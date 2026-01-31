La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: "Lo facciamo insieme?". Poi chiede una medicina La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 31 gennaio 2026 è decisamente breve, ma non mancano risatine e battute tra Gerry Scotti e Samira Lui

Pur essendo sabato, anche questa sera, 31 gennaio 2026, "La Ruota della Fortuna" tiene regolarmente compagnia a chi ama seguire il quiz con una puntata che ha in genere durata ridotta per poi lasciare spazio a "C’è posta per te", in onda subito dopo. Gerry Scotti entra in studio accolto come di consueto dalla band, che ha scelto per lui la musica di Billy Joel e la sua "Updown Girl".

ll conduttore fa come sempre il suo discorso introduttivo: "Con la musica di Billy Joel vi diamo il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Che bella storia che ha questa canzone, lui era fidanzato, anzi sposato con la più bella modella americana a cui ha dedicato il video di questa canzone. I suoi amici gli hanno detto: ‘No, tua moglie non accetterà mai di fare un video con te, lui era piccolo e cicciottello, lei era una donna meravigliosa, e invece quell’anno è stato il video più guardato su MTV in America. Cose che succedono, vediamo cosa succede, senza l’obbligo di fidanzarmi con Samira".

La nuova proposta di Gerry per Samira

All’arrivo di Samira Lui Gerry riferisce di avere raccontato poco prima la storia di Billy Joel e sua moglie, per questo le fa poi una proposta: "Potremmo fare un video insieme, se Malgioglio ci scrive una canzone". A questo lei replica: "Potrebbe essere una bella idea", a cui fa seguito la risposta di Scotti: "Non dirlo, altrimenti ci chiama subito e dice: ‘Amore, ho fatto una canzone".

La Ruota della Fortuna, puntata 31 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di iniziare la partita Gerry fa i complimenti a Samira per il suo vestito, un abito lungo in paillettes blu senza spalline, per poi salutare parte del pubblico proveniente da Verona, rivolgendosi a uno in particolare: "C’è uno che si chiama Gerry, se non vado a fare la foto con lui si ammazza".

A difendere il titolo è Sabrina, originaria di Cesena ma che vive a Verona, che in due sere ha vinto 51.700 euro. A sfidarla sono Alessia di Arzano (Napoli), studentessa di Scienze della Formazione Primaria, e Romano di Ranica (Bergamo), vicedirettore in una banca.

Si parte con il "Giramondo", manche dedicata alla parola "Ataata", che si usa in Groenlandia, che non è altro che "un termine affettuoso per dire papà". A dare la risposta esatta è Alessia, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere. Spazio poi al "Round Musicale", altra manche indovinata da Alessia, a quota 15.700 euro, mentre gli altri avversari sono ancora a zero.

Si prosegue con il "Round Jackpot", ormai conosciuto come la manche più ricca, salito a quota 35.700 euro, cifra che sappiamo bene è però destinata ad aumentarsi. Questa è l’occasione per Scotti per fare una battuta: "Il bello è che il maialino, come succede nella vita e io ne sono qualcosa, lui ingrassa continuamente perché ci mettiamo i soldi. Non siete obbligati, ma se sentite di saperla e volete provare a prendere lo spicchio vi portate in finale tutti quei soldi". Anche questa volta nessuno se le aggiudica, è la campionessa a dare la risposta esatta arrivando a quota 6 mila euro, mentre il maialino sale a 38.900 euro.

Il ritmo della puntata si rivela davvero velocissimo, al termine del "Triplete" (due risposte per Alessia e una per Roma), la sfidante continua a guidare a quota 17.700 euro. seguita da Romano a quota 9.10 euro, mentre chiude Sabrina a 6 mila euro. Si arriva poi a "L’Ultimo Round", altra soluzione indovinata da Alessia, che si laurea campionessa con 22.900 euro.

La serata termina, come sappiamo bene, con "La Ruota delle Meraviglie", dove Gerry e Samira continuano a fare battute in riferimento alla parola della prima manche, cosa che spinge il conduttore a dire: "Oggi siamo più scemi del solito, dobbiamo prendere lo sciroppo". Le tre frasi da indovinare sono a tema "Guida", la giovane dà la risposta esatta solo alla seconda, garantendosi comunque una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 3, dove c’erano 15 mila euro, prima di svelare l’altra rossa prende tra le mani la verde, facendo intendere che non sia una cifra eccezionale, ma discreta per una giovane della sua età che deve completare gli studi, visto che è pari a 5 mila euro. Il padrone di casa del quiz si interroga quindi lasciando l’effetto sorpresa nel pubblico dicendo: "Perché abbiamo voluto tenere l’altra fino alla fine?". Prima di aprirla lui sottolinea che si tratta comunque di un gioco e che si deve prendere tutto con il sorriso delle labbra, espressione corretta visto che qui c’erano 100 mila euro. Samira chiude dicendo di "non piangere sul latte versato".

