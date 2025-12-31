La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: "Trovi qualcuno che ti bacia?". Il colpaccio del campione Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico con La Ruota della Fortuna anche l'ultimo giorno dell'anno con una puntata densa di emozioni

È il 31 dicembre 2025, ultima giornata dell’anno, ma anche in una serata così speciale, che vede molti riuniti a tavola con i propri affetti più cari per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, "La Ruota della Fortuna" ha scelto di essere in onda e fare compagnia a chi sceglie di sintonizzarsi su Canale 5, come ha fatto in molte altre sere.

Gerry Scotti viene accolto come sempre dalla band, che ha per lui una presentazione in grande stile: "Di porto in porto siamo arrivati alle soglie del nuovo anno, festeggiamo con il nostro capitano: Gerry Scotti", sono le parole del cantante dei Fortuna Five, Marco, che poi dà spazio con i suoi compagni di avventura a un brano grintoso come "La Bamba".

Gerry e Samira pronti ad accogliere il nuovo anno

Il conduttore coglie subito la palla al balzo e dice: "Cominciamo con l’adrenalina che ci deve accompagnare fino allo scoccare della mezzanotte, ma prima non rinunciamo nemmeno in questa serata al consueto buonumore, alle curiosità e al senso di gara che la nostra trasmissione vi può regalare, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Questa volta in prima fila tra il pubblico ci sono anche i genitori della cantante, Nicla

Spazio poi all’ingresso di Samira Lui, decisamente elegante con un abito lungo nero attillato, che le sta d’incanto. "Lei è meravigliosa nella sua semplicità, complimenti a lei e a chi l’ha vestita", le dice subito Gerry, per poi lasciarsi andare con una proposta: "Vieni con me? Dopo ho una serata in un’anguriera, durante l’inverno fanno una serata danzante".

La Ruota della Fortuna, puntata 31 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Jimmy, ormai noto per l’appartenenza al "Club dei Brutti", che in cinque puntate ha vinto 76.100 euro. A sfidarlo sono Nicola di Carrè (Vicenza), dove è impiegato nel settore della logistica e dei trasporti, e Annamaria da Gravina in Puglia, di professione psicologa, che si occupa in modo particolare di autismo ed età evolutiva.

Si parte con "La Ruota nel tempo", dedicata a quello che si fa il 31 dicembre in Italia, dove si l’abitudine attiva in diverse zone di lasciare aperte le finestre, che viene indovinata da Nicola, che si aggiudica i suoi primi 1.000 euro. "Si pensa che in questo modo escano le brutte cose di un anno per far entrare quelle belle – dice Gerry -, attenti però che così entrano anche i ladri". È poi ancora Nicola ad aggiudicarsi la manche dedicata alla musica, si dimostra così un avversario di tutto rispetto, almeno in queste prime battute.

La sfida prosegue con un dominio dello sfidante, che riesce a balzare a 9 mila euro, lasciando a zero gli avversari, campione compreso, anche se sappiamo bene che a "La Ruota della Fortuna" tutto potrebbe cambiare all’ultimo. Questa volta, però, a differenza delle ultime sere, non si verifica alcun ribaltone, è Nicola a laurearsi campione con 14.300 euro, JImmy ha vissuto una puntata in cui è apparso piuttosto sottotono.

Si passa così a "La Ruota delle Meraviglie", che ha questa volta come tema il Capodanno. Si parte con una delle tradizioni tipiche, baciarsi sotto il vischio (non indovinata dal neo campione), Samira sottolinea come questa semplice azione si usi ancora, non a caso sua mamma glielo regala sempre, ma a questo punto Scotti la stuzzica: "Trovi qualcuno che ti bacia?", lei ovviamente risponde che a questo pensa il suo fidanzato, Luigi. Il giovane indovina proprio allo scadere solo la terza frase, così da avere la garanzia di avere una busta verde.

Il presentatore parte mostrando il contenuto delle buste rosse, in queste ci sono 5 e 15 mila euro. E alla fine va davvero alla grande: il neo campione si aggiudica 200 mila euro!

Gerry Scotti e Samira Lui danno appuntamento a domani, così da dimostrare che "La Ruota gira anche nell’anno nuovo".

