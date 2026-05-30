La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perde la pancera e Samira Lui ufficializza la nuova programmazione: "L'estate é lunga" Gerry Scotti ha rivelato di avere perso un indumento a cui teneva nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 30 maggio 2026, mentre Samira Lui ha fatto un annuncio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i telespettatori nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 30 maggio 2026. L’ingresso di Gerry Scotti in studio è accolto come sempre dai Fortuna Five, con una musica particolare, che lui riconosce subito: "Vogue? Addirittura Vogue? Madonna? Era quella dove bisognava atteggiarsi, giusto? Quanti anni dobbiamo andare indietro? Voi non c’eravate, nessuno dei miei concorrenti c’era, forse un po’ del pubblico c’era, vorrei vedere. Senti che giro, va bene pubblicooo! Fatevi sentire, siete caldi, facciamo un bell’applauso ai Fortuna Five, che vi danno come tutte le sere il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo lui sottolinea ancora: "Che bello, basta vado a letto, buonanotte. No, è che io mi scaldo tutto all’inizio, è uno dei miei momenti più divertenti",

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Armando, personal trainer di Foggia, che ieri ha vinto 21 mila euro. Il giovane ci tiene a fare una dedica speciale: "Vogliamo salutare nonna Maria, che ha compiuto 100 anni, ti segue tutte le sere, non va a dormire se prima non ha guardato ‘La Ruota'". Gerry ricambia: "Brava nonna Maria, un bacio". A sfidarlo sono Valentina, biologa in un’azienda agroalimentare di Rende (Cosenza) e Luca, ingegnere gestionale in una multinazionale americana dove lavora con l’intelligenza artificiale di Firenze.

E’ quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, sempre al ritmo di "Vivir mi vida", per questo Gerry le dice: "Come farò da lunedì che non avrò più questa canzone?", lei replica: "L’estate è lunga, Ce ne sarà un’altra altrettanto bella". La frase è un’ulteriore conferma, almeno indirettamente, della conferma del quiza anche nella stagione più calda, senza osservare alcun periodo di vacanza. Lui ribatte "Facciamo così, quelle più gradite dal pubblico in estate le puoi rifare, arriveranno i tormentoni. Chiedo poi a te visto che hai il camerino vicino, hai per caso visto la mia pancera?". La giovane si guarda intorno e dice: "No, voi l’avete vista? Ho fatto un furto prima di arrivare. No, è che ho mangiato un po’ pesante", ma lui dice ancora: "Per fare la mia pancera ce ne vogliono due o tre di quello, quindi stai molto bene anche con la pancera" Il riferimento è al bustier nero che lei indossa.

La Ruota della Fortuna, puntata 30 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo" dedicato alla parola "Mamihlapinatapai", tipica della Terra del Fuoco, che significa "uno sguardo reciproco di timidezza", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry e samira ne approfittano per fare gli auguri a due pilastri del programma, Paolino e Arianna, il primo spesso preso di mira, Scotti quindi gli dice: "Era il tuo ultimo giorno di lavoro, domani cercatene uno. Oh, ci è rimasto male", Samira ribatte: "Qualcuno glielo doveva dire".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Bob Dylan", la manche non sembra iniziare però benissimo per il campione, che trova subito il "Bancarotta", anche se avrà ovviamente modo di rifarsi. A dare la soluzione è Luca, nonostante il tabellone non avesse tante lettere, così da guadagnare i suoi primi 1.500 euro. La serata prevede poi "Il Regno degli Animali", che prevede oggi il "Voucher Monge" disponibile anche per chi non dovesse diventare campione, a tema "Il Galah". A trovare lo spicchio è Luca, anche se poco dopo è la volta del "Bancarotta", che gli fa perdere quanto accumulato fino a quel momento. La sfidante ne approfitta per rivelare di avere un bambino di un anno e mezzo, Leonardo, intento sempre a guardare Samira, mentre diversa è la situazione di Scotti: "Io ho le donne dagli 80 in su, tu i bambini, compensiamo. Io ho le mie sciure a cui voglio bene". Questa volta a dare la risposta esatta è Valentina, che guadagna 3.300 euro, che le cnsente di andare in testa. "Ha la pettinatura di Trump, lo vedete a terra, ma è un acrobata", dice Scotti osservando un’immagine.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 24.600 euro. Prima di far entrare il maialino Gerry rivela: "E’ un disastro, si porta a casa gli amici, io dico: ‘Avvisami, così faccio trovare la stanzettina apposta’, questa sera ce l’abbiamo, ed è un gatto nero. Si vogliono bene, vivono insieme, sono nero e rosa, del palermo. Il gatto è qui come animale da compagnia, i soldi li ha il maialino, se avete la soluzione tentate di trovare lo spicchio, non fatemi fare figure con il gatto". Il tabellone ha come titolo "Intervallo", Valentina trova il Jackpot, ma in una fase in cui non conosce ancora la soluzione, poco dopo è però la volta del "Passa", così da vanificare quanto fatto fino a quel momento. A indovinare la risposta è Armando, che sale a 4.400 euro. Il maialino va invece a dormire con 28.600 euro.

Non può ovviamente mancare "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Va dove ti porta il cuore",. A dare la soluzione è Luca, che guadagna 2 mila euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce però a raggiungere, anche se prova comunque a tallonare i due avversari (Valentina è a 3.300 euro, Armando a 4.400 euro).

Tutto è quindi ancora aperto, a maggior ragione ora che si arriva al "Round Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria e accumulare più soldi, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore, dal titolo "Il meno". L’occasione arriva subito a Luca, sin dal primo giro di ruota, lui ne approfitta e dà la risposta esatta, così da salire a 10.500 euro, la cifra finora più alta della serata.

Si va avanti con un altro appuntamento fisso, il "Triplete" (vengono in realtà fatte quattro manche, a tema "Patata", al termine ci si trova con Armando in testa a 10.500 euro, seguito da Armando a 6.500 euro, chiude Valentina a 5..300 euro. Samira rivela di avere una grande passione per le patatine fritte, anche se precisa: "Per mantenermi poi prendo quelle al forno". A stabilire chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Lo speleologo", a dare l’ultima soluzione è Armando, che sale a 15.400 euro, grazie a cui può confermarsi campione.

Il giovane personal trainer ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Squadra". Il campione dà la prima e la seconda risposta esatta, senza troppe difficoltà, così da avere due buste verdi. Il papà del concorrente suggerisce di partire dalla busta numero 2, lui lo ascolta, ma ci sono solo 100 euro, si passa inevitabilmente quindi alla numero 1. Prima Scotti rivela il contenuto di quella rossa, dove ci sono 20 mila euro, ma qual è il contenuto di quella rimasta? Qui troviamo 5 mila euro, così da arrivare a 41.400 euro in due sere.

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