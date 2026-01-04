La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Un mio amico lo faceva, ma non gli hanno creduto". Novità in arrivo
La Ruota della Fortuna intrattiene il pubblico anche domenica 4 gennaio 2026, il conduttore fa una rivelazione importante per i prossimi giorni
Siamo arrivati a domenica 4 gennaio 2026, la prima dell’anno nuovo e quasi alla fine delle feste, ma anche questa sera si rinnova l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna". Ad accogliere Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five, che suonano per lui il rock di Jimi Hendrix, scelta che lui gradisce particolarmente.
"Non ci posso credere, abbiamo disturbato il 1968, la sua chitarra suonava Voodoo Child, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna‘". Il conduttore ne approfitta per salutare il pubblico, in modo particolare una signora che voleva un bacio da lui, per poi dire: "Ogni tanto vengo su, mi fate fuori, ma vi voglio bene".
La Ruota della Fortuna, puntata 4 gennaio 2026: cosa è successo
A difendere il titolo è ancora Elisa di Bordighera, che ha finora conquistato 60 mila euro e la spesa per un anno da LIDL in tre serate. A sfidarla sono Benedetta, neolaureata in Lingue e Letterature straniere di Bollate (Milano) e Gianluca di Milano, che fa il consulente aziendale nell’intelligenza artificiale.
Prima di procedere con la partita Gerry annuncia che "La Ruota della Fortuna" proseguirà certamente anche dopo le feste, ma con una serie di novità a livello di premi e di gioco.
Si parte con la manche dedicata al tempo, con una frase dedicata al primo lancio dal paracadute avvenuto a fine ‘700 in Francia. Lo sfidante almeno inizialmente si dimostra sfortuna, ma riesce a riscattarsi in una manche dedicata all’abitudine di Porto Rico di mettere dell’erba sotto il letto, in concomitanza con quella che per noi è l’Epifania, ma che all’estero è conosciuta come la "Festa de Los Reyes". Si tratta di una mossa non casuale, si pensa che il cammello che accompagna i Re Magi possa mangiare l’erba e così lasciare i Re Magi. Questo permette a Gerry di fare una delle sue solite battute: "Anche un mio amico aveva la scatola di erba sotto il letto, ma l’hanno portato in galera, come mai? Lui diceva: ‘È per il cammello’, ma non gli hanno creduto. Lo saluto caramente. Insomma, mi arresteranno".
Con il trascorrere delle manches è però Elisa a mettersi in evidenza e a superare i 5 mila euro, mentre i suoi avversari restano a zero, con la speranza di recuperare nel finale, cosa che nel quiz è capitata spesso. Ed è quello che effettivamente accade dopo il "Round Express", che consente a Gianluca di balzare a 15.900 euro. Campionessa e sfidante provano a insidiarlo, ma senza risultato, è il ragazzo a laurearsi campione nonostante Elisa riesca a indovinare l’ultima manche, i suoi 15.900 sono sufficienti per diventare campione (l’ex campionessa era a 13.800 euro).
Gianluca ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie". Purtroppo, però, il rendimento non è dei migliori, non riesce a indovinare alcuna frase, tutte e tre le buste restano rosse. Scotti svela quindi cosa ha perso, nella prima ci sono 1.000 euro, nella terza 10 mila, mentre nella seconda ci sono 15 mila euro. Il suo auspicio è ovviamente quello di riscattarsi domani sera.
