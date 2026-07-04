La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'invito inaspettato a Samira Lui: "Lei non è mai venuta". E il campione imbranato spiazza tutti
A La Ruota della Fortuna sabato 4 luglio 2026 Gerry Scotti fa una proposta già fatta in precedenza a Samira Lui, questa volta lei non esclude di accettare
E’ sabato sera e hai voglia di rilassarti? Niente paura, è possibile farlo stando sul divano di casa seguendo ‘La Ruota della Fortuna‘, regolarmente in onda anche oggi, 4 luglio 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, definendo il quiz come "un capolavoro degli anni ’70 approdato nella modernità", ormai diventato una compagnia imprescindibile per tante persone.
Entrato in studio, lui dà il via al suo discorso introduttivo: "E andiamo! Su le maniche, giovani, sono qui per farvi divertire, non voglio vedere facce smorte, dai. Senti che giro che hanno i miei ragazzi, senti che roba, facciamo una cosa, regia, facciamo così tutta sera, così ci cacciano, non se ne parla più e andiamo all’Idroscalo. Gliel’ho fatta fare perché è veramente un pezzo di bravura dei nostro Fortuna Five, ancora una volta vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore fa una rivelazione: "Una delle domande che mi fanno più spesso è: ‘Ma l’orchestra è dal vivo?’, e io dico: ‘No, è da morto’, loro fanno tutti i pezzi che sentite ogni sera dal vivo in televisione".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione Gaetano di Roma, che ha finora vinto 161.100 euro in tre puntate. A sfidarlo sono Martina, insegnante di danza, specializzata in hip hop di San Mauro Pascoli, e Francesco, architetto di Milano (originario di Salerno).
A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino bianco senza maniche. Una volta arrivata, lui la stuzzica: "Hai visto che ho l’insegnante di danza? E’ molto elegante, aspetta che chiedo un commento: ‘Come ha ballato?’ Hai un coreografo che era un mio allievo a ‘Buona Domenica’, facciamo quello che possiamo, ma adesso con Malgioglio riusciremo a migliorarla", lei ribatte: "Io mi limito a scendere le scale". Arriva un’ulteriore battuta di Gerry: "Tu scendi le scale come un angelo danzante".
La Ruota della Fortuna, puntata 4 luglio 2026: cosa è successo
Si parte con "Piatti estivi", a tema "Tzatzichi" , prima di dare il via alla manche parte una musica inaspettata, Gerry non si trattiene: "Era bella questa musica, si capisce che fuori c’è il baracchino della porchetta". A dare la soluzione è Gaetano, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Non manca una raccomandazione di Samira sulla ricetta, a questo replica Scotti: "Ormai dai anche i consigli di cucina, sei davvero una donna da sposare, beato Luigi", lei sorride.
E’ il conduttore a entrare in studio con la macchina in palio, per poi fare un discorso importante: "E’ il 4 luglio, in questo giorno nel 1957 veniva lanciata la 500, il simbolo dell’Italia in movimento. Adesso va a fare la festa di compleanno".
Si prosegue con "Cartoline da", a tema "Moena", a dare la risposta esatta è ancora Gaetano, che sale a 7 mila euro. Samira ricorda un dettaglio, che caratterizza Moena e le montagne del suo Friuli: "Diventano rosa, questo mi manca molto", ma Gerry ribatte: "Ma perché non è venuta all’Idroscalo", ed effettivamente lei replica: "Devo sempre venire, so che c’è questo invito, non trovo mai il tempo". Scotti spiega: "Se siamo fortunati e non ci sono troppe zanzare c’è il rosadira anche lì", a quel punto la giovane precisa: "Allora metterò il repellente".
