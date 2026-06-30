La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incantato dal gesto speciale del pubblico: "Una cosa meravigliosa". E confessa perché si sente speciale Il pubblico fa un gesto speciale e inaspettato per Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna nella puntata di martedì 30 giugno, lui resta estasiato per la sorpresa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 30 giugno 2026, con questa inedita versione estiva. i Fortuna Five accolgono come ogni puntata Gerry Scotti, definendolo "il dj dei game show, essendo in ballo ogni sera per farci divertire", lui effettivamente entra mettendo una mano sull’orecchio, esattamente come fanno i dj, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "All Right, all right, come on, e andiamo. Che serata, che sound, che giro, che giro, fammi sentire solo il giro di basso. Dal vivo, dobbiamo andare negli stadi, Marco (il cantante, ndr), prendiamoci uno stadio. Dai, ok, che roba bella, come sono bravi i nostri Fortuna Five, ancora una volta vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Lui prosegue dicendo: "Thank You, very very basta, come dice Forest, lui ogni sera ci guarda, ha sempre qualcosa da imparare, chiaramente, poi mi risponderanno in onda, mi prendono in giro".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico, 25enne coach di basket. A sfidarlo sono Greta, impiegata in una società informatica dove si occupa di aste di Roma, ma originaria della Calabria (Staiti, il più piccolo Comune della Calabria, 167 abitanti) e Mattia, bancario di Fossò (Venezia).

Non può ovviamente mancare Samira Lui, al ritmo di "Playa" di Baby K, con un abitino monospalla color prugna. Lui la stuzzica subito prendendo spunto dal brano: "La notte, l’estate, la festa, e tutte le nochi d’estate cominciano con la nostra ruota. Che bello, quel vestitino color Barbera, diciamo vinaccia, bordeaux, mi ispira".

La Ruota della Fortuna, puntata 30 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come capita da qualche giorno dalla manche "Piatti Estivi", a tema "Skagenrora", che sta a indicare "gamberetti maionese e aneto, come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry rivela che Skagen è il nome di un piccolo paese della Danimarca, come tutti i pescatori mangiano quello che pescano.

Non manca il consueto saluto con il pubblico, spiccano tra loro tre persone, ognuna con un cerchietto diverso, che va a formare la scritta "Ruota della Fortuna", Scotti apprezza: "Tenetevi su, io capisco le donne, ma quel signore là pettinato come me merita un premio (è lui ad avere la scritta ‘della’, ndr). Grazie, come faremmo senza questa gente, per me è una cosa meravigliosa ogni giorno della mia vita".

Spazio a "Un’estate fa", per un tabellone dal titolo "Estate 2007", a indovinare la frase è ancora Federico, che sale a 3.800 euro. Questa è l’occasione per il conduttore per rivelare un dettaglio: "Il 7 luglio 2007, quindi 7-7-7 hanno nominato le nuove 7 meraviglie del mondo, per chi ci voglia credere il 7 è un numero magico, indovinate in che giorno sono nato io?", tutto il pubblico, Samira compresa, grida: "7", lui conclude: "Ma come avete fatto?". E’ quindi il momento di "Tormentoni", a tema "The Rythm Is Magic", a dare la soluzione è Mattia, che guadagna i suoi primi 5.200 euro, che gli consentono almeno per ora di balzare in testa.

Spazio a "Ciak, si gira", altra novità estiva, per un tabellone dal titolo "Buen Camino", la frase viene indovinata da Greta, che guadagna i suoi primi 4.200 euro, mentre nel frattempo Mattia è finito a zero. Tutto è comunque ancora aperto, a maggior ragione con il "Traghetto Express" all’orizzonte, che può consentire di svoltare se si trova lo spicchio dedicato grazie a cui si può giocare in solitaria e accumulare soldi, persi però in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "La canzone napoletana", a indovinare la frase è Federico, che fa un importante balzo fino a 15.800 euro.

Gli sfidanti possono provare ad arginare almeno in parte il campione con il "Triplete", a tema "Serpenti". Al termine ci si trova con Federico ancora in testa a 16.800 euro, segue Greta a 5,200 euro, chiude Mattia a 1.000 euro. Una delle frasi era dedicata a Medusa, che aveva i serpenti al posto dei capelli, questo consente a Gerry di raccontare un aneddoto personale: "Anch’io da ragazzino avevo tutti serpenti qui, come te, non ridere Serpentella", dice rivolgendosi a Samira, che ribatte: "Preferirei non avere dei serpenti". A stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Ciambelle" è Mattia, che arriva a 10 mila euro, non sufficienti però per diventare campione, a confermarsi è Federico con 16.800 euro.

Il coach romano ha la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove ad attenderlo ci sono tre frasi a tema "Zucchero", le cose non vanno però bene, il ragazzo si trova con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la numero 3, dove ci sono 1.000 euro, si passa alla numero 1, che contiene 15 mila euro, mentre per la numero 2 lui tergiversa e invita la fidanzata a raggiungerlo: "Sorreggilo come ieri, anche oggi devi stargli vicino, guarda cosa lascia qui zuccherino tuo", ma erano solo 100 euro, quindi il conduttore confessa: "Era solo una scusa".

Il nuovo appuntamento con il torneo dei campioni

Al termine della puntata spazio al terzo appuntamento con il "torneo dei campioni", che permette a conquista la cifra più alta di giocare nella serata speciale organizzata per celebrare il primo anniversario del quiz. I tre sono chiamati a giocare con "I Campioni della musica".

A giocare sono Dario, che aveva vinto 296 mila euro e una Fiat 500 (rispetto ad allora rivela di essere in procinto di diventare papà), Dorella, che in quattro puntate ha vinto 272.500 euro e un viaggio alle Maldive e Alice, che ha vinto 245.300 euro.

Si parte con un classico de "La Ruota della Fortuna", il "Cruciruota", a tema "Cantanti italiani", a dare la soluzione è Dorella, che conquista 2.100 euro. Spazio al "Triplete", in una versione più ricca, la prima risposta vale 1.000 euro, la seconda 2 mila, la terza 3 mila, ma chi fa il Triplete ne conquista 10 mila. Il tabellone ha come argomento "Colori in musica", a termine ci si trova con Dorella in testa a 5.100 euro, segue Dario a 3 mila, chiude Alice ancora a zero.

E’ il momento dell’Express, che può consentire di svoltare se si trova lo spicchio dedicato, per un tabellone dal titolo "Cantanti DOCG", è Alice a dare la risposta esatta, arrivando a 5.700 euro, sufficienti per permetterle di vincere questa qualifica. I soldi guadagnati, è bene precisarlo, sono nominali, solo chi avrà conquistato più alta giocherà nel torneo.

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