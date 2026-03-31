La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non teme la Nazionale e Samira Lui lo stravolge con un gesto mai visto: “Qualità nascoste” La Ruota della Fortuna va regolarmente in onda martedì 31 marzo 2026, nonostante l'assenza di Affari Tuoi, Samira Lui si mette in mostra per un'abilità che nessuno si aspettava

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, martedì 31 marzo 2026. anche se questa volta non avrà a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", fermo per lasciare spazio a Bosnia-Italia, partita che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione ai Mondiali in programma la prossima estate. Ad accogliere in studio Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five, che hanno scelto una canzone amatissima come "Il mare impetuoso al tramonto" di Zucchero, che lui non manca di canticchiare, pur utilizzando un doppio senso a riguardo nel suo discorso introduttivo: "Non utilizziamo parole strane, il mare vi dà ancora una volta il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Ammazza se siamo rock stasera, a saperlo mi mettevo le cuffie".

Non può mancare uno scambio di battute con il batterista Diego Fornaciari, nipote del cantante, a cui lui chiede se voglia fargli una dedica, ma si limita a dire: "Ha scritto un pezzo meraviglioso". Il conduttore precisa: "Noi amiamo tuo zio, lui lo sa, quando è a casa ci guarda. Ciao grande, un abbraccio".

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Prima di procedere con la presentazione dei concorrenti sottolinea ancora: "Mamma mia, un inizio che ci ha spettinato tutti, io mi sento tutta spettinata". A difendere il titolo è ancora Chiara, project manager di Milano ma di origine calabrese, che finora ha vinto 34 mila euro in due sere. A sfidarla sono Gaia di Mozzate (Como), istruttrice di arrampicata (dice di essere abituata ad arrampicarsi in montagna, in Melloblocco, per questo Gerry dice: "Anch’io, io mi blocco, quando li vedo mi blocco, sono un grande ammiratore, ma mi fate paura") e Andrea di Acicastello (Catania), account manager.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora come ieri con le bocche disegnate con il rossetto sui palmi delle mani per richiamare la canzone che la accompagna, cosa che il presentatore nota subito. Lei risponde: "Certo che l’ho rifatto, tutte le sere cambiamo il rossetto", a questo lui replica: "Le bambine stanno facendo sfracelli con i rossetti delle mamme, è colpa tua".

La Ruota della Fortuna, puntata 31 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Bo", tipica dell’Uruguay, che si rivela essere "intercalare per chiamare l’attenzione", come indovinato da Gaia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere", è infatti il loro modo per scandire le frasi.

Si procede con "Il Regno degli animali", a tema "Il Cavallo, frase che viene invece indovinata dalla campionessa, che guadagna anche lei i suoi primi 1.000 euro. Questo porta Samira a fare una rivelazione: "Anch’io nitrisco, lo faccio quando meno se lo aspetta". Scotti però non resiste, la invita a coprirsi con la busta e a fare un piccolo nitrito, cosa che le riesce perfettamente, infatti lui dice: "È uguale". Lei replica: "Qualità nascoste". La giovane ne approfitta per raccontare della mamma, che aveva una scimmietta, in grado di stare davanti allo specchio e mettersi il rossetto.

È il momento del "Round Musicale" a tema "Haddaway", soluzione indovinata da Gaia, che sale a 2 mila euro. I valori possono però crescere con il "Round Jackpot", arrivato a quota 51.100 euro, tabellone a tema "Nel VI Secolo". Andrea riesce a finire sullo spicchio dedicato quando siamo a 53.200 euro, ma non si sente sicuro della risposta, per questo decide di proseguire e girare ancora la ruota, scelta che però non si rivela così fortunata visto che si ritrova subito con il "Passamano". Gaia è convinta di sapere la soluzione, ma vuole provare a trovare il "Jackpot" sulla ruota, cosa che purtroppo non le riesce, riesce comunque a dare la soluzione adatta e a incrementare il suo vantaggio, anche se lieve, arrivando a 3.200 euro. Il maialino va quindi a dormire con 54.200 euro.

Si passa a "Se lo sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il giro del mondo in 80 giorni". A dare la soluzione è Andrea, che guadagna 4.100 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone sullo stesso tema in soli 15 secondi, obiettivo che però purtroppo non riesce a raggiungere, questo gli permette comunque di andare in testa a 4.100 euro, seguito da Gaia a 3.200 euro, chiude Chiara a 1.000 euro.

La gara prosegue con il "Round Express", dal tema "Estrazione sfortunata", è Andrea a dare la soluzione con 3 mila euro, riuscendo a riscattarsi dopo avere perso quanto accumulato prima, mentre nel frattempo la campionessa si ritrova a zero. Non manca ovviamente il "Triplete", dopo le tre frasi è Andrea a guidare con 4 mila euro, seguito da Gaia a 3.200 euro, chiude la campionessa a 2 mila euro.

Il titolo si decide ovviamente con "L’Ultimo Round", manche che ha spesso cambiato le sorti della gara e che ha permesso di accumulare anche grosse cifre. A dare la soluzione è Gaia, che approfitta di un’indecisione dei due avversari, accumulando 4.200 euro, cifra decisamente bassa, bastano 200 euro per consentirle di superare Andrea e diventare campionessa.

La serata si conclude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove la giovane può incrementare il suo bottino. Alla fine si ritrova a conquistare altri 20 mila euro, cifra di cui lei si ritiene soddisfatta vista anche la sua età, cosa che le permette di raccogliere i complimenti di Gerry, che le dice: "Sono felice per una ragazza giovane come te, che darà il giusto valore ai soldi", l

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