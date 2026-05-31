La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti copia il look di Samira Lui e lei lo gela: "Non una bella immagine”, poi la gaffe colossale sfiorata Gerry Scotti rivela a La Ruota della Fortuna domenica 31 maggio 2026 di avere un look uguale a quello di Samira Lui, anche se la ragazza non apprezza particolarmente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, domenica 31 maggio 2026, salutiamo il mese di maggio, ma anche questa sera non manca di tenerci compagnia "La Ruota della Fortuna". Il ritmo dei Fortuna Five accompagna come sempre l’ingresso in studio di Gerry Scotti, ma la musica parzialmente diversa rispeto al solito porta il presentatore a fare una battuta nel suo consueto discorso introduttivo: "Ma che è? I Semper Alegher, non ci sono i Fortuna Five, ci sono i Semper Alegher, buonasera pubblico, vengo a salutarvi, come va? Come andiamo? Che bella accoglienza domenicale, sembra una festa, anzi è una festa, ma noi siamo fortunati, per noi è festa tutti i giorni, ringraziamo il cielo per questa opportunità di trascorrere un’ora al giorno in spensieratezza, in allegria, in vostra compagnia, allora ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo Scotti chiede di canzone si trattasse al cantante, che risponde: "Era ‘Volta la Carta’, la versione della PFM'", lui replica: "Siete molto PFM".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Armando di Foggia, che in due puntate ha vinto 41.400 euro, Gerry fa presente subito che "la nonna sarà contentissima, ci guarda tutte le sere (ne ha parlato il ragazzo, sottolineando che ha 100 anni, ndr), in queste sere starà gridando: ‘Oh mamma, mio nipote’, lo starà dicendo a tutto il paese". A sfidarlo sono Alessandro, studente di Medicina di San Vitaliano (Napoli) e Gloria di Santa Maria La Longa (Udine) dove è compliance specialist, quindi originaria del Friuli, per questo Gerry dice subito: "Quando arriverà Samira ci sarà una festa".

E’ quindi il momento dell’ingresso di Samira Lui, con un abitino monospalla nero. Non appena arriva, il presentatore le fa presente della concorrente friulana, la giovane replica subito: "Mandi, Gloria. Sono contenta, abbiamo da una parte il Friuli, che è la mia regione di origine, dall’altra la Campania, che è la regione che mi ha adottata".

La Ruota della Fortuna, puntata 31 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre da "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Kumquat", tipica della Cina, che sta a indicare un "piccolo agrume che si consuma intero", come indovinato da Armando, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Annalisa". A manche in corso Gerry fa un commento all’outfit di Samira, dicendo: "Mi piace quel vestitino", lei commenta: "Un tubino, che non fa mai male", lui replica: "Io lo uso in casa, per sentirmi libero quando faccio i mestieri, io quando pulisco i lampadari metto quell’elasticizzato lì", lei dice: "La immagino in alto sulla scala". A quel punto in sincrono: "Non è una bella immagine". Scotti replica: "Mi ha bocciato l’idea di vestirmi così". A dare la soluzione è ancora Armando, che sale a 5.300 euro, mentre entrambi gli sfidanti sono a zero. Il presentatore parla del brano riferendo sia "un tormentone dell’estate 2027", poi si rende conto dell’errore e dice: "Sono talmente avanti che ero al ’27. Oh, mamma cosa farei se non mi divertissi così qua, sarei lì a guardare i cantieri probabilmente".

E’ il momento de "Il Regno degli Animali", a tema "Il pulcinella di mare", soluzione data da Armando, che arriva a 6.300 euro, approfittando di un errore dello sfidante.

Non può mancare ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a quota 28.600 euro, per un tabellone dal titolo "Succede oggi". Questa volta la risposta esatta viene data da Alessandro, che guadagna i suoi primi 4.500 euro, così da tallonare il campione. Questa notte quando abbiamo finito noi aprite le finestre e godetevi la luna blu di maggio", dice Gerry. Il maialino va a dormire con 31.500 euro.

Si arriva così a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il fu Mattia Pascal", frase indovinata da Alessandro, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da salire a 6.500 euro e balzare in testa, anche se di poco. Nel corso della manche si è rischiato un incidente particolare, una delle parole era infatti "fuga", era già stata tutta indicata a eccezione della "u", Gerry non ha mancato di fare una battuta temendo l’errore fatale, simile a quello che aveva fatto entrare nella storia il noto Signor Giancarlo, che aveva partecipato al quiz ai tempi di Mike Bongiorno (lo abbiamo visto anche recentemente tra il pubblico"), che aveva fatto un errore che aveva fatto sorridere tutti. Il ragazzo, invece, ha detto tutto correttamente.

La serata de "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Triplete", a tema "Muro", a farlo è Armando, al termine ci si ritrova quindi con il campione a quota 11.300 euro, seguito da Alessandro a 6.500 euro, chiude Gloria ancora a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", manche che ha spesso comportato svolte inaspettate, a tema "Parole desuete", a dare l’ultima soluzione è Alessandro, che arriva a 15.500 euro, cifra che gli consente di fare un colpo di coda finale e diventare il nuovo campione.

Lo studente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Nastro". Il giovane campione rivela a Samira vedendola da vicino di vederla "altissima", ed effettivamente lei conferma: "Tanti quando mi vedono dicono che sembro più alta". Alessandro fa l’en plein, mossa che lo lascia a bocca aperta, così da ritrovarsi con tre buste verdi. La compagna di università che lo ha accompagnato gli suggerisce di partire dalla numero 2, qui ci sono 15 mila euro, lui la rifiuta sperando di trovare una cifra più alta, si passa alla numero 1, che contiene solo 5 mila euro, a questo punto non può che andare sulla numero 3, che contiene 10 mila euro, si arriva così a 25.500 euro.

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