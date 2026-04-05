La Ruota della Fortuna, la campionessa perfetta a Pasqua: “Un segno del destino”, Gerry Scotti fa un regalone a Samira Lui (che sfigura) La Ruota della Fortuna tiene compagnia al pubblico anche oggi, domenica 5 aprile 2026, giornata di Pasqua, protagonista una concorrente con un nome particolare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, domenica 5 aprile 2026, si celebra la Santa Pasqua, ma anche in questa giornata di festa "La Ruota della Fortuna" non abbandona il suo pubblico. Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, ma soprattutto con un uovo di Pasqua gigante targato "La Ruota della Fortuna", che promette di aprire insieme, per poi sottolineare l’apprezzamento per il brano di Lenny Kavitz, per questo dice alla band "Mi avete preso per la gola, io per ricambiare ho portato l’ovone".

Si parte dalla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Francesca di Napoli, che in una sera ha vinto 35.800 euro. A sfidarla è Pasqua di Bari, a cui la redazione ha proposto di chiamarla proprio per questa puntata, cosa che lei ha accettato con felicità, anche se tutti la chiamato Pasquita. L’altro sfidante è invece Douglas, agente di polizia di Carini (Palermo), con origini brasiliane, adottato da una famiglia siciliana a cui lui è estremamente riconoscente.

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È quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, anche se Gerry prova a nascondersi dietro l’uovo, anche questa volta lei ha le bocche disegnate sui palmi delle mani per collegarsi alla canzone che la accompagna. Lei rivela di avere un regalo pasquale per il suo compagno di avventura: "È un uovo di Pasqua", anche se in realtà è un ovetto minuscolo.

La Ruota della Fortuna, puntata 5 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Lepak", tipica del Mali, che significa "relax e ozio come passatempo", frase indovinata da Pasqua, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

E’ Gerry a entrare al volante dell’auto messa in palio per i concorrenti, per questo Samira gli dice subito: "È uscito come una sorpresa dall’ovetto", facendo riferimento alla giornata odierna.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il gallo della salvia", cosa che spinge Scotti a fare una battuta: "Io so che il gallo è buono con la salvia", anche se la manche non si riferisce ad alcuna ricetta. A dare la soluzione è Francesca, che sale a 5.300 euro, ottenendo un discreto vantaggio rispetto agli avversari. Samira nella domanda consueta chiede quante volte il gallo si faccia grosso per corteggiare le femmine, risponde una persona dal pubblico che dice: "Due volte all’anno", ma a questo Gerry ribatte: "Sarà la sua statistica". L’animale in questione in realtà lo fa più volte al giorno, per questo Scotti replica: "Finché è giovane, poi ha la stessa statistica di quel signore".

È il momento del "Round Musicale", tabellone dal titolo "Animali in musica", che non inizia troppo bene per la campionessa, che pesca subito il "Bancarotta", perdendo quanto guadagnato finora. Una sorte simile spetta anche a Douglas, che era però a zero, ma anche a Pasqua, insomma si ritrovano tutti e tre senza alcun euro in cascina. A dare la soluzione, dedicata a "Il Pulcino Pio", è Douglas, canzone che però Samira non apprezza. "Mi dava fastidio, passava talmente tante volte in radio". Grazie a questa mossa il concorrente sale a 4.800 euro.

Non manca anche questa sera il "Round Jackpot", con il maialino messo sdraiato, Scotti dice: "Finge di essere morto perché ha paura delle grigliate, ma non ti danno niente, sei tra amici", arrivato ora a 62.400 euro. A indovinare la frase è Pasquita, che guadagna 3.600 euro, il maialino va invece a dormire a 64.800 euro.

Non manca ovviamente anche questa sera "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "I viaggi di Gulliver". A dare la risposta è ancora Pasqua, che guadagna 4.100 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo nome sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da ottenere un buon vantaggio grazie ai suoi 11.800 euro.

La partita prosegue con il "Mistero", manche che può arrivare a 10 mila euro, Douglas non è però fortunato, riesce a pescare lo spicchio dedicato ma si ritrova con un "Bancarotta". A indovinare la frase, nonostante il tabellone veda la presenza di sole due lettere, è Francesca, che guadagna 1.000 euro. "Mi irrito quando i concorrenti aspettano fino alla fine, ci vuole coraggio", dice Gerry, anche se agendo in questo modo il suo guadagno è davvero ridotto.

È la volta del "Round Express", dal titolo "Turismo in Italia", mentre si gioca Gerry rivolge una domanda particolare a Pasqua: "Se diventi campionessa e torni domani posso chiamarti Pasquetta?", lei accetta di buon grado, in fondo c’è un titolo in palio, poco importano i nomignoli. È ancora la sfidante a dare la risposta esatta, incrementando il suo bottino salendo a 12.800 euro, Francesca ha invece solo 1.000 euro, mentre Douglas è fermo a zero.

Il "Triplete" può cambiare poco le sorti del gioco, ma può consentire di insidiare Pasqua, tema a cui sono dedicate le tre frasi (c’è tempo in realtà anche per fare la quarta). Si arriva così a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi sarà campione, con Pasqua in vetta a 13.800 euro, seguita da Francesca e Douglas, che hanno 2 mila euro a testa. A dare la soluzione è Francesca, che arriva a 8 mila euro, cifra che non è sufficiente però per restare campionessa, a conquistare il titolo è proprio Pasqua con i suoi 13 mila euro. Il conduttore sottolinea subito: "La campionessa di Pasqua si chiama Pasqua. È un segno del destino".

La concorrente ha la possibilità di rendere questa festa ancora più bella incrementando il suo bottino con "La Ruota delle meraviglie", dove si trova ad avere a che fare con un tabellone composto da tre frasi dal titolo "Uovo". Le cose non vanno però benissimo, Pasqua non riesce a indovinarne nemmeno una, si ritrova così con tre buste rosse. Si parte mostrando la busta numero 3, che contiene 10 mila euro, si prosegue con la numero 2, dove si trovano 20 mila euro, mentre nella numero 1? Prima di svelarlo Gerry dice: "Ti abbiamo tante gioie oggi, un dispiacere te lo devo dire, c’erano 200 mila euro".

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