La Ruota della Fortuna, il campione rimonta e scoppia a piangere. E anche Gerry Scotti si emoziona: “Ti porto i fazzoletti” La Ruota della Fortuna regala grandi emozioni, il campione giovedì 4 giugno 2026 è scoppiato in lacrime dopo avere conquistato il titolo, Gerry Scotti apprezza la reazione spontanea

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pensare a una serata senza "La Ruota della Fortuna" è ormai diventato quasi impossibile per molti, per questo anche oggi, giovedì 4 giugno 2026, saranno in tanti a essere sintonizzati su Canale 5 per seguire la puntata. Gerry Scotti viene accolto con il solito calore dai Fortuna Five, da un brano che riconosce subito: "E allora, Voulez-vous coucher avec moi, se soir?. Lady Marmalade, mamma mia, una canzone proibita negli anni ’70, a darvi il buona sera, anzi il buona notte, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Subito dopo lui chiede alla cantante, Nicla, di ripetere la frase, per questo il conduttore commenta: "Tanta roba, ma che vuoi coucher, finiamo e andiamo a letto".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, che ha sostituito Anthea, entrambe bravissime, come evidenziato da Scotti. A detenere il titolo ora è Ludovica, studentessa di Milano, dove studia Ingegneria Ambientale (di origine abruzzese) che ieri ha vinto 20.500 euro. La giovane rivela di essere stata a un passo dalla partecipazione degli Europei di Atletica Leggera ai 100 metri, fermata solo da un infortunio. A sfidarla sono Carmela, insegnante di San Nicola La Strada (Caserta) e Gianluca di Fiumicino, receptionist in un albergo.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con Gerry che prova a fare la sua coreografia. Una volta arrivata, lui la stuzzica sull’outfit: "Ha la coda", in riferimento al suo vestitino con diversi brillantini e un fiocco dietro che lei mostra subito Su domanda del conduttore, lei rivela le sue passioni sportive da ragazzina: "Ho provato a fare salto in lungo, poi ho fatto salto o ostacoli, lancio del giavellotto, tante cose", lui ribatte: "Io ho provato salto del pasto, ma non sono mai riuscito a farlo", lei gli risponde: "Ha fatto bene, il cibo è vita". Il presentatore continua: "Mi ricordo che ai Giochi della Gioventù quando ero al Ginnasio c’erano i 60 metri piani all’Arena di Milano, sono stato selezionato per il mio liceo, sono arrivato penultimo perché l’ultimo era caduto. Con un risultato così ho detto: ‘Vabbè, dai lasciamo stare".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come sempre da "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Bombacha", tipica dell’Argentina, che sta a indicare "i pantaloni larghi usati dai Gauchos", frase indovinata dallo sfidante, che guadagna 1.000 euro, approfittando di una pronuncia non perfetta da parte della campionessa.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Quando", a dare la soluzione è Carmela, che guadagna i suoi primi 3.100 euro, che le consentono di balzare per ora in testa. E’ poi la volta de "Il Regno degli Animali", con un tabellone dal titolo "La Carpa", questa volta la frase viene indovinata da Ludovica, che incamera 1.000 euro. Nella consueta domanda si chiede cosa possa significare tatuarsi una carpa, la risposta è "Successo Professionale", per questo Samira dice a Scotti: "Si addice perfettamente a lei, io al suo posto mi tatuerei una carpa", ma lui ribatte: "No, su una coscia ho un pesce gatto, significa ‘esperto samurai'", la ragazza quindi dice: Andrò a verificare'".

Non può quindi mancare il "Round Jackpot", che può portare a una svolta nei valori, arrivato a quota 43.500 euro, a tema "Tutto Gratis", Gianluca è convinto di avere la soluzione, ma sceglie di non rischiare, dà la risposta così da arrivare a 3 mila euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero. Il maialino va a dormire con 45.200 euro.

Non può mancare "Se la sai raddoppi", la manche sui libri, a tema "Enciclopedia delle scienze: il miele", la frase viene indovinata da Gianluca, che guadagna 4.300 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone a lui dedicato, obiettivo che riesce a raggiungere, così da arrivare a 11.600 euro e ottenere un discreto vantaggio. Samira ne approfitta per un ricordo personale: "A casa facevamo il miele, avevamo le casette delle api, ricordo una stanza a casa della nonna in cantina, dove mia zia lavorava con la cera d’api, c’era un profumo che rimaneva per anni, anni e anni, anche quando abbiamo dovuto smettere e togliere le api", Gerry commenta: "Sono i ricordi dell’infanzia, dolci come il miele. Io avevo la stessa emozione quando andavo in cantina da mio nonno, ma per un altro motivo, il Barbera e i salami appesi", la Lui dice ancora: "C’era anche quello".

La situazione può comunque essere ancora stravolta con il "Round Express", a tema "Crosta", che potrebbe essere favorevole soprattutto per la campionessa se dovesse trovare lo spicchio dedicato non avendo niente da perdere. E invece l’occasione capita al primo giro a Carmela, lei riesce a fare il filotto, salendo a 9.100 euro.

Sul finale il menu della serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Triplete", a tema "Partner". Al termine ci si trova con Gianluca in testa a 12.600 euro, segue Carmela a 9.600 euro, chiude Ludovica a 2 mila euro, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round", che ha spesso portato a veri stravolgimenti, per un tabellone dal titolo "Le corde". A dare l’ultima soluzione è Gianluca, che arriva a 21.100 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione, risultato che lui accoglie con le lacrime agli occhi. Gerry non riesce a trattenersi dal commentare: "La tua commozione ci fa piacere, in un mondo dove l’uomo deve fare sempre vedere di essere macho anche in un semplice gioco come il nostro la commozione per avere vinto ci fa molto piacere. Se vuoi ti porto i fazzoletti, io me li tengo sempre" (anche la sorella tra il pubblico piange). La sfidante chiede a Scotti un saluto alla nonna, Pasqualina di Frattamaggiore, lui strabuzza gli occhi e dice: "Che ricordi, Pasqualina. Un colpo al cuore mi ha dato quel ricordo, Pasqualina".

Il campione ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Salame". Tutto va davvero benissimo, lui fa l’en plein, così da avere tre buste verdi. Si parte dalla busta numero 2, dove c’è il Weekend a Gardaland per 4 persone, lui continua a essere commosso, Scotti dice: "Che bello, questo ragazzo lo facciamo piangere ogni due per tre". Gianluca sceglie la numero 3, su suggerimento del pubblico, Gerry commenta: "Dai retta alle signore, se non ti piace gliela tiri", anche Samira dice la sua: "Un boomerang, fa male". Qui ci sono 1.000 euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 1, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a 36.100 euro.

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