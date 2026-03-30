La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: “Il suo fidanzato si è fatto ricoverare”. È colpa di Sal Da Vinci Rivelazione a sorpresa di Gerry Scotti su Luigi, il fidanzato di Samira Lui, nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 30 marzo, il ragazzo è in ospedale, ecco perché

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 30 marzo 2026, una nuova settimana, quella che ci porterà alla Pasqua, ancora con "La Ruota della Fortuna" a fare compagnia ai milioni di telespettatori che in questi mesi si sono affezionati al quiz. Ad accompagnare l’ingresso in studio di Gerry Scotti, questa volta è Bryan Adams, artista che lui riconosce subito, la canzone scelta è "Run To You", che lui usa come spunto per il suo discorso introduttivo: "Non avete bisogno di correre, state comodi nelle vostre case, siamo noi che corriamo da voi, vi raggiungiamo come ogni sera, io lascerei suonare i miei ragazzi per un’ora, ma prima o poi devo dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Chiara, project manager di origine calabrese ma residente a Milano, che ieri ha vinto 8.800 euro. A sfidarla sono Roberta, studentessa di Scienze della Formazione Primaria di Mugnano (Napoli) e Stefano, ingegnere di Desio (Milano).

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È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un nuovo stacchetto musicale, "Lipstick", per l’occasione la giovane si presenta con due bocche rosse disegnate sui palmi delle mani, come mostra una volta arrivata al tabellone. Gerry la stuzzica: "Domani mattina tutte le bambine con il rossetto sulle mani", lei replica: "Non posso battere le mani perché si rovina".

La Ruota della Fortuna, puntata 30 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Laxey Wheel", tipica dell’Isola di Man, che si rivela essere "la più grande ruota idraulica", come indovinato da Chiara, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al Bollone MSC Crociere. Non manca un’immagine della struttura, Scotti sottolinea: "È anche bella, potremmo andare là a fare una puntata e girarla, vedete ogni sera con noi imparate qualcosa", frase che sembra essere una frecciata indiretta a Stefano De Martino e ad "Affari Tuoi", concetto che era già stato espresso da Pier Silvio Berlusconi, che aveva messo in evidenza questa differenza tra i due programmi dell’access prime time (a suo dire, quello Rai sarebbe legato solo alla fortuna).

Prima di procedere con la partita non manca un aneddoto del conduttore: "Quando ero bambino ero magrolino, il medico di famiglia, che era di origine bergamasca, a mia mamma diceva: "Lo porti in montagna, lo porti a Clusone (parte del pubblico in studio arriva da lì, ndr) per prendere qualche chilo, io andavo a Clusone e non ci riuscivo. A 18 anni sono andato a Clusone e ho preso 5 chili, non so come mai, li ho presi tutti assieme. Con la polenta".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali" a tema "Il ragno pavone". La manche si rivela parecchio sfortunata, ben presto tutti i concorrenti si ritrovano a zero, a dare la soluzione è ancora Chiara, che sale a 3.600 euro. A fine soluzione c’è anche un’immagine del ragno, con tanto di colonna sonora di Rita Pavone, così da mostrare il suo movimento per fare un gioco di parole. Nella domanda consueta si scopre che la femmina arriva a mangiare il maschio se non gradisce la sua danza di corteggiamento, questo spinge Scotti a fare una battuta: "Pensa se fosse successo quando noi andavamo a ballare da ragazzi, eravamo estinti, ballavamo tutti malissimo".

È quindi il momento del "Round Musicale", a tema "Elodie e Marco Mengoni", altro tabellone indovinato dalla campionessa, che sale a 10.600 euro, mentre i due sfidanti sono entrambi a zero. Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 43.800 euro, a tema "Questione di chimica". Roberta riesce a finire sullo spicchio dedicato quando si è arrivati a 49.500 euro, ma purtroppo non è sicura della risposta e decide di proseguire. A dare la soluzione è Stefano, che guadagna i suoi primi 1.600 euro. Il conduttore ne approfitta per fare un’osservazione che gli è arrivata dal giornalista Guido Bagatta, che ama "La Ruota della Fortuna", non si può dire che a fine manche il maialino vada a dormire, visto che è l’unico animale mai a letto'". Domani si partirà con 51.100 euro.

Si passa a "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "I Tre Moschettieri", tabellone indovinato da Stefano, che guadagna 4.100 euro, cifra che ha la possibilità di raddoppiare se dovesse indovinare il secondo tabellone con lo stesso argomento, obiettivo che viene raggiunto, così da balzare a 9.800 euro.

La serata inizia così a smuoversi, con Chiara ancora alla guida a 10.600 euro, tallonata da Stefano a 9.800 euro, chiude Roberta ancora a zero. La serata prosegue come da programma con il "Round Express", altra occasione che può consentire di incamerare il bottino a tutti i concorrenti, Chiara riesce a prendere lo spicchio dedicato, ma a causa di un errore si ritrova a perdere tutto. È Roberta a dare la soluzione e a rifarsi, arrivando a 8 mila euro.

Il titolo si decide ovviamente con "L’Ultimo Round", a dare la soluzione è Chiara, che approfitta di un’indecisione della sfidante, conquistando 10.200 euro, nonostante fosse a zero, sufficiente per restare campionessa. Chiara ha la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Luce". Mentre si ritrova a posizionare le tre buste Samira si mette a canticchiare "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, cosa che spinge Scotti a fare una rivelazione: "Cantala a Luigi (il suo fidanzato, ndr). Vi devo dire una cosa, da quando Sal Da Vinci ha vinto Sanremo e lei canta questa canzone non ho avuto più il piacere di vedere il suo fidanzato, soffre di turbe, si è fatto ricoverare, lei canta tutto il giorno. La campionessa sfiora l’en plein, indovina la prima e la seconda frase, così da ritrovarsi con due buste verdi. Gerry parte mostrando la busta rossa, dove ci sono 5 mila euro, la mamma della concorrente invita ad aprire la numero 2, che contiene 100 euro, lei decide ovviamente di cambiarla, nella numero 1 ci sono 15 mila euro, così da arrivare a un totale di 34 mila euro in due sere.

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