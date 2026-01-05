La Ruota della Fortuna, Befana con vincita mostruosa e Gerry Scotti provoca Samira Lui Gerry Scotti e Samira Lui si punzecchiano anche nella puntata de La Ruota della Fortuna del 5 gennaio 2026, tante emozioni con la vittoria del campione

È iniziata una nuova settimana, la prima del nuovo anno, ma anche questa sera, 5 gennaio 2026, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda, così da fare compagnia a chi vuole passare un’ora spensierata davanti alla Tv. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, per poi salutare il pubblico: "Buonasera, ci siamo anche questa sera, perché non esserci stasera, ci saremo anche domani, esattamente come l’altra sera. Che sera sarà? Sarà una sera di divertimento, curiosità, adrenalina, suspance, emozioni, perché sarà un’altra sera con ‘La Ruota della Fortuna'".

Gerry Scotti e Samira Lui: un’intesa perfetta

Samira Lui entra con un abitino corto fucsia decisamente aderente, per questo Gerry le chiede: "Hai mai pensato di metterti qualcosa di rosa?", lei si chiede il motivo, ma lui le dice semplicemente che così "sta meglio", mentre lei si sente una sorta di Barbie.

La ragazza poco prima di dare il via alla sfida fa il suo ingresso al volante della 500 che viene messa in palio per i concorrenti e scherza subito: "Oggi la Befana non arriva con la scopa, ma con la 500, sono una Befana moderna!". Scotti effettivamente dice: "Non ci sono più le Befane di una volta".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Gianluca di Milano, ma originario della Puglia, che si è laureato campione ieri conquistando 15.900 euro. A sfidarlo sono invece Luca, commerciante di Falconara Marittima ed ex calciatore di Serie D, e Gabriella, tecnico informatico di Pontecorvo (Frosinone).

Si parte con la manche dedicata al tempo, che ha come argomento quanto accaduto nel 1582 in Europa, anno in cui viene introdotto il calendario gregoriano, indovinata da Gabriella, nonostante le pochissime lettere presenti sul tabellone. Grazie a questo lei riesce a ottenere i suoi primi 1.000 euro. Scotti ne approfitta per approfondire il tema, sottolineando che è stato il Papa Gregorio XIII in quell’anno a ritenere fosse necessario fare qualcosa visto che il calendario della Chiesa non era allineato a quello astronomico. Questo lo ha spinto a introdurre il calendario, chiede poi a Samira se volesse sapere il nome dell’enciclica, per poi rivelare un altro dettaglio: "Ho scoperto che Papa Gregorio era milanista, la bolla papale con cui è stato introdotto il calendario gregoriano era ‘Inter Gravissimus’. Non è bello che un Papa manifesti così le sue preferenze calcistiche, per questo gli interisti si erano offesi già nel 1500".

Poco dopo è il campione a mettersi in evidenza indovinando la manche successiva, conquistando anche lui 1,000 euro, la puntata è comunque ancora lunga, può essere l’occasione per ribaltare ancora tutto.

Ed effettivamente tutto si ribalta nell’arco di poco tempo, con lo sfidante che riesce addirittura a superare i 22 mila euro, distanziando in maniera decisa gli avversari. Anzi, il giovane riesce poi a incrementare ulteriormente il suo bottino conquistando ben 30.400 euro.

È il momento d chiudere con "La Ruota delle Meraviglie" con frasi dedicate tutte alla "Befana" visto il periodo. Questa è un’occasione per dimostrare ulteriormente il suo talento, Luca indovina infatti tutte e tre le frasi, ottenendo così tutte le buste verdi. Il giovane parte scegliendo la busta numero 3, che era il numero che aveva durante tutta la sua carriera da calciatore, dove ora trova 5 mila euro. Lui, però, decide di cambiare, per questo passa alla numero 1, contenente 20 mila euro. Il neo campione riconosce che i soldi potrebbero servire davvero sia per fare dei lavori nel negozio di famiglia, sia nella sua casa, ma sostiene di avere deciso di partecipare per giocare, per questo sceglie di passare all’ultima busta la numero 2. La mossa è davvero correttissima: conquista infatti 100 mila euro, con Gerry che non riesce a resistere alla commozione: "Vivere queste emozioni con la gente per me è il regalo più bello che io e te possiamo ricevere (dice a Samira, ndr). Sono fiero di queste emozioni e le condivido con voi telespettatori. Torneremo anche domani sera a fare girare la nostra Ruota. Anzi, vi voglio ricordare che nella vita la Ruota gira".

