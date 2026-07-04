La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'invito inaspettato a Samira Lui: "Lei non è mai venuta". E il campione imbranato spiazza tutti A La Ruota della Fortuna sabato 4 luglio 2026 Gerry Scotti fa una proposta già fatta in precedenza a Samira Lui, questa volta lei non esclude di accettare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ sabato sera e hai voglia di rilassarti? Niente paura, è possibile farlo stando sul divano di casa seguendo ‘La Ruota della Fortuna‘, regolarmente in onda anche oggi, 4 luglio 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, definendo il quiz come "un capolavoro degli anni ’70 approdato nella modernità", ormai diventato una compagnia imprescindibile per tante persone.

Entrato in studio, lui dà il via al suo discorso introduttivo: "E andiamo! Su le maniche, giovani, sono qui per farvi divertire, non voglio vedere facce smorte, dai. Senti che giro che hanno i miei ragazzi, senti che roba, facciamo una cosa, regia, facciamo così tutta sera, così ci cacciano, non se ne parla più e andiamo all’Idroscalo. Gliel’ho fatta fare perché è veramente un pezzo di bravura dei nostro Fortuna Five, ancora una volta vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore fa una rivelazione: "Una delle domande che mi fanno più spesso è: ‘Ma l’orchestra è dal vivo?’, e io dico: ‘No, è da morto’, loro fanno tutti i pezzi che sentite ogni sera dal vivo in televisione".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione Gaetano di Roma, che ha finora vinto 161.100 euro in tre puntate. A sfidarlo sono Martina, insegnante di danza, specializzata in hip hop di San Mauro Pascoli, e Francesco, architetto di Milano (originario di Salerno).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino bianco senza maniche. Una volta arrivata, lui la stuzzica: "Hai visto che ho l’insegnante di danza? E’ molto elegante, aspetta che chiedo un commento: ‘Come ha ballato?’ Hai un coreografo che era un mio allievo a ‘Buona Domenica’, facciamo quello che possiamo, ma adesso con Malgioglio riusciremo a migliorarla", lei ribatte: "Io mi limito a scendere le scale". Arriva un’ulteriore battuta di Gerry: "Tu scendi le scale come un angelo danzante".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 luglio 2026: cosa è successo

Si parte con "Piatti estivi", a tema "Tzatzichi" , prima di dare il via alla manche parte una musica inaspettata, Gerry non si trattiene: "Era bella questa musica, si capisce che fuori c’è il baracchino della porchetta". A dare la soluzione è Gaetano, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Non manca una raccomandazione di Samira sulla ricetta, a questo replica Scotti: "Ormai dai anche i consigli di cucina, sei davvero una donna da sposare, beato Luigi", lei sorride.

E’ il conduttore a entrare in studio con la macchina in palio, per poi fare un discorso importante: "E’ il 4 luglio, in questo giorno nel 1957 veniva lanciata la 500, il simbolo dell’Italia in movimento. Adesso va a fare la festa di compleanno".

Si prosegue con "Cartoline da", a tema "Moena", a dare la risposta esatta è ancora Gaetano, che sale a 7 mila euro. Samira ricorda un dettaglio, che caratterizza Moena e le montagne del suo Friuli: "Diventano rosa, questo mi manca molto", ma Gerry ribatte: "Ma perché non è venuta all’Idroscalo", ed effettivamente lei replica: "Devo sempre venire, so che c’è questo invito, non trovo mai il tempo". Scotti spiega: "Se siamo fortunati e non ci sono troppe zanzare c’è il rosadira anche lì", a quel punto la giovane precisa: "Allora metterò il repellente".

Spazio a un’altra manche tipica dell’estate, "Tormentoni", per un tabellone dal titolo "Il ballo di Simone", la frase questa volta viene indovinata da Francesco, che prova ad accorciare le distanze arrivando a 4.100 euro. E’ il momento del "Ciak, si gira", che comprende due ciak del valore di 5 mila euro ciascuno, oltre a quello con il pop corn, che prevede invece di suddividere quanto accumulato con gli avversari, tutto può quindi ancora accadere. Il tabellone ha come titolo "Notting Hill", la sfidante trova effettivamente lo spicchio con il Ciak da 5 mila euro, oltre al Jolly nel giro successivo, per poi ritrovarsi con il "Bancarotta", sventato proprio dal Jolly. Martina tiene il pallino del gioco per gran parte del tempo accumulando 6.500 euro, ma è in quel momento che pesca un altro Ciak, questa volta con ll pop corn, cosa che la porta a dover suddividere il suo bottino con gli avversari. Alla fine a dare la soluzione è Francesco, che arriva a 7,350 euro, cifra che gli permette di superare di poco il campione.

La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede ovviamente anche il "Traghetto Express", dal titolo "Un’amara verità", in grado di scardinare ulteriormente la situazione se si trova lo spicchio dedicato. L’occasione capita a Gaetano in una fase ancora iniziale del tabellone, lui ne approfitta e dà la risposta esatta, così da raggiungere 14.800 euro e incrementare il suo vantaggio.

Spazio al "Triplete", a tema "Speranza", al termine ci si ritrova con Gaetano in testa a 16.800 euro, segue Francesco a 7.350, chiude Martina a 1.000, tutto però può ancora accadere, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà "L’Ultimo Round", che ha spesos portato a stravolgimenti nel finale, a tema "In vacanza". Gerry pesca l’indicatore da 5 mila euro, valido per ogni lettera, a dare l’ultima soluzione è Francesco, che fa il colpaccio arrivando a 47.350 euro, cifra che gli permette ovviamente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi dal tema "Piatto". Francesco indovina le prime due, così da ritrovarsi con due buste verde (con la terza avrebbe conquistato la macchina). Samira resta stupita dalle sue doti, dice: "Sta cacciando tutta la grinta sul finale", mentre Gerry ribatte: "Sembrava imbranato, lo dico con affetto, e invece è l’emozione". Scotti parte mostrando l’unica busta rossa, dove ci sono fortunatamente solo 1.000 euro. L’amico presente tra il pubblico suggerisce di aprire la busta numero 1 come prima soluzione, dove troviamo 5 mila euro, lui decide di cambiare e passare alla numero 2, questa contiene 10 mila euro, così da arrivare a 57.350 euro.

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