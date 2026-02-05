La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti difende Nicla Ozenda dopo l’incidente choc: “Chi vuol capire...”. E Samira Lui sbalordisce Nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 5 febbraio 2026 Gerry Scotti ha parole dolcissime per la cantante dei Forutna Five Nicla Ozenda

Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda regolarmente anche questa sera, giovedì 5 febbraio 2026 per regalare un’ora di divertimento e spensieratezza ai telespettatori. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che questa volta ha scelto come colonna sonora "Crocodile Rock", che lui apprezza particolarmente.

"Con la solita carica e allegria vi diamo il benvenuto alla visione e all’ascolto de ‘La Ruota della Fortuna'", dice nel suo consueto discorso introduttivo. Successivamente si rivolge alla cantante dei Fortuna Five, Nicla Ozenda, a cui dice "Ti vogliamo bene, chi vuol capire capisce", il riferimento è alle dichiarazioni fatte dalla ragazza recentemente, che ha detto di avere subito critiche da parte di chi l’ha ritenuta stonata, anche se questo era dovuto a un’infiammazione alle corde vocali che lei ha avuto.

È poi il momento di parole rivolte al pubblico: "Lo voglio dire anche a voi, vi voglio bene l’affetto che sento quando entro qua nel mio studio è una cosa che ci aiuta giorno dopo giorno ad andare avanti, non è solo celebrazione, non è solo spettacolo, è sentire la gioia vostra di incontrare me e mia di incontrare voi, grazie di cuore".

È il momento dell’ingresso di Samira Lui, che il conduttore definisce "la mia socia". Al suo arrivo lui dice subito osservandola: "Voto 10 e lode per il vestito rossonero, ma è bello", per poi dire che "per me questo è uno degli stacchetti più belli che abbiamo visto". Non manca un saluto a una persona con un cappello presente tra il pubblico, Stefano Pagano, conduttore di "E Planet" su Italia 1, grande esperto di giardinaggio. Proprio per questo dice a Samira, "tu fai morire le piante, se hai bisogno di consigli chiedi a lui".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 febbraio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Alessio, studente 22enne di Roma, che ieri ha conquistato 15.800 euro. A sfidarlo sono Valeria, docente di Palmi, ma che vive a Civitavecchia e Damiano, commercialista di Trento.

Si parte con il "Giramondo" con un tabellone dedicato all’India e alla parola "Pungi", che si rivela essere "suonato dagli incantatori di serpenti, come indovinato dallo sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere. Viene poi mostrato un video di un incantatore di serpenti, che suona davanti a un serpente, per questo Gerry dice come faccia impressione vederlo così vicino, "non a caso ci ha lasciato". Subito dopo si corregge e dice: "È vivo, so dove vive, a Concorezzo". Subito dopo Samira fa una rivelazione: "Lei non lo sa, ma anch’io sono un’incantatrice di serpenti professionista", e infatti lei ha ancora il flauto pronto per suonare, come già fatto in passato. Dietro il tabellone si intravede qualcosa che vuole avere le sembianze simili a un serpente, che lei dice si chiama "Cheschi, ovvero che esci a fare, torna dentro". Su questo Gerry ribatte: "Ho visto che stavano studiando qualche stupidata, ma non ho approfondito".

Si prosegue con il "Cruciruota", con un tabellone legato alle Olimpiadi, Scotti rivela di essere forte nel bob "perché è quello più legato al peso, se mi metti su uno per bambini io raggiungo i 100/h. L’ultima volta quando mio figlio era piccolo mi hanno vietato di farlo perché andavo contro le balle di fieno. Ora sto passando al curling, è come giocare a bocce sul curling". Samira dice di non crederci, lui la invita ad andarlo a vedere. A dare la soluzione in questo caso è ancora lo sfidante, che sale a 2 mila euro.

È poi il momento del "Round Musicale", dedicato ai Village People, manche indovinata da Valeria, che sale a 10.800 euro, mentre il campione è ancora a zero. Non può ovviamente mancare il "Round Jakcpot", arrivato a quota 68.700 euro. Il campione riesce ad arrivare allo spicchio tanto ambito, ma è ancora prematuro dare la risposta, per questo non può che decidere di giocare ancora. A indovinare la frase è Alessio, che sale a 2.600 euro. A questo punto il maialino sale a 70.700 euro.

Al termine del Round Express la situazione però cambia nuovamente, Valeria è nel frattempo tornata a zero, mentre a guidare è Alessio a 4.300 euro, seguito da Damiano a 3 mila euro. Prima di affrontare "L’Ultimo Round", che può sempre scardinare tutto a "La Ruota della Fortuna", Damiano riesce a balzare in testa a 8 mila euro, seguito dal campione a 4.300 euro. A dare la soluzione, dopo che praticamente tutti i concorrenti sbagliano più volte, è Alessia, che si laurea campionessa a sorpresa conquistando 9 mila euro, superando quindi Damiano di soli 1.000 euro.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove la giovane ha la possibilità di incrementare il suo bottino indovinando tre frasi a tema "Moneta". Tutto va davvero benissimo, la concorrente da il "Triplete" dando tutte e tre le risposte esatte. Si parte con la busta numero 2, dove ci sono 20 mila euro, lei, su suggerimento della nipote, decide di lasciare e passare alla numero 3, dove ci sono invece 15 mila euro. Anche questa busta viene rifiutata, purtroppo però nell’unica rimasta ci sono ancora meno soldi, solo 5 mila euro.

