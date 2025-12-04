La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il suo hobby segreto: tutti sorpresi. La partita è un vero flop Nella puntata di giovedì 4 dicembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti svela di avere un hobby che pochi si sarebbero aspettati da lui, anche Samira Lui resta stupita

L’appuntamento con "La Ruota della Fortuna" si rinnova anche questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, anche se a differenza degli ultimi due giovedì non è prevista "La Ruota dei Campioni". Gerry Scotti entra in studio accompagnato dal ritmo del rock suonato dalla band, ne approfitta come sempre per fare una battuta: "Mi avete fatto l’effetto come l’acquagym, lo faccio ogni mattina con delle sciure che hanno dall’età mia ai 90 anni e mi trovo benissimo".

Gerry Scotti svela la sua passione segreta

Samira fa il suo ingresso accompagnata da "I Feel Like a Woman", con un abitino lungo blu che esalta le sue forme e che le permette di ricevere i complimenti del conduttore: "Un abitino da giovedì sera, che le sta tanto bene, venga qui che c’è una luce che la fa Bianca Berlinguer. Le signore che fanno acquagym con me mi chiedono: "Ma la Samira non viene mai con noi?".

Lei risponde subito: "Io verrei volentieri, ma non faccio ginnastica, apro il frigorifero e basta, sono pigra, anche se ogni tanto vado in palestra. Mi diverte tanto l’idea di venire in piscina con lei": Non tarda la replica: "Anche perché le sciure allungano la mano, ma a me. Vedi le signore nel pubblico come ridono? Possono essere quelle dell’acquagym".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Alessandro, ingegnere napoletano, allenatore e praticante di calcio, oltre a essere presidente di una squadra di pallacanestro maschile (il fratello è presidente di una squadra di pallacanestro femminile), che ha conquistato in due puntate 44.300 euro. Al bottino in denaro si aggiunge la spesa da LIDL per un anno gratis.

A sfidarlo sono Gaia, giovane infermiera in Pronto Soccorso proveniente dalla Val di Susa, e Christian, impiegato di Ardea.

A partire subito forte è il campione, che indovina le prime manche, tra cui una dedicata a Noemi, dove viene posto un quesito: "Ci si può ancora amare tra realtà e tecnologia?". Questa è l’occasione per parlare del tema della canzone, quello dell’incomunicabilità, ovvero i ragazzi attaccatissimi ai cellulari, ma che poi non riescono a parlare d’amore tra loro". Una teoria che viene avvallata anche da Samira: "È difficile che un rapporto cominci con una conoscenza fisica, sento conoscenze che dicono: ‘Mi ha messo like a una storia’, e quello per loro tantissimo, Aiuto!". Lo "zio Gerry" non può che ribattere: "Io ho vissuto un’epoca dove si usava il bigliettino, si chiedeva alla compagna ‘dille che mi piace’ e se mi rispondeva di sì domenica doveva mettersi un golfino rosso. Io davo appuntamento in Piazzale Loreto davanti alla UPIM, poi sul momento sceglievo con chi stare. E a quel punto mettevo il mio like personale". Questo permette ad Alessandro di balzare a 5.900 euro, lasciando gli altri a zero, pur sapendo che la partita è comunque ancora apertissima.

Le ultime manches, che consentono di ribaltare la situazione e accumulare più soldi, effettivamente permettono il colpo di scena, a laurearsi campionessa è alla fine Gaia, che conquista 16.700 euro. La ragazza ha vinto anche lo spicchio della 500 Ibrida, se dovesse indovinare tutte e tre le frasi finali avrà quindi la possibilità di tornare a casa con l’auto.

"La Ruota delle Meraviglie" non va però particolarmente bene, la ragazza, complice l’emozione, non riesce a indovinare nemmeno una frase. Nelle tre buste rosse c’erano 5 mila, 10 mila e 100 euro.

