scritto ad esempio ‘Champagne’. Ogni volta che sentite queste note ricordatevi del mio amico Salvatore".A breve infatti lo "zio Gerry" sarà insignito della laurea honoris causa in Scienze e Tecniche della Comunicazione. Enzo e Nicole capitano sul Jackpot, ma in una fase in cui non conoscono ancora la soluzine, non possono quindi approfittarne, a indovinare è ancora Enzo, mossa che gli fa guadagnare 1.000 euro, nel frattempo aveva purtroppo perso quanto accumulato. Il maialino va quindi a dormire con 50.100 euro.

Si arriva poi a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Giulio Cesare", la risposta viene data ancora da Enzo, che conquista 6.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che raggiunge agevolmente arrivando a 14 mila euro, così da riscattarsi dopo la mossa sfortunata precedente.

L’unico modo per impensierire Enzo è rappresentato dal "Triplete", trittico dal titolo "Ambiente", al termine ci si trova con Enzo in testa a 16 mila euro, seguito da Gianluca a 1.000 euro, chiude Nicole a zero, a decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente sempre "L’Ultimo Round", che ha spesso portato a veri stravolgimenti. A indovinare l’ultimo tabellone a tema "Prodotti I.G.P." è ancora Enzo, che si dimostra praticamente infallibile salendo a 23.800 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Enzo ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Bottone", il concorrente indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Gerry parte mostrando l’unica busta rossa, dove ci sono 15 mila euro, la figlia presente tra il pubblico suggerisce di puntare sulla numero 3, che contiene solo 100 euro, lui inevitabilmente decide di passare alla numero 1, dove ci sono 5 mila euro, così da arrivare complessivamente a 28.800 euro.

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