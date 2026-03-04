La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scimmiotta Samira Lui: "Mi hanno scambiato per te", ma la serata è un flop Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 marzo 2026 Gerry Scotti si trasforma in Samira Lui mettendosi al tabellone, mostrandosi divertito per il ruolo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

"La Ruota della Fortuna" torna in onda questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, dopo la pausa osservata ieri (non era mai successo sin dall’inizio della programmazione, nemmeno a Natale e Capodanno) per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo dei Fortuna Five e si rivolge subito al pubblico: "Benvenuti, ben trovati ancora una volta nello studio de ‘La Ruota della Fortuna'", il tutto dirigendosi verso il tabellone imitando Samira Lui.

A quel punto prosegue nel suo discorso: "E allora ditemelo, come le ho girate le caselle? Battete più le mani a lei". E a quel punto è Samira Lui ad arrivare con la sua consueta discesa dalle scale con un abitino corto dalle maniche svolazzanti che le dona particolarmente. Nel frattempo, il conduttore le fa il gesto con le mani per dirle: "Mi hai visto?", per questo lei chiede cosa abbia fatto e lui risponde: "Giravo le caselle che era una meraviglia, qualcuno mi ha scambiato per te".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Ruota della Fortuna, puntata 4 marzo 2026: cosa è successo

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla nuova campionessa, Maria Stella, che vive a Milano ma è di origini romane e ha finora conquistato 18 mila euro e la crociera ai Caraibi. A sfidarla sono Francesco . 24enne consulente aziendale di Bari e Martina di Jesolo (Venezia), che gestisce un chiosco sulla spiaggia.

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Senet", tipica dell’Egitto, che si rivela essere il "primo gioco da tavolo della storia", come indovinato da Martina, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Questo non è altro che una sorta di dama che ha migliaia di anni di storia, ma che si gioca ancora adesso, anzi "è il più diffuso nella classifica mondiale dei giochi da tavolo, seguito da "La Ruota della Fortuna", dice Scotti ovviamente con ironia.

Al rientro dalla pubblicità a entrare con la macchina che i concorrenti possono vincere è Scotti, sottolineando che ogni settimana ci sarà in palio un modello diverso di Fiat, questa volta ci sarà la 500 Ibrida.

Si procede con il "Cruciruota" a tema "Giuseppe Verdi", indovinato da Maria Stella, che approfitta di un’indecisione dello sfidante, ottenendo anche lei 1.000 euro. È poi il momento del "Round Musicale", dal titolo "That’s amore", soluzione data da Francesco, che riesce a riscattarsi e a conquistare ben 7.200 euro, balzando in testa. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 35.800 euro, questa volta è lo sfidante a finire sullo spicchio dedicato e a dare la soluzione esatta conquistando 37.300 euro, questi saranno ovviamente suoi se dovesse diventare campione.

La partita procede, al termine del "Round degli Animali" la situazione diventa più equilibrata, in testa c’è ancora Francesco con 9.700 euro, seguito da Martina a 6.500 euro, chiude Maria Stella a 1.000 euro. I colpi di scena però non mancano, al termine del "Mistero" Francesco si ritrova a zero, così come la campionessa, mentre Martina si trova a 7.500 euro. Maria Stella si riscatta con il "Round Express" riuscendo ad avere il pallino del gioco e a balzare a 6.500 euro.

Si arriva a "L’Ultimo Round" con una situazione invariata solo leggermente, Francesco è ancora a zero, mentre Martina è salita a 9.500 euro, seguita da Maria Stella a 7.500, sappiamo bene però che la manche conclusiva a "La Ruota della Fortuna" ha a volte ribaltato tutto, non è detto quindi che non possa succedere ancora. A dare la soluzione è Francesco, che conquista 4.800 euro, non sufficienti però per conquistare il titolo, a diventare campionessa è Martina. Non essendo diventato campione, il jackpot domani ripartirà dalla cifra che aveva vinto il ragazzo.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove Martina è chiamata a indovinare tre frasi a tema "Filo". rima di procedere Gerry ricorda che Samira è andata spesso in vacanza a Jesolo, lei ricorda di esserci stata anche per Miss Italia, "esperienza bellissima" pur non avendo vinto, per questo Scotti dice: "Anch’io ho fatto Mister Maglietta Bagnata, sono arrivato ultimo". Tutto va davvero benissimo, la concorrente indovina tutte e tre le frasi, garantendosi tre buste verdi, lei sceglie in accordo con il compagno di partire con la numero 1, dove ci sono 5 mila euro. Lei decide di cambiarla e passare alla numero 2, qui si trovano 20 mila euro, pur ritenendo buona la cifra la sostituisce e passa alla numero 3, che contiene purtroppo solo 100 euro.

Potrebbe interessarti anche