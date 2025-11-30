La Ruota della Fortuna, scivolone di Gerry Scotti: "Ha le corna, quindi è maschio". Poi il campione dei record entra nella storia Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 30 novembre 2025 Gerry Scotti arriva a ironizzare sui tradimenti al termine di una manche. Ora c'è un campione davvero da record

"La Ruota della Fortuna" non lascia solo il pubblico che ama il quiz nemmeno nei giorni di festa, per questo il programma è in onda regolarmente anche questa sera, domenica 30 novembre 2025. Gerry Scotti appare subito elettrizzato e si rivolge ai telespettatori in apertura: "Tenetevi in forma, tenetevi allenati, seguite il nostro consiglio, godetevi La Ruota della Fortuna".

Il conduttore si rivolge poi a due giovani presenti in studio arrivati da Lecce, li ringrazia quindi per avere fatto ben 1.200 chilometri e promette loro di salutarli a fine puntata. All’ingresso di Samira non dimentica poi di ringraziare chi sta rendendo possibile questo successo, per molti davvero inaspettato: "Io non so come definire questo periodo che stiamo vivendo insieme, io, te e tutti i nostri collaboratori, che voglio ringraziare".

Un campione da record con tanti sogni: vincerà ancora?

A difendere il titolo questa volta c’è un nuovo campione, Mauro da Venafro (Isernia), che Gerry definisce "il più alto campione nella storia della Ruota della Fortuna, anche l’America ce lo invidia, ma ce lo teniamo noi". A questo punto il padrone di casa gli chiede esplicitamente quanto sia alto: "2 metri precisi, è la risposta". Lui lo invita però ad allargarsi e a dire: "Dì 2,04, con i tacchi, esageriamo". E ieri sera quasi rassegnato all’idea di non vincere niente si è addirittura portato a casa 100 mila euro.

"È stata una grande emozione", ha detto. Il conduttore capisce bene il suo stato d’animo, visto che il ragazzo gioca a pallavolo, in Serie B, sport dove i guadagni sono più bassi rispetto a quelli del calcio. "Avevo un contratto da 10 milioni di euro, che poi ho rescisso", ha detto il giovane scherzando. Scotti da grande appassionato di sport conosce bene questa situazione (è tifoso del Milan), per questo non manca di sottolinearlo: "Ci sono tanti professionisti che devono accontentarsi di ingaggi molto più bassi, per questo mi fa tanto piacere che questa cifra sia arrivata a un ragazzo che quando smetterà ha in mente di fare il ristoratore. Io ho già trovato il nome: ‘Si chiamerà La Schiacciata". L’idea a Mauro non dispiace, si dice quindi intenzionato a servire come pane le schiacciate (ne esistono un tipo con questo nome, ndr), ma Samira ha un’altra idea: "Come pane devi servire le bagher", facendo un gioco di parole tra una delle giocate dei pallavolisti, il bagher e le baguette.

La Ruota della Fortuna, puntata 30 novembre 2025: cosa è successo

A sfidare Mauro sono Nicole da Capriago (Reggio Emilia), impiegata in un supermercato di famiglia e Valentina, che studia Scienze Motorie a Padova (allena anche una squadra di bambine di pattinaggio artistico). Quest’ultima non è troppo alta, con una forte differenza rispetto al campione, Gerry la invita quindi a stargli vicino senza per questo volerla prendere in giro: "State proprio bene. Giuro non è stato fatto apposta".

Gerry è però in vena di battute quando si tratta di descrivere meglio la soluzione relativa alla manche "Giramondo", che aveva come titolo "Omijakon", ovvero "il posto più freddo sulla terra". A quel punto sul maxi schermo compare un uomo immerso nei ghiacci, che ha lui sembra quasi Massimo Boldi: "Non è uno che viene da là, lo conosco, è di Cinisello, è uno che fa i presepi". A quel punto chiede a Samira: "È maschio o femmina?". Su questo lei non ha dubbi: "È rosso in volto e ha le corna, quindi è maschio".

Valentina riesce subito a mettersi in evidenza e a inanellare soluzioni, anche se gli altri non vorrebbero ovviamente stare a guardare, consapevoli di come tutto possa cambiare facilmente nel gioco. Ed effettivamente è quello che accade, la situazione diventa quasi subito equilibrata, in attesa delle manches decisive che possono permettere di guadagnare di più. A imporsi è però alla fine ancora Mauro, pur avendo dovuto fronteggiare due avversarie davvero brave, con una cifra stratosferica: ben 44.100 euro.

Prima di affrontare "La Ruota delle Meraviglie" Gerry annuncia a Mauro di essere riuscito a guadagnarsi la possibilità di partecipare automaticamente al prossimo appuntamento con "La Ruota dei Campioni". Il giovane riesce però a indovinare una sola frase nella manche finale. Nelle due buste rosse, legate alle frasi sbagliate troviamo cifre non così elevate, 1.000 e 5 mila euro, in quella verde, invece ci sono 10 mila, che gli permettono di arrivare a quota 165 mila euro. Fino ad ora lui non ha mai avuto parenti con lui in studio, a questo punto lui non esclude di fare lo stesso se gli ha permesso di essere così fortunato.

