La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'sgrida' Samira Lui: "Lei dovrebbe avere un grembiulino". Poi il dramma per il campione Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 5 maggio 2026 Gerry Scotti ha avuto da ridire sull'outfit di Samira Lui, ma lei ha replicato prontamente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che si conferma essere amatissima da molte delle persone che si trovano davanti alla Tv subito dopo il Tg5, cosa che avverrà sicuramente anche questa sera, martedì 5 maggio 2026. Gerry Scotti entra in studio accolto come di consueto dai Fortuna Five, ma questa volta tenendo tra le mani un cartello con la scritta "Silenzio", per poi mettersi a sorridere e girarlo dall’altro lato, dove invece c’è la scritta "In piedi", dimostrando anche apprezzamento per la canzone scelta, oltre a imitare la coreografia che spesso realizza Samira Lui.

A quel punto continua: "Si è capito chi è coreografo? Buon martedì a voi, Ladies and Gentlemen, i Fortuna Five sono più brillanti del solito, con questo rip di chitarrino un po’ anni ’70, un po’ anni ’80, un po’ anni ’90, un po’ ogni. Va bene, i ragazzi vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Successivamente si rivolge ai due cantanti, Marco e Nicla, per chiedere loro il periodo del brano: "Anni ’80", rispondono loro, lui replica: "Sì, avevo ancora i pantaloni scampanati". Non manca un tocco di batteria, a corollario della frase, che lui avverte benissimo, per questo dice: "Grazie Fornaciari per la sottolineatura (Diego, il batterista della band, ndr)".

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Si parte dalla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Riccardo di San Fermo della Battaglia (Como), che ieri ha vinto 10.100 euro. A questo punto Scotti lancia una battuta: "Lasciamo 100 per i macchinisti, introduciamo la mancia", lui replica: "Sì, per l’aperitivo". A sfidarlo sono Alessandra di Cormano (Milano), impiegata nel marketing in un’azienda della cosmetica, e Alfonso, tecnico di radiologia di Castrolibero (Cosenza).

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con "Ossessione" a fare da sottofondo musicale, con Gerry che prova a fare la sua stessa coreografia: "Ho imparato a mettere le frecce, prima di stazionamento, poi destra e poi sinistra, le sto imparando tutte". Lei ribatte: "Sono orgogliosa di lei". Il conduttore precisa: "Mi tiene in forma fare i suoi balletti, li faccio ad acquagym con le mie sciure". Samira dice: "Devo ancora capire dove", Scotti continua: "Venga, un pomeriggio venga a vedere", ma lei è convinta: "Vengo a farmi due risate".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Hurluberlu", tipica della Francia, che significa "persona con comportamento stravagante", come indovinato da Alessandra, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira sottolinea: "Viene usato per indicare una persona dai capelli arruffati e dall’aspetto singolare, è lei", riferito a Scotti. Lui ribatte: "Aspetto singolare forse, ma capelli arruffati insomma", lei continua: "Perché adesso ha messo la bava di lumaca".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "La mucca", frase indovinata da Riccardo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. La gara prevede anche il "Rond Musicale", a tema "Zucchero", che Gerry ricorda sia il suo cantante preferito, precisando che "Abbiamo una tenera relazione epistolare, là c’è anche suo nipote (il batterista Diego, ndr), per questo siamo pronti ad affrontare la manche". A dare la soluzione è Alessandra, che sale a 2 mila euro (nel frattempo il campione è finito a zero). Il conduttore si rivolge ancora a Diego, invitandolo a fare un saluto allo zio, per questo lui non si tira indietro: "Ciao zio, ti voglio bene".

Non manca ovviamente la manche che può rendere ricchi i concorrenti, il "Round Jackpot", arrivato a 156.400 euro, dal titolo "Sorrisi". A dare la soluzione è Alfonso, che balza subito in vetta a 15.500 euro. Il maialino va invece a dormire con 161.800 euro.

Si arriva poi a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Biografia di Einstein". Prima di dare il via al tabellone Gerry stuzzica Samira: "Essendo bibliotecaria lei dovrebbe avere un grembiulino nero, una robina", lei risponde: "Chi l’ha detto? Che biblioteche frequenta?", lui ribatte: "Io frequento quelle dove hanno tutte il grembiulino, o meglio io non frequento quelle dove sono vestite così", ma lei dice: "Va bene, deve iniziare". Poco dopo Alessandra si ritrova però a zero a causa della "Bancarotta", Gerry si avvicina a lei e le dice: "Sto invitandola a un sabato, facciamo ‘La seconda chance’, per quelli molto sfortunati, tre Bancarotte di seguito non me le ricordo da tanto, tu verrai comunque a giocare, anche se diventi campionessa". A dare la soluzione è proprio Alessandra, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da balzare a 2 mila euro. Il conduttore rivela di avere una cosa in comune con Einstein, Samira vuole provare a indovinare e dice: "Secondo me non mette i calzini", ma lui nega, è qualcosa di diverso: "Ogni volta che lo dico mi prendono in giro, prima o poi mi offendo, Einstein ha vissuto un breve ma intenso periodo a Pavia. Anzi, pare si fosse innamorato di una di Pavia, una certa Maria De Filippi. No, sto scherzando, Maria non c’era ancora".

Si continua con il "Round Express", che può consentire una svolta, specialmente se si trova lo spicchio dedicato, a dare la soluzione è ancora Alessandra, che sale a 4.200 euro. Niente è però ancora deciso, con il "Triplete" alle porte, a tema "Cotone". Si arriva così a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo, con Alfonso in testa a 15.500 euro, seguito da Alessandra a 6.200 euro, chiude Riccardo a 1.000 euro. A dare l’ultima risposta è Alfonso, che sale a 23.300 euro, che le consentono di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Carro". Alfonso riesce a indovinare la seconda e la terza, così da avere due buste verdi. La mamma, presente nel pubblico, suggerisce di partire con la numero 3, dove ci sono 5 mila euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 2, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 33.300 euro totali. Ma cosa c’è nella numero 1? "Occhio se pesa, faccio fatica a tirarla su", dice il conduttore. "Samira nota subito la sua espressione: "No, dai.. Queste facce", lui ribatte: "Se mi è scappata una faccia così c’è un motivo, o ci sono 100 euro o ce ne sono 200, ed effettivamente c’erano 200 mila euro (situazione simile a quella di ieri, ndr).

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