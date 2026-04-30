La Ruota della Fortuna, svelata l’innamorata di Gerry Scotti: “È gelosa di Samira Lui”. E la serata finisce in commozione A sorpresa, nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 30 aprile 2026, Gerry Scotti ha svelato di avere una spasimante gelosa. La serata finisce in gloria

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 30 aprile 2026, subito dopo il Tg5. Ad accogliere Gerry Scotti come sempre sono i Fortuna Five, lui coglie spunto dalla canzone per poi urlare: "Sorcini, non sono sorcini, sono ruotini. I miei ragazzi ve la suonerebbero tutta, ma dobbiamo pur cominciare, ecco i Fortuna Five".

Si passa subito alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa Debora di Villafranca del Piemonte, imprenditrice che ieri ha vinto 14.800 euro. A sfidarla sono Anna di Urgnano (Bergamo), collaboratrice scolastica originaria di Napoli, e Diego, bancario di Roma.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata Gerry la stuzzica: "Guardi che stasera lo dico, dica la verità, lei ha fatto irruzione nel mio camerino. Ero pronto, non mi ha trovato in desabiliè . C’è una signora che ci scrive da Melissa, in Calabria, che è un po’ gelosa di te, anzi è stata gelosa di tutte quelle con cui ho lavorato io, mi guarda tutte le sere. Probabilmente è innamorata, ho anche una foto, i figli sono disperati perché per un’ora non parla con la famiglia e guarda solo me". Samira replica: "Purtroppo deve subire anche me". Scotti ci tiene comunque a "ringraziare tutte le signore d’Italia che ci guardano".

La Ruota della Fortuna, puntata 30 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come sempre da "Il Giramondo", incentrato su "Lo sgommarello, tipico del Lazio, che si rivela essere un "mestolo per servire sughi o zuppe", come indovinato da Anna, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", dedicato a "La pecora foglia", a dare la soluzione è la campionessa, che guadagna 2.500 euro, mentre nel frattempo la sfidante è tornata a zero. E’ la volta del "Round Musicale", dal titolo "Words", altra frase indovinata dalla campionessa nonostante il tabellone avesse poche lettere, cosa che le consente di balzare a 5.600 euro. Al termine della canzone Gerry rivela al cantante della band: "Tu non c’eri, in discoteca o si ballava o c’era il lento, gli esperti del settore mi dicono che sta tornando, non vanno più in discoteca la notte, ma la mattina, il pomeriggio, ogni tanto mettono qualche lento, come facevamo a noi".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", il presentatore rivela che "il maialino è diventato l’animaletto più ricercato nei negozi di questi oggetti, si usa maiale in senso dispregiativo, ma noi non lo possiamo disprezzare, vale 138.800 euro". La frase è ora a tema "In Montagna", Diego riesce ad arrivare nello spicchio dedicato, lui ne approfitta e dà la soluzione quando il jackpot è a 143.400 euro (saranno suoi se dovesse diventare campione), ma già questo gli permette di avere 2.600 euro. Per l’occasione è presente un coro alpino, a cui era dedicato il tabellone.

Previsto come da programma a "La Ruota della Fortuna" anche "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, dal tema "La bella e la bestia", indovinata da Anna, che guadagna 1.100 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere. Non manca il commento di Samira: "Povero principe Adam, è diventato una bestia", Scotti ribatte: "E’ un po’ come me e lei, la bella e la bestia", ma lei nega: "Lei è un bel principotto".

La gara continua con il "Round Express", in una fase in cui tutto è ancora aperto, specialmente per chi dovesse trovare lo spicchio dedicato, dal tema "Scoperte tardive", a dare la soluzione è Debora, che incrementa il suo vantaggio salendo a 9 mila euro. L’equilibrio può essere però sconvolto con il "Triplete", a tema "Jazz", con Debora in testa a 9 mila euro, seguita da Diego a 4.600 euro, chiude Anna a 2 mila euro. A sorpresa, in virtù del tempo a disposizione si esegue un’altra manche, sempre del valore a 1.000 euro, è Diego ad aggiudicarselo così da arrivare a 5.600. Sarà come sempre "L’Ultimo Round" a stabilire chi diventerà campione, a dare la soluzione è Deborah, che arriva a 15.500 euro, così da vincere la puntata. Gerry però invita sia Diego sia Anna a non escludere di poter essere ripescati per la puntata del sabato.

La campionessa può ovviamente incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Zona". Deborah indovina la prima e la seconda, così da avere due buste verdi. Gerry mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 15 mila euro. La mamma della concorrente suggerisce di partire dalla numero 1, lei però sceglie la 2, che contiene 10 mila euro, lei decide di cambiarla e passare alla numero 1, il conduttore prima tergiversa: "Facciamo la cifra tonda, ma bella tonda, direi tondissima: sono 100 mila euro", così da arrivare a un totale di 130.300 euro.

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