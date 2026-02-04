La Ruota della fortuna, fumo in studio all’improvviso: Samira Lui in difficoltà (e Gerry Scotti soffre) Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 febbraio 2026 Gerry Scotti sottolinea il gradimento del pubblico per Samira Lui, ormai sempre più amata

Oggi è mercoledì 4 febbraio 2026, non può mancare nemmeno questa sera "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il TG5, Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dai Fortuna Five, che hanno scelto una musica leggendaria per questo momento, come lui sottolinea nel suo intervento iniziale: "I Duran Duran a darvi il benvenuto in questa sera qui nel nostro studio, sentiamoli un po’… Che meraviglia, ragazzi, i nostri Fortuna Five non perdono occasione per evocarci dei brani che hanno segnato la nostra storia, ancora una volta vi danno il benvenuto insieme a me a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si rivolge poi al cantante a cui fa una battuta: "Una volta tutte le donne volevano sposare Simon Le Bon, adesso vogliono sposare me", per poi dare il benvenuto a Samira Lui.

All’arrivo di Samira lui le fa presente quello che deve fare: "Ho una serie di saluti da fare, mi sono fatto anche il bigliettino della spesa per non perdere il conto, abbiamo il Canavese e Torino, un gruppo da Novara, li ho lasciati per ultimi perché ci sono la signora Angela e il signor Giuseppe che si sono messi in prima fila perché festeggiano con noi i loro 50 anni di matrimonio". Samira ribatte dicendo: "Si sono sposati all’asilo", come a sottolineare come sembrino giovanili.

La Ruota della Fortuna, puntata 4 febbraio 2026: cosa è successo

Questa volta a entrare al volante della 500 che i concorrenti possono vincere è Samira Lui, Gerry coglie subito l’occasione per una battuta: "Sentite il boato quando scende" lei risponde: "Ho fatto con calma perché c’era un po’ di fumo". Il conduttore ribatte: "Era nebbia o era fumo nostro?", ma lei dice: "Era fumo nostro". Prima di presentare i concorrenti Scotti fa poi i complimenti a Samira per il suo abito damascato, che lui definisce "semplice, ma molto elegante".

A difendere il titolo è Lorenzo di Monte Grimano Terme (Pesaro), che si è laureato campione ieri sera conquistando 46.200 euro. A sfidarlo sono Alessio, studente 22enne di Economia e Finanza di Roma e Federica di La Spezia, dove fa l’assistente di direzione nella costruzione di imbarcazioni da riporto.

Si parte con il "Giramondo" dedicato alla parola della Lituania "Cepelinai", che si rivelano essere "grandi gnocchi come piatto nazionale", come indicato dallo sfidante che dà la risposta esatta. Si prosegue con il "Cruciruota", questa volta a dare la soluzione è Federica, che sale a 3.200 euro. La manche era dedicata alla parola "Bicchiere", al termine Scotti sottolinea sia giusto, in virtù dei tanti giovani che guardano "La Ruota della Fortuna "celebrare la cultura del bere ma con moderazione, soprattutto prendiamo l’abitudine già presa da altri Paesi di non bere per una sera se si è in gruppo e si deve guidare, altrimenti si torna in taxi. A Milano ci sono anche i pullmini che vi vengono a prendere". Il "Roun Musicale" permette poi al campione di mettersi in evidenza e andare a quota 1.700 euro.

Non poteva mancare in questa serata l’occasione per scardinare la serata, il "Round Jackpot", arrivato ora a 55.800 euro. Si raggiungono i 64.900 euro, Federica sembra convinta di conoscere la soluzione, lei però evita di andare sul Jackpot per sicurezza e invece commette un errore che le impedisce di incamerare i soldi accumulati fino a quel momento. Alla fine a finire sullo spicchio designato è Alessio, ma lui decide di rinunciare, evidentemente per timore di sbagliare. Il ragazzo sceglie di continuare a giocare, è lui alla fine a dare la risposta esatta, ma senza approfittare del Jackpot, grazie a questa mossa sale a 8.800 euro, mentre gli avversari nel frattempo sono tornati a 0. Il maialino nel frattempo è salito 68.700 euro.

Si procede con il "Round degli Animali", questa volta indovinato da Lorenzo, che sale a 2.900 euro. Si arriva a "L’Ultimo Round che ha spesso stravolto tutto, con Alessio ancora in testa a 10.800 euro, seguito da Lorenzo a 2.900 euro e Federica a 2.000. A dare la soluzione è Lorenzo, che riesce però a incamerare solo 3 mila euro, non sufficienti per confermarsi campione, il titolo passa infatti ad Alessio, che porta a casa 10.800 euro.

La puntata si conclude quindi come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", a cui si presenta con il bollino MSC Crociere, che potrebbe consentirgli di vincere la crociera se dovesse dare le tre risposte esatte. Le tre frasi sono a tema "Cellulare", il giovane indovina solo la terza, ma questo basta per garantirgli una busta verde.

Scotti parte avendo tra le mani la busta numero 2 dicendo: "Oh, mamma come pesa", dice che effettivamente c’erano più soldi di quelli che ha vinto", visto che c’erano 15 mila euro. Si prosegue mostrando l’altra, con il conduttore che dice: "Io soffro", Samira lo invita a "Non soffrire", per questo lui ribatte e usa l’ironia dicendo: "Io soffriggo, non senti odore di cipolla?", poi spiega meglio e dice: "Soffriggo perché me ne infischio, sono solo 100 euro". Ma quando avrà effettivamente vinto il giovane campione? Il conduttore alimenta l’attesa mandando la pubblicità. Il ragazzo conquista 5 mila euro, che Gerry definisce "un bell’arrotondare", soprattutto per uno studente come lui.

