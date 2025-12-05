La Ruota della Fortuna, urla e avances dal pubblico, Gerry Scotti drastico: "Buttatela fuori" La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 5 dicembre 2025 è caratterizzata a più riprese dall'ironia del conduttore, che se la prende con alcune signore del pubblico

È venerdì 5 dicembre 2025, tanti potrebbero avere voglia di rilassarsi davanti alla Tv, per questo molti potrebbero essere interessati a farlo guardando "La Ruota della Fortuna", pronta a far divertire e rilassare il pubblico anche questa sera. Il programma rappresenta ormai una vera garanzia in termini di ascolti per le reti Mediaset, per questo la sua messa in onda non può che continuare anche a inizio 2026.

Anzi, come ha precisato il padrone di casa, le varie Fiat che vengono messe in palio per i concorrenti in gara potranno cambiare nei prossimi mesi, conferma chiara della fiducia che l’azienda ha per il game.

Gerry Scotti inizia al fianco del pubblico

Anche in questa occasione Gerry Scotti entra in studio accompagnato dal rock della band, ne approfitta per ringraziare subito chi è presente in studio, grato del successo che sta ottenendo, a cui dice subito: "I love You", successivamente si mette dove si trova la prima fila davanti alla delimitazione presente, dicendo: "Ho sempre sognato di affacciarmi al balconcino", così da avere la visione di chi sceglie di essere vicino a lui e a Samira Lui nel corso della puntata.

A questo punto non può che fare un gioco di parole: "Immaginate una casa con ringhiera con il suo balconcino, vi presento la mia vicina di casa: Samira Lui". Mentre la ragazza scende le scale e balla il suo stacchetto, il conduttore fa altrettanto, per poi indicare la signora vicino a lui e dire: "Questa fa delle avances". Detto questo, invita la sua compagna di avventura a spostarsi sull’altro lato dicendo: "Mettiti di qui perché la signora allungava le mani"

La Ruota della Fortuna, puntata 5 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Gaia, infermiera piemontese che si è laureata campionessa ieri sera conquistando 16.700 euro. La giovane ha però anche la passione per la recitazione, che pratica quando ne ha la possibilità nel suo paese. A sfidarla sono Mattia, studente 26enne di Comunicazione da Trento (vuole fare il giornalista in ambito estero), e Manuela, studentessa in Odontoiatria di Montepulciano.

A indovinare la manche del "Giramondo" è Manuela, che riesce a indovinare cosa sia la Mamaliga, cosa tipica della Romania, che non è altro che una "Polenta come piatto unico o contorno". Questo permette a Gerry di raccontare di una sua esperienza fatta in quel Paese: "La Romania ha interi spazi che assomigliano alle nostre regioni del Nord, ho fatto dei giri con amici che si occupano del riso, ci sono zone con risaie simili a quelle di Vercelli o Pavia. Hanno anche la nostra tradizione di una bella polenta in mezzo al tavolo, sono più simili a noi di quanto crediamo".

La giovane sfidante dimostra di avere ottime potenzialità, riesce infatti a indovinare le prime manches arrivando a quota 3.400 euro (pur avendo beccato due Bancarotta), lasciando gli avversari a 0, anche se tutto può cambiare facilmente, come sa bene chi segue "La Ruota della Fortuna" ogni sera. Gaia riesce comunque a recuperare e balza a 6.400 euro.

Ben presto la situazione si ribalta ulteriormente, Mattia riesce non solo a riscattarsi, ma addirittura a passare in testa, in attesa di capire come andrà "L’ultimo round", dove tutto può modificarsi facilmente. Decisivo è il giro di Gerry, che pesca i 5.000 euro, cosa che fa esultare anche il pubblico in studio, in modo particolare una donna, a cui lui dice: "Buttatela fuori, è la solita che ha altre aspirazioni nei miei confronti". A imporsi alla fine è ancora Gaia, che porta a casa 27.300 euro.

Al pari di ieri sera "La Ruota delle Meraviglie" non si rivela fortunata, la campionessa non riesce a indovinare nessuna delle tre frasi, pur essendoci andata vicina. Nelle tre buste rosse c’erano 20 mila, 5 mila e addirittura 100 mila euro.