Spazio a un’altra manche tipica dell’estate, "Tormentoni", per un tabellone dal titolo "Il ballo di Simone", la frase questa volta viene indovinata da Francesco, che prova ad accorciare le distanze arrivando a 4.100 euro. E’ il momento del "Ciak, si gira", che comprende due ciak del valore di 5 mila euro ciascuno, oltre a quello con il pop corn, che prevede invece di suddividere quanto accumulato con gli avversari, tutto può quindi ancora accadere. Il tabellone ha come titolo "Notting Hill", la sfidante trova effettivamente lo spicchio con il Ciak da 5 mila euro, oltre al Jolly nel giro successivo, per poi ritrovarsi con il "Bancarotta", sventato proprio dal Jolly. Martina tiene il pallino del gioco per gran parte del tempo accumulando 6.500 euro, ma è in quel momento che pesca un altro Ciak, questa volta con ll pop corn, cosa che la porta a dover suddividere il suo bottino con gli avversari. Alla fine a dare la soluzione è Francesco, che arriva a 7,350 euro, cifra che gli permette di superare di poco il campione.
La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede ovviamente anche il "Traghetto Express", dal titolo "Un’amara verità", in grado di scardinare ulteriormente la situazione se si trova lo spicchio dedicato. L’occasione capita a Gaetano in una fase ancora iniziale del tabellone, lui ne approfitta e dà la risposta esatta, così da raggiungere 14.800 euro e incrementare il suo vantaggio.
Spazio al "Triplete", a tema "Speranza", al termine ci si ritrova con Gaetano in testa a 16.800 euro, segue Francesco a 7.350, chiude Martina a 1.000, tutto però può ancora accadere, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà "L’Ultimo Round", che ha spesos portato a stravolgimenti nel finale, a tema "In vacanza". Gerry pesca l’indicatore da 5 mila euro, valido per ogni lettera, a dare l’ultima soluzione è Francesco, che fa il colpaccio arrivando a 47.350 euro, cifra che gli permette ovviamente di diventare il nuovo campione.
Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi dal tema "Piatto". Francesco indovina le prime due, così da ritrovarsi con due buste verde (con la terza avrebbe conquistato la macchina). Samira resta stupita dalle sue doti, dice: "Sta cacciando tutta la grinta sul finale", mentre Gerry ribatte: "Sembrava imbranato, lo dico con affetto, e invece è l’emozione". Scotti parte mostrando l’unica busta rossa, dove ci sono fortunatamente solo 1.000 euro. L’amico presente tra il pubblico suggerisce di aprire la busta numero 1 come prima soluzione, dove troviamo 5 mila euro, lui decide di cambiare e passare alla numero 2, questa contiene 10 mila euro, così da arrivare a 57.350 euro.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso: “Non poteva accadere”. E Samira Lui piange con la moglie del campione
Tante emozioni nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 2 luglio 2026, sia...
La Ruota della Fortuna, Malgioglio dà una lezione a Samira Lui: "Devi fare così". Ma Gerry Scotti la stronca (e poi esagera)
A La Ruota della Fortuna c'è un ospite speciale nella puntata di venerdì 3 luglio 20...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti taglia corto per Maria De Filippi. Samira Lui riceve un regalo unico (ma è già stanca)
La puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 24 giugno 2026 è breve, si deve da...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui ma va malissimo: “Si muove tutto”. Il campione incassa 120mila euro (per le nozze)
A La Ruota della Fortuna venerdì 26 giugno 2026 Gerry Scotti decide di imitare Samir...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dà il via all'estate e incorona Samira Lui: "Con me avrebbe vinto il titolo"
E' iniziata oggi, lunedì 22 giugno 2026, l'edizione estiva de La Ruota della Fortuna...
La Ruota della Fortuna, pasticcio di Samira Lui e Gerry Scotti la 'sgrida': "Dico sempre di non farla bere prima"
Nel corso della puntata di giovedì 25 giugno 2026 de La Ruota della Fortuna Samira L...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti striglia il campione (disastroso): "Ripigliati". E Samira Lui sbotta: "Sono scioccata"
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 29 giugno 2026 Samira Lui mostra i...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ai ferri corti: "Stia a casa sua"
A sorpresa a La Ruota della Fortuna venerdì 19 giugno 2026 Samira Lui e Gerry Scotti...