La Ruota della Fortuna, Samira Lui indossa un abito con le paillettes, Gerry Scotti apprezza: "Anch'io ho un pigiamino così" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 30 dicembre 2025 Samira Lui si presenta con un vestito elegante, Gerry Scotti sostiene di avere un pigiama simile

Oggi è martedì 30 dicembre 2025, penultimo giorno di quest’anno, ma ance questa sera "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda, forte dell’affetto che ha saputo ottenere dal pubblico nel corso dei mesi. Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dalla musica dei Fortuna Five, che hanno scelto di puntare su uno dei brani più celebri degli Oasis, per poi dare il benvenuto a tutti.

"Nelle vostre case abbiamo preso il posto del Mercante in Fiera e della Tombola, ormai non c’è una sera delle feste in cui non si gioca a La Ruota della Fortuna, e noi vi ringraziamo", dice il presentatore con orgoglio.

Gerry Scotti e il suo pigiamino

È poi il momento di accogliere Samira Lui, che indossa questa volta un delizioso abitino corto con una piccola balza e un corpetto di paillettes che non può che starle d’incanto, ma tanto basta per spingere Gerry a farle la consueta battuta: "Anch’io ho un pigiamino così".

A questo lei ribatte: "Con le paillettes, davvero comodo". Il suo riferimento è ad altro: "Il pigiamino ce l’ho, ma con un disegno simile e il simbolo di Superman, non lo metto perché mi vergogno. ma me l’hanno regalato".

La Ruota della Fortuna, puntata 30 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è il marchigiano JImmy, che in quattro puntate ha conquistato 62.600 euro, che abbiamo conosciuto per la sua particolare appartenenza al "Club dei Brutti". Il campione vuole raccontare un aneddoto a riguardo: "Ogni anno viene organizzata una festa, la terza domenica di settembre, dove viene eletto il Presidente e scelto il Più Brutto d’Italia, ma anche il ‘Premio No Bell’ a chi sponsorizza i brutti e sposa questa cultura". La cosa scatena l’intesse di Scotti, che dice: "Potrei vincere questo premio, anzi dopo quello che ho fatto in trasmissione dovrei averlo vinto, per questo voglio essere invitato".

A sfidarlo sono Federica, residente a Vernate (Milano) ma originaria dell’Aspromonte, di professione controller finanziaria, e Flavio, dottorando di Roma in immunoncologia.

Il primo a indovinare la prima manche dedicata alle curiosità del passato è Flavio, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Successivamente è Jimmy a mettersi in evidenza e a balzare in testa, anche se successivamente è Flavio a dimostrare le sue doti nella manche dedicata alle curiosità delle feste. Qui si parla dell’usanza della Danimarca di fare un salto a mezzanotte ritenendolo di buon augurio. Questo è lo spunto per Gerry per fare una battuta: "Ai miei tempi si usava buttare giù di tutto. In Piazzale Corvetto, dove abitavo io, qualcuno ha lanciato la suocera, poi ha detto: ‘Non mi sono accorta che era sulla poltrona’. Ora si fa un po’ meno perché o vigili controllano. Non buttate la suocera, ma saltatela".

Si arriva all’Ultimo Round, la manche che consente di guadagnare maggiormente all’insegna dell’equilibrio, anche questa volta, come in altre puntate de "La Ruota della Fortuna" tutto viene deciso allo scadere. E all’ultimo sprint è ancora Jimmy a confermarsi con un bottino di 12.500 euro, in attesa di cimentarsi ancora con "La Ruota delle Meraviglie", dove finora è stato poco fortunato.

Questa volta il campione indovina solo la seconda frase, non ci saranno quindi dubbi sulla scelta da fare. Gerry parte mostrando il contenuto della prima busta rossa così da scoprire cosa non possa vincere, qui ci sono 10 mila euro, mentre nella 3 ce ne sono 15 mila. Si chiude mostrando la busta verde, con Scotti che sottolinea come la cifra inserita sia certa, per questo dovrebbe solo dire grazie ed effettivamente ci sono 1.000 euro, il gioco di parole è riuscito. Anche domani, ultimo giorno dell’anno, "La Ruota della Fortuna" sarà regolarmente in onda, al termine del discorso del presidente Mattarella, che partirà alle 20.30.

