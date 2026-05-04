La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ‘dimentica’ I Cesaroni: “Dopo di noi tutti a letto”. E Samira Lui stravolta dalla ‘botta’ finale Incurante de "I Cesaroni", in onda subito dopo, Gerry Scotti lunedì 4 maggio 2026 ha invitato ad andare a letto dopo La Ruota della Fortuna

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che inizio di settimana sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Pensare a giornate senza il quiz per molti è quasi impossibile, per questo anche oggi, lunedì 4 maggio 2026, saranno in tanti a seguire la puntata. Gerry Scotti entra come sempre in studio accompagnato dal ritmo dei Fortuna Five, per poi lasciarsi andare al suo discorso introduttivo: "Ogni sera vi facciamo un pezzettino della storia della musica, è il nostro modo di dirvi ciao, di dirvi grazie, di darvi come sempre il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Deborah, imprenditrice di Villafranca Piemontese, che in quattro giorni ha vinto ben 175.500 euro (oltre alla Fiat Topolino vinta ieri). A sfidarla sono Erika di Sacile (Venezia), biologa nutrizionista (lei rivela a Gerry di vederlo in forma, per questo lui dice: "Adesso vado a casa e dico: ‘Me l’ha detto la nutrizionista'") e Riccardo di San Fermo della Battaglia (Como), che lavora in una scuola di restauro a Milano, dove forma i giovani restauratori.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con il suo nuovo stacchetto musicale, questa volta "Ossessione" di Samurai Jay, con un abito total black. La coreografia è davvero particolare, prevede che lei abbia una mano tra le labbra, per questo Gerry le chiede: "Com’è il titolo della canzone? Te possino?", questa la sua replica: "No, Ossessione". Poi il conduttore continua: "Sbaglio, o dice ti amo solo di venerdì?", lei conferma, per questo lui non può che replicare: "E noi invece la amiamo anche di lunedì". Ma lui prosegue il suo discorso: "Ha sentito la nutrizionista?", Samira risponde: "Sì, che la trova in forma, quindi complimenti". Scotti conclude: "Non riesco a tenere il fiato (per non fare uscire la pancia, ndr) e fare le domande".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Vori Vori", tipica del Paraguay, che è stato "proclamato il miglior piatto al mondo", come indovinato da Erika, che guadagna i suoi 1.000 euro. Scotti spiega meglio, "sarebbe un brodo di gallina, con pezzi di pollo, piccole palline di farina di mais e un po’ di formaggio. Appetitoso, ma volete mettere con una bella pizza? Non scherziamo". Su questo anche Samira a da dire la sua: "La lasagna, la pizza". Gerry precisa: "Non hanno votato i Paraguayani, è un sondaggio di una rivista americana, la pizza aveva già vinto migliaia di volte, hanno voluto premiare la cucina di un altro Paese".

Si passa a "Il Regno degli Animali", a tema "Il Kagu", soluzione data ancora da Erika, che sale a 2.700 euro. La serata prevede come sempre anche il "Round Musicale", a tema "Rolling Stones", è ancora la sfidante a dare la risposta esatta, così da incrementare il suo bottino a 3.700 euro.

Tutto può comunque ancora cambiare con il "Round Jackpot", Gerry fa ancora riferimento al maialino, come nelle sere passate: "Ieri sera voleva fare il furbo, voleva andare ad Acapulco per una vacanza in Messico, l’ho convinto a restare perché la cifra è bellissima, 153.600 euro", per un tabellone dal titolo "Scuola ‘Vintage'". Ancora una volta è Erika a dare la risposta, cosa che le consente di condurre con 6.200 euro. Il maialino va a dormire con 156.400 euro.

Il predominio della nutrizionista può comunque essere scalfito con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, dal titolo "Enciclopedia dello Sport: Le Olimpiadi". Ora è Deborah a dare la risposta, guadagnando 1.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere.

Si continua con il "Round Express", altra manche che può permettere di svoltare, specialmente se si riesce a trovare lo spicchio dedicato, dal tema "Celebrazione nel mondo". E’ ancora la campionessa a dare la risposta e a salire a 6.600 euro, mossa che le permette di andare in testa, anche se di poco.

E’ la volta del "Mistero", altra occasione da non lasciarsi scappare grazie alla presenza dello spicchio da 10 mila euro, tabellone dal titolo "Mistero nei nomi". Ad aggiudicarsela è Riccardo, che guadagna 3.500 euro. La sfida prevede ovviamente anche il "Triplete" dal titolo "Vita notturna", cosa che spinge Gerry a fare una battuta: "Una volta! Adesso si va a letto dopo La Ruota. Io alle 10.10 sono già a letto, com’è cambiata", Samira conferma di fare la stessa cosa. Al termine la gara è davvero ancora aperta, guida Erika a 8.200 euro, segue Deborah a 7.600 euro, chiude Riccardo a 3.500 euro, sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è Riccardo, mossa che gli consente a sorpresa di diventare campione a 10.100 euro dopo essere stato nelle retrovie per gran parte della puntata.

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Gara". Purtroppo le cose non vanno bene, il giovane non riesce a dare nemmeno una risposta e si ritrova con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la numero 1, dove ci sono 5 mila euro, si passa alla numero 2, che contiene 15 mila euro, mentre prima di aprire tergiversa rivolgendosi alla mamma del concorrente, presente nel pubblico: "Vorrei tanto non mostrarti questa busta, potrebbe non dormire stanotte, fagli bere un goccio di camomilla, qualcosa, perché nella busta numero 3 ci sono 200 mila euro". Alla scoperta della cifra Samira ha subito esclamato: "Accipicchia, che botta", evidentemente dispiaciuta. Il conduttore, nonostante tutto, ha ricordato la messa in onda de "I Cesaroni", prevista subito dopo, anche se a partire da stasera con un solo episodio per evitare una conclusione a un orario difficile per molti telespettatori.

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