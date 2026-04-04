La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui: “Una colomba al cioccolato”, ma Maria De Filippi 'taglia' lo show Anche sabato 4 aprile 2026, come una settimana fa "La Ruota della Fortuna" si trasforma ne "L'Ultima Chance, anche se la puntata è davvero breve "per colpa" di "Queen Mary"

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Dalla scorsa settimana la puntata del sabato de "La Ruota della Fortuna" si è trasformata ne "L’ultima chance", occasione per alcuni concorrenti che erano stati piuttosto sfortunati per il numero eccessivo di "Passamano" e "Bancarotta", di rimettersi in gioco e riscattarsi, sarà così anche questa sera, 4 aprile 2026. Al momento del suo ingresso in studio Gerry Scotti prende spunto dal brano scelto dai Fortuna Five per il suo discorso introduttivo: "Fammi sentire il basso, finalmente il nostro bassista protagonista con un grande successo di Stevie Wonder (‘Master Bluster’), vi dà il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

È il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con "Saturday" a farle da colonna sonora per l’occasione, con un abito rosso rubino e degli strass, outfit che porta Gerry a dirle. "Sei bella come una colomba al cioccolato", lei precisa: "Cioccolato al latte".

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Prima di procedere con la presentazione dei concorrenti il conduttore precisa che il sabato per almeno un paio di mesi ci sarà in programma "La Seconda Chance". A sfruttare questa occasione sono Mariagiulia di Brescia, Mariarca di Caserta e Stefano di Ascoli Piceno.

La Ruota della Fortuna, puntata 4 aprile 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del Tempo", a tema "4 aprile 1887", giorno in cui si verifica "la prima donna sindaco eletta negli USA". Samira rivela come tutto questo sia accaduto perché un gruppo di uomini avesse deciso di scrivere per scherzo un nome femminile a caso, convinti che perdesse, così da umiliare il gruppo femminile, e invece vinse con 2/3 dei voti, prendendo parte a tutti gli impegni con il suo bambino in braccio. A dare la risposta giusta è Mariarca, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Si passa a una manche inedita, dedicata agli spettacoli del sabato sera, "La Ruota del Sabato Sera", che presenta lo spicchio della 500 Ibrida, a tema "Aggiungi un posto a tavola". Ancora una volta è Mariarca a dare la soluzione, così da balzare a 3.700 euro, mentre gli avversari sono a zero.

È il momento del "Cruciruota", dal titolo "Parole Accentate", manche che in genere non viene più riproposta nelle altre puntate, ma che offre spesso spunti interessanti. Questa volta a dare la soluzione è Mariagiulia, che balza a 1,800 euro.

La gara prosegue con il "Mistero", in grado di cambiare le sorti della serata grazie allo spicchio da 10 mila euro, dal titolo "Mistero Naturale". La frase viene indovinata da Mariagiulia, che riesce a tallonare l’avversaria arrivando a 3.100 euro. La serata, come capita quasi da consuetudine il sabato, procede a ritmo spedito, è già il momento de "L’Ultimo Round", che stabilirà il vincitore. A dare l’ultima soluzione è Stefano, che riesce a ribaltare una serata che fino a quel momento era stata negativa, conquistando 11.900 euro, approfittando di un errore su una vocale di Mariagiulia.

Sarà quindi il giovane a giocare a "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il suo bottino, ben sapendo anche di potersi guadagnare l’opportunità di tornare in gara se dovesse indovinare tutte e tre le frasi finali, ora a tema "Palo". Il concorrente purtroppo indovina solo la seconda, così da avere almeno una busta verde. Scotti parte aprendo la busta numero 1, che è rossa, che contiene 5 mila euro, si passa alla numero 3, sempre rossa, dove ci sono 15 mila euro. Ma qual è la cifra che lui è riuscito a guadagnare? In realtà nessun importo, ma un ottimo premio, un anno di spesa gratis da Eurospin.

Ancora una volta, come già accaduto il sabato, la puntata si rivela decisamente breve, è necessario infatti dare la linea ad "Amici" di Maria De Filippi.

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